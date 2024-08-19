打造“命运共同体” 中越共产党领导人举行会晤

中越共产党领导人周一在北京举行的会晤受到广泛关注。一方面，苏林本月初出任越共总书记后，中国是其首次出访的目的地，另一方面，这也是中共总书记习近平过去三周来的首度公开露面。

（德国之声中文网）8月19日，中国官方的新华社报道称，中国党和国家领导人习近平在北京会晤了来访的越南新任领导人苏林，并对越南的发展予以高度评价。

尽管在资源丰富的南中国海域，中越两国间偶尔也会一些主权争议，但双边经贸关系则发展良好，而习近平同苏林的会晤更是凸显了这两个共产党国家之间的密切关系。新华社报道称，习近平在会谈中表示：“中方将越南作为周边外交优先方向，支持越南坚持党的领导，走符合本国国情的社会主义道路，深入推进革新开放和社会主义现代化事业。”习近平还强调：“我愿同苏林同志建立良好工作关系和个人友谊，共同引领中越命运共同体建设走深走实。 ”

出任越共中央总书记后，现年57岁的苏林将中国作为其出访的首选目的地，中国方面对此表示高度赞赏。中国官方上周表示：“此举显示了苏林对发展两党两国关系的高度重视。”苏林于8月18日抵达中国南方大都市广州，开始其为期三天的访华行程，在广州期间，苏林参观了越共前领导人胡志明当年在此间开展革命活动的遗址。

去年十二月，习近平访问越南期间，中越双方签署了一系列合作协议，包括跨境铁路合作、投资、设立应对南中国海突发事件的沟通机制等等，不过，协议的具体内容迄今仍未公布。

2023年12月12日，时任越共总书记阮福仲在机场迎接中国党和国家领导人习近平夫妇到访。 图像来源: Nhac Nguyen/Pool/AP/picture alliance



双方发表的联合声明中称，中越两国将加强跨境铁路运输方面的合作，提高越南货物过境中国的效率等。

中国和越南于1950年建立外交关系。经历过一段“同志加兄弟”的蜜月期后，七十年代末八十年代初，双方爆发边境战争。2008年，两国建立了全面战略合作伙伴关系，并在五年后进一步提升合作关系，将合作范围扩大到更多共同关心的国际和地区问题。

多年以来，越南一直推行富于弹性的外交关系，即所谓“竹子外交”。中美在地缘政治领域的争夺日趋激烈的当下，越南对北京和华盛顿的吸引力也在与日俱增。去年九月，美国总统拜登访问河内，美越双方关系被升格为“全面战略伙伴关系”。稍后河内又同北京确立了“命运共同体”关系。与此同时，越南也在加强同日本和印度等国家的合作关系。

中国党和国家领导人习近平在7月29日会晤来访的意大利总理梅洛尼之后，连续数周不曾公开亮相，直至本周一，才同来访的越共总书记苏林举行会晤。台湾中央社报道称，“习近平与苏林今天的会见，格外受到关注。外界普遍认为，这一场合是外界检视习近平各方面状态，乃至于相关传言能否就此平息的指标。 ”

（路透社，德广联，中央社）

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