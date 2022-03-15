时政风云

打脸普京！俄官媒员工高举反战海报 打断直播现场

本周一俄罗斯国营电视台第一频道Channel One晚间新闻直播时，员工Marina Ovsyannikova手持反战海报闯入镜头，上面写著：停止战争！不要相信宣传！他们在这里骗你！节目随即切换画面。俄罗斯塔斯社报道，她已被警方拘留。Marina在此前上传的一段影片中呼吁同胞站出来示威反战，她还指出，自己的父亲是乌克兰人，母亲是俄罗斯人，并说她在第一频道工作，为克里姆林宫宣传而感到羞愧。第一频道是一家老牌官媒，从苏联时代就开始播送。