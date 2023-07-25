 打造推特版微信？马斯克欲增加在线支付功能 | 经济纵横 | DW | 25.07.2023

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经济纵横

打造推特版微信？马斯克欲增加在线支付功能

将Twitter的蓝色小鸟标志替换成了“X”之后，马斯克宣布未来几个月将增加金融交易的功能，将推特打造一个综合性的社交平台。

马斯克计划在Twitter的基础上构建一个名为X的一站式应用程序

马斯克计划在Twitter的基础上构建一个名为X的"一站式应用程序"

（德国之声中文网）科技亿万富豪马斯克（Elon Musk）将Twitter的蓝色小鸟标志替换成了“X”之后还有后续，他公布了他对这个社交平台的广泛计划。马斯克在本周二凌晨写道，未来几个月内，他们将添加金融交易的功能，打造一个综合性通信平台，他强调说： "这不是一个公司仅仅改个名，继续做同样的事情，" 他还说，Twitter主要发布140个字符的推文时这个名字很合适。但鉴于计划中的新功能，他不得不作出改变。

马斯克用一个白色的X替换了Twitter的蓝色小鸟标志

马斯克用一个白色的"X"替换了Twitter的蓝色小鸟标志

马斯克曾多次表示，他计划在Twitter的基础上构建一个名为X的"一站式应用程序"（everything app）。然而，到目前为止，在这个方向上还没有什么具体的改变。若是提到超级APP，中国的微信无疑是一个具体的例子。它也打造了十几亿人口的数字时代。

马斯克周一宣布了推特的更名，但是，网页地址仍然是twitter.com。马斯克在去年10月斥下440亿美元收购了Twitter。他最近承认，广告收入已经下降了一半。马斯克的X计划可能面临其他在线支付的行业竞争风险。另一方面，这位不爱按常理出牌的特斯拉创始人颇有“钞能力”，最初汽车行业并不看好特斯拉，认为电动汽车车型不具有经济优势。而他的航天公司SpaceX通过可重复使用的火箭给航天业带来了巨大改变。

推特杀手？暗藏陷阱？ 一口气了解Threads

(德新社等)

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