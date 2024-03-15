打破纪录：德国一中资公司工人罢工逾4个月

德国萨克森州一家中资企业的工人已持续罢工超过4个月，打破德国罢工历史上的记录。除了提高工资，工人们更要求与老板谈判、订立劳资合约。
（德国之声中文网）据德国网络媒体China Table报道，来自萨克森州的SRW Metalfloat公司员工和工会代表本周四（3月14日）到中国驻柏林大使馆，向大使吴恳递交了一封信。
信中陈述了罢工的原委，并批评公司的中方所有者无视工人的正当要求，拒绝谈判，称其做法“早已成为德中经济关系的污点”。至此罢工已持续了128天，成为德国有史以来由工会组织的时间最长的罢工。
在金属行业工会（IG Metal）的支持下，工人们要求与公司订立劳资合同、加薪8%、每周工作时间从40小时缩短至38小时。
据当地媒体报道，位于萨克森州爱斯本海恩（Espenhain）的这家公司是一家金属废料回收企业。2016年其母公司被中国齐合天地（Chiho-Tiande）集团收购。
这家公司的主业是分拣金属废料用于回收利用。罢工工人对中德意志电台记者表示，他们的工作条件相当艰苦，不仅三班倒，而且面对粉尘、噪音、高温等等有损健康的环境。但大多数人的小时工资仅有13,60欧元，只略高于法定最低工资，明显低于德国金属行业的普遍水平。
金属工业劳资协议的薪资水平在德国是比较高的，工会的参与率也高于大多数其他行业。
工会方称，去年3月雇员们就向资方提出了有关诉求。鉴于资方一直不愿进行正式谈判，在经过工会成员民主表决后，决定自去年11月8日开始无限期罢工。
工会方对媒体称，曾多次致信公司的中方所有者，并通过不同渠道寻求沟通，但得不到回应。公司方一位发言人回复中德意志电台的询问表示，资方曾提出方案，表示愿意部分加薪，但不接受劳资协议。但者恰恰是罢工者的核心要求，因此资方的方案遭到拒绝。
罢工并没有使工厂停摆，因为参与罢工的工人只占员工总数的近一半。工会方表示，不少拿着有限期合同的工人没有参与罢工，因为公司方一开始就放了话，参加罢工的人工作合同到期后不予延长。
此外罢工对工人也意味着收入减少。虽然工会给予罢工工人误工补贴，但还是不能完全补偿正常工资收入。
过去几周，SRW Metalfloat工人的这场马拉松罢工引起了德国媒体的关注。萨克森州州长克雷奇默（Michael Kretschmer）、联邦政府东部事务专员施耐德（Carsten Schneider）和左翼党资深政治家居西（Gregor Gysi）等知名度较高的政界人士来到罢工现场看望了工人并向他们表达了支持。
德国政府在罢工问题上一般不会表明偏向劳资某一方的立场，而是仅仅呼吁双方在谈判桌上找到解决方案。
罢工工人对电台记者表示，复工不是一个选项，他们相信团结抗争的力量，不会轻言放弃。“我们的超级力量就是团结。”
（中德意志电台、萨克森报、China Table）
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