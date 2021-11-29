打泰拳？女性也可以!

擂台上的自豪感

“我们为成为第一个在这里打比赛的女性而感到非常自豪。我们多年来一直在争取更多的平等，”21岁的奥尔诺克(Kullanat Ornok)告诉法新社。但对她来说，与政治方面同样重要的是经济方面。“我几乎有一年没打过比赛了。我以前每场比赛都能挣到100美元，然后就好几个月都没有收入来养家糊口。”