打破纪录：德国一中资公司工人罢工逾4个月

（德国之声中文网）据德国网络媒体China Table报道，来自萨克森州的SRW Metalfloat公司员工和工会代表本周四（3月14日）到中国驻柏林大使馆，向大使吴恳递交了一封信。

信中陈述了罢工的原委，并批评公司的中方所有者无视工人的正当要求，拒绝谈判，称其做法“早已成为德中经济关系的污点”。至此罢工已持续了128天，成为德国有史以来由工会组织的时间最长的罢工。

在金属行业工会（IG Metal）的支持下，工人们要求与公司订立劳资合同、加薪8%、每周工作时间从40小时缩短至38小时。

中方老板回避谈判

据当地媒体报道，位于萨克森州爱斯本海恩（Espenhain）的这家公司是一家金属废料回收企业。2016年其母公司被中国齐合天地（Chiho-Tiande）集团收购。

这家公司的主业是分拣金属废料用于回收利用。罢工工人对中德意志电台记者表示，他们的工作条件相当艰苦，不仅三班倒，而且面对粉尘、噪音、高温等等有损健康的环境。但大多数人的小时工资仅有13,60欧元，只略高于法定最低工资，明显低于德国金属行业的普遍水平。

德国进入“罢工季”？ 德国短程公交罢工 2月2日，德国除巴伐利亚州以外的各地短程公共交通将因罢工陷入瘫痪。德国服务行业工会（Verdi）称，除巴伐利亚州外，德国各城镇的公共汽车、地铁、电车2月2日将停开，涉及130多家公司总计约9万名员工。 德国服务行业工会希望藉此施压，在即将举行的地方短程交通劳资谈判中要求更好的工作条件。

德国进入“罢工季”？ 德国机场安检人员大罢工 包括法兰克福、柏林、汉堡在内的德国11个机场的安检人员2月1日将举行为期一天的罢工。预计将有1100多架航班取消或延误，近20万名乘客受影响。德国服务行业工会（Verdi）希望通过此次罢工行动为2.5万名机场安检人员争取更好的薪酬。下一轮劳资谈判将于2月6日至7日进行。前三轮谈判均无果而终。

德国进入“罢工季”？ 德国火车司机多次举行罢工 由于和雇主方的薪资谈判无法达成共识，德国火车司机继去年11月举行为期20小时的罢工后，今年1月已举行了两次时间更长的罢工。一次是在1月10日和11日，为期两天。另一次是从1月24日开始，原计划罢工6天，后因达成进一步谈判的协议而提前数小时结束。火车司机工会要求减少轮班制员工每周的工时，增加薪酬。劳资双方目前就2月5日展开新一轮谈判，火车司机3月3日之前不罢工达成一致。

德国进入“罢工季”？ 医生、药房也抗议 去年年底，德国各地许多诊所宣布关门休诊，以表达对超负荷工作、官僚主义等问题的抗议，要求改善工作条件和薪酬。

德国进入“罢工季”？ 罢工有传统 这张照片摄于1958年1月16日。四名有轨电车司机和售票员在参加抗议活动前为摄影师摆拍玩扑克牌。当时，法兰克福和奥芬巴赫（Offenbach)市的公共汽车司机、有轨电车司机及售票员举行了罢工和抗议集会，要求涨工资。

德国进入“罢工季”？ 罢工年年有 德国联邦统计局的统计显示，2022 年共有1532 家公司受到（警告性）罢工影响， 约 28.4万名员工参加了罢工。2012年，只有367家公司受到罢工影响，2.2万人参加罢工，是2012至2022年罢工人数和涉及公司最少的年份。上述11年中，2015年受罢工影响的企业最多，有1618家；参加罢工人数最多的是2018年，约68.2万名员工参加了罢工。

德国进入“罢工季”？ 罢工损失多少工作日？ 德国联邦统计局的另一项统计显示，2022年，每1000名员工因劳资纠纷而损失的工作日为6.5个。 在2022年之前的十年中，该值基本在 3.2 至 14.0 之间，只有2015年是一个例外。2015 年，由于金属行业工会 （IG Metall）组织超过88万人罢工以及铁路和汉莎航空公司的警告性罢工，这一数字为 28.2 个工作日。



金属工业劳资协议的薪资水平在德国是比较高的，工会的参与率也高于大多数其他行业。

工会方称，去年3月雇员们就向资方提出了有关诉求。鉴于资方一直不愿进行正式谈判，在经过工会成员民主表决后，决定自去年11月8日开始无限期罢工。

工会方对媒体称，曾多次致信公司的中方所有者，并通过不同渠道寻求沟通，但得不到回应。公司方一位发言人回复中德意志电台的询问表示，资方曾提出方案，表示愿意部分加薪，但不接受劳资协议。但者恰恰是罢工者的核心要求，因此资方的方案遭到拒绝。

资方威胁不续约

罢工并没有使工厂停摆，因为参与罢工的工人只占员工总数的近一半。工会方表示，不少拿着有限期合同的工人没有参与罢工，因为公司方一开始就放了话，参加罢工的人工作合同到期后不予延长。

此外罢工对工人也意味着收入减少。虽然工会给予罢工工人误工补贴，但还是不能完全补偿正常工资收入。

为什么会有罢工？

过去几周，SRW Metalfloat工人的这场马拉松罢工引起了德国媒体的关注。萨克森州州长克雷奇默（Michael Kretschmer）、联邦政府东部事务专员施耐德（Carsten Schneider）和左翼党资深政治家居西（Gregor Gysi）等知名度较高的政界人士来到罢工现场看望了工人并向他们表达了支持。

德国政府在罢工问题上一般不会表明偏向劳资某一方的立场，而是仅仅呼吁双方在谈判桌上找到解决方案。

罢工工人对电台记者表示，复工不是一个选项，他们相信团结抗争的力量，不会轻言放弃。“我们的超级力量就是团结。”

（中德意志电台、萨克森报、China Table）

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