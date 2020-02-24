「扛不住了」 新冠疫情重创中国餐饮业

(德国之声中文网) 在北京的午餐时间，花舍咖餐厅却只看到一名员工在吃饭。新冠病毒疫情爆发以来，这间咖啡厅已经关闭了3个多礼拜。

这家餐厅位于北京罗斯福广场，在全中国有10多家分店。餐厅经理蔡耀阳(音译)说，现在内用收入是零，只依靠外送根本无法弥补。

他对法新社说：「过去生意好的时候，我们每天可以赚超过1千元人民币.....现在，每天的收入只有200到300元人民币左右。影响特别大。」

他估计，从农历新年关闭的损失，加上租金还有库存，损失至少几百万元。他也说:「如果没有生意，可能会要求员工请假。」

许多在中国恢复运营的餐馆仍空无一人。许多人倾向待在家中以避免感染。在另一家连锁餐厅鹿港小镇的员工朱向英(音译)告诉法新社，近10天内只赚了3万元人民币。如果是平时，收入会超过20万元人民币。

餐饮业自救

今年农历新年期间，数百万人足不出户，包括火锅连锁店海底捞都暂时停业。许多餐厅转向社区出售新鲜和冷冻产品。

云南美食连锁店云海窑饭店餐桌上堆满的不是煮熟的菜肴，而是新鲜蔬菜。这些都是要准备打包好送去民家的食材。

云海窑在在中国有100多家分店，为了因应疫情期间对生意的打击，现在向餐厅附近的居民出售大量杂货作为其新的收入来源。

云海窑还推出了一系列新鲜的现成食材。被隔离的顾客只要在家就可以自己迅速做出云南特色菜。北京云海窑通州分店的经理赵叶布勒说，这样每天可以赚到6千元，但是公司财务依然吃紧。

负责10家分店的区经理李建英(音譯)说，只有大约一半的员工准备复工。其他的在返回北京後，无法自由离开居住区或面临14天隔离。

他补充说：「我们的销售额是疫情爆發前的10％，外送營業額也下降了將近一半。」

在租金等支出吃緊下，云海窯已拿出1千万元贷款缓解现金流压力。李建英强调，目前暂无裁员计划，而是想辦法与需求增长的其他企业如电子商务平台共同雇用員工。

失业潮危机

京东和由京东旗下的达达集团目前提供了超过3万5千个工作机会，其中一半以上是快递员和司机等第一线的职位。

云海窯区经理李建英估计，有数百名员工已经与超市或在线平台等第三方公司进行短期合作。花舍咖餐厅经理蔡耀阳则说，餐厅正在开会讨论如何帮助员工找到临时工作。餐饮连锁店莆田据说也有约40名工人现在在为美团杂货店工作。

但是失业潮危机并没有降低。北京大学和清华大学针对1千家中小企业的一项调查显示，只有85％的公司能靠现有储蓄撑过3个月。

有8百家分店的老乡鸡董事长束从轩在公司微信账号的视频中说，公司估计损失至少5亿元人民币。另一个主要连锁店西贝莜面村在社交媒体上表示，现金流吃紧，扛不住了。

邹宗翰/张慈 (法新社)