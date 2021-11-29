打泰拳？女性也可以!

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因COVID-19而被迫中断20个月后，泰拳比赛在曼谷传统的伦披尼拳场（Lumpinee）再次开始。这是第一次允许女运动员进入擂台的拳赛。
在COVID-19大流行之前，成千上万的粉丝挤满了曼谷的伦披尼拳场，这里以泰拳闻名。但吸引观众的不仅仅是拳手的魅力，比如2019年夏天的这场比赛。当时比赛的投注已经超过一百万美元——而这一切发生在一个赌博基本上是非法的国家。
现在Lumpinee已经重新开放——带来的是革命性的变化。该体育场的所有者泰国皇家军队表示，已经将被迫中断的时间变成了一个机会。隆纳武（Ronnawut Ruangsawat）少将告诉法新社。“竞技场已经完全翻新，现在禁止博彩，并允许妇女参加比赛”。
“我们想净化这项运动，希望泰国的其他场馆也能跟进”，这位少将继续说。他表示博彩“导致了太多的作弊行为，选手们有时被收买而输掉比赛”。然而，业内专家对此持怀疑态度。世界泰拳组织的西里索姆潘(Jade Sirisompan)警告称：“人们]将继续在网上投注，因为赌博是泰拳基因的一部分。”
第二个变化似乎影响更深远：多年来，女性甚至被禁止接触擂台。有一种迷信认为，月经期的身体会破坏本应保护擂台的魔法。在此之前， 其他场馆已经允许女性拳击手参赛，但伦披尼拳场却忍住没有这样做——一部分原因是它就像伦敦温布利的足球场一样具有传奇色彩。
“我们为成为第一个在这里打比赛的女性而感到非常自豪。我们多年来一直在争取更多的平等，”21岁的奥尔诺克(Kullanat Ornok)告诉法新社。但对她来说，与政治方面同样重要的是经济方面。“我几乎有一年没打过比赛了。我以前每场比赛都能挣到100美元，然后就好几个月都没有收入来养家糊口。”
27岁的澳大利亚人塞莱斯特-穆里尔-汉森（Celest Muriel Hansen）在与奥尔诺克的战斗中败下阵来，但她仍感到满意。“我们已经走过了一条非常漫长的道路。这不仅仅是一场战斗，”她说。
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