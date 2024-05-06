法国面包师夺回最长法棍面包荣誉

一群法国面包师制作出长达140米的法棍面包，打破了意大利人创下的世界纪录。制作完成后，这个标志性荣誉食品被捐赠给了无家可归者。

（德国之声中文网）法国巴黎西郊苏雷内市（Suresnes）一个由18人组成的面包师团队周日（5月5日）制作出长达143.53米（461英尺）的长棍面包，创造了新的吉尼斯世界纪录。

该面包比之前的纪录长了10多米，为法国夺回了这一荣誉。在过去的五年中，这一纪录一直由意大利科莫（Como）的面包师保持。

这项纪录是在法国面包师和糕点师联合会的一次活动中创造的。

联合会主席阿纳拉克特（Dominique Anract）说：“创下最长的手工制作法棍面包纪录需要求真与合作的精神。”他还说：“面包是文化表现的发动机，法棍面包是我们美食遗产的重要组成部分。”

新的吉尼斯纪录诞生。 图像来源: Stephanie Lecocq/REUTERS

美味佳肴代代相传

吉尼斯规则规定，长棍面包--世人公认的法兰西风味的象征—的标志定义为：厚度必须至少有5厘米，长度至少60厘米上下，重量超过250克，并且完全由小麦粉、水、盐和酵母制成。

参与制作的面包师说，他们在凌晨3点左右开始揉制面团，制作了这道152公斤（约335磅）的美味佳肴，用了90公斤面粉、60升水、1.2公斤盐和1.2公斤酵母。

这个荣誉食品是在一个特制的、缓慢移动的轮式帐篷烤箱中烘烤而成的。

打破世界纪录的法棍 图像来源: Stephanie Lecocq/REUTERS

苏雷内市长布迪（Guillaume Boudy）说：“苏雷内市为能够创造世界上最长的法棍面包纪录而感到自豪，这项记录是我们国家美食的象征，也是面包师傅们心灵手巧世代传承的标志。”

他说：“我向参与烘焙的苏雷内斯面包师表示祝贺，他们保持了天天分享美食的传统，这对我们城市的欢乐至关重要。”

在吉尼斯官方认证之后，这份世界纪录被切开，部分分发给馋涎欲滴的围观者，其余的则捐赠给无家可归者。

（路透社、德国之声）

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