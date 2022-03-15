打脸普京！俄官媒员工高举反战海报 打断直播现场

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本周一俄罗斯国营电视台第一频道Channel One晚间新闻直播时，员工Marina Ovsyannikova手持反战海报闯入镜头，上面写著：停止战争！不要相信宣传！他们在这里骗你！节目随即切换画面。俄罗斯塔斯社报道，她已被警方拘留。Marina在此前上传的一段影片中呼吁同胞站出来示威反战，她还指出，自己的父亲是乌克兰人，母亲是俄罗斯人，并说她在第一频道工作，为克里姆林宫宣传而感到羞愧。第一频道是一家老牌官媒，从苏联时代就开始播送。
在烏克蘭持續傳出傷亡之際，總統澤連斯基要求該國國會延長戒嚴令，而同日再傳有美國記者在烏克蘭報導時受傷送醫。此外，根據聯合國統計，目前已有超過280萬人從烏克蘭逃至鄰國。
俄罗斯对乌克兰的军事行动向纵深发展的同时，俄乌双方的会谈也在同时进行。乌克兰总统泽连斯基敦促尽快同普京展开直接对话。
俄罗斯官媒3月14日进行新闻播报时发生了惊人一幕：一名年轻女子在主播的身后举牌，上面写着“停止战争，不要相信政治宣传”。克里姆林宫称这是“流氓行为”，很多知名人士则赞扬她的“非凡勇气”。
俄羅斯13日證實對烏克蘭西部一個軍事設施發動襲擊，稱殺死多名外國傭兵並摧毀外國武器。在各界譴責其襲擊之際，俄烏代表持續會晤，並稱談判有所進展。然而，烏克蘭南部馬里烏波爾的情勢也越來越危急。
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