 打过疫苗仍会感染新冠？ | 科技环境 | DW | 27.03.2021

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科技环境

打过疫苗仍会感染新冠？

也许吧，但接种新冠疫苗仍能救命，因为疫苗可以避免患者因重症导致住院和死亡，所以这并不能成为我们不打疫苗的理由。

Serbien Nis | Impfung der Universitätsstudenten

虽然接种疫苗后也有可能感染新冠，但迅速康复的几率会大大增加

（德国之声中文网）打过疫苗仍被感染新冠的案例屡屡见报，但我们不应该为此恼怒，更不能因此而拒打疫苗。即使有人在接种疫苗后出现轻微症状，或者新冠检测结果呈阳性，但是疫苗依然有效，因为它可以预防新冠导致的重症和死亡。 

目前获批疫苗的效果如何？

所有欧洲药品管理局（EMA）和美国食品药品管理局（FDA）批准的疫苗都表现出很高的有效性。 例如，根据最新数据，Biontech/辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）公司的mRNA疫苗都达到了95%左右的有效率，而牛津/阿斯利康（AstraZeneca）腺病毒载体疫苗的有效率则达76%。这也意味着接种上述疫苗后都仍有可能被感染。 

不过，如果根据病程的严重程度来判断疗效，接种这些疫苗都明显好过完全不打疫苗。因为即使被感染，疫苗也可以大大降低因重症导致住院和死亡的风险。

为何接种疫苗后会发生死亡案例？

然而，德国曾出现过一些案例：养老院的老人在接种疫苗后仍出现重症，甚至有人死亡。德国权威疾病研究及防控机构--罗伯特·科赫研究所（RKI）撰文指出，有两种情况特别容易导致接种疫苗后患病：感染发生在接种前不久或接种后的几天内。因为身体需要大约两周的时间才能完全建立起免疫力。所以患者只有在接种第二针疫苗的两周后才能获得完全保护。

何为消除性和功能性免疫？

谈到接种疫苗，医生会区分消除性免疫和功能性免疫。消除性免疫是指接种疫苗的人不会再感染他人。以色列对BioNTech/辉瑞疫苗进行的首次评估显示，接种过两次疫苗后感染他人的风险降低了92%。由此不难看出，BioNTech/辉瑞疫苗对最常见的新冠毒株具有相当高的消除性免疫。虽然目前还没有其他新冠疫苗的确凿数据，但效果很可能与之相当。

不过，只有当有确凿证据证明接种疫苗的人不会传染他人或者实现 “群体免疫”时，当局才应该免除接种疫苗的人戴口罩等义务以及考虑放宽社交距离等规则。虽然我们还没有达到这一步，但目前所有的疫苗都已被证明可以提供功能性免疫，即预防或降低重症的风险。而且即使是在极少数疾病发生的情况下，疫苗也能显著缩短病程。

疫苗能够保护多长时间？

到目前为止，对于这个问题，任何一种疫苗都没有明确的答案。在疫苗获批之前，研究人员必须确保其安全性。 在第三期疫苗临床试验中，专家们关注的是功效。

只有随着时间的推移，我们才能了解疫苗的免疫力能持续多久。这就是为什么疫苗获批后的时期也被称为疫苗研发的第四阶段。我们现在正处于这个阶段的中期。只有在几个月甚至几年之后，才有可能对免疫力的持续时间做出可靠的判断。

病毒变异对疫苗有何影响？ 

每种疫苗对病毒变异的反应都不同。目前，疫苗研发人员关注的是在巴西发现的P.1变种病毒。 许多人都已经感染了这种病毒，即使他们之前已经被感染过新冠或接种了疫苗。南非新冠病毒变异株B.1.351也能让接种过疫苗的人感染。有研究表明，阿斯利康疫苗对南非变异新冠病毒效果有限。 尽管如此，医生们还是认为疫苗至少会减轻症状、缩短病程、降低重症风险。 

这与我们的免疫系统在接触疫苗后会激活两种重要白细胞有关：一是B浆细胞，主要功能是产生抗体；二是T细胞，即使抗体不再有效，T细胞也会继续起到保护作用。

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