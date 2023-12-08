打造命运共同体？ 中国国家主席习近平下周访问河内

（德国之声中文网）最新的统计数字显示，今年美国对越投资和贸易均呈现趋缓态势之际，而中国在越南的投资和贸易却显得异常热络。位于南中国海沿岸地区的越南制造业中心，正在日益成为全球供应链的重要环节。而这里也对中国生产的元器件以及美国消费者都极为依赖。



经过近一年的外交努力，当年曾兵戎相见的美越两国关系得到了明显改善，今年九月，美国总统拜登到访越南，并使美国成为越南对外关系中同中国具有同等地位的重要国家。



中国党和国家领导人习近平下周将到访越南，目的是进一步稳固双方关系。中国外交部发言人12月7日宣布，"应越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南社会主义共和国主席武文赏邀请，中共中央总书记、国家主席习近平将于12月12日至13日对越南进行国事访问。"来自外交圈的消息称，习近平有可能会在越南期间宣布中越两国打造命运共同体的消息， 一般认为，这是双边关系进一步升级的标志。



这类象征性姿态有多大的重要性，现在尚无法评估。但可以肯定的，在经济领域，中国已经占据了上风。

而造成这一局面的部分原因，则是美国的贸易政策。中美两国间的紧张关系以及美国对中国实施的一系列制裁措施，明显促进了中国在越南的投资。



今年头十一个月，来自中国和香港的对越投资已经高达82亿美元，比去年同期增加了一倍。至此，中国已成为越南最大的投资国。相比之下，美国的对越投资则从2022年的七亿降至2023年的五亿美元。在对越投资国中排名第十，排在离岸中心萨摩耶群岛和荷兰之后。





与此同时，由于美国生活成本飙升，消费者购买力下降，以及拜登访越期间双方未能就下调关税达成共识，美越贸易也在不断下滑。越南官方的数据显示，今年头十个月，越南对美国出口总额为792.5亿美元，比去年同期下降了15%。美国对越出口也有所下跌。



在同一时间段内，越南对华出口则增加了5%，达到近500亿美元。从中国的进口则略有下降，越南主要是从中国进口元器件，组装之后再销往西方国家。





尽管中越经贸关系发展迅猛，但南中国海的主权争议，仍为双方关系蒙上了阴影。此外，越南民间的反华情绪也相当普遍，越南建立经济特区的计划曾在2018年引发广泛的抗议浪潮，反对者担心大量中国企业会入驻特区。

去风险

美越关系得到改善的一个重要原因，是白宫承诺要加强对越投资并促进双边贸易。华盛顿战争学院的东南亚问题专家阿布扎 （Zachary Abuza）教授表示："尽管拜登访越期间做出了一系列高调的承诺，但迄今为止，这些承诺得到兑现的却非常有限。"他同时表示，外国企业前往越南投资往往会遇到一系列挑战。一些驻越南的企业咨询公司也表示，一些美国投资者确实对越南市场很有兴趣，但毕竟做出投资决策还是需要一定的时间。

商业咨询公司Dezan Shira的合作伙伴弗雷曼（Kyle Freeman ）表示，中国对越投资之所以能比疫情前增加一倍，部分原因是中美商贸关系日趋紧张的大背景下，一些中国企业采取了去风险措施。

聚焦越南市场的融资公司"湄公资本"合伙人奥威尔（ Chad Ovel）表示，中国经济趋缓也是一些公司决定投资越南的原因。"中短期内，中国经济前景欠佳，这促使很多中国人到境外去寻找投资机会。"

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。