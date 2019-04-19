 打法律牌 特朗普力阻查阅其税务资料 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2019

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时政风云

打法律牌 特朗普力阻查阅其税务资料

美国总统特朗普竭力避免其税务信息免被公开。其律师已提交诉讼状，反对民主党人强迫总统提交税务资料。

USA, Washington: Donald Trump zieht Schnute (Reuters/C. Barria)

（德国之声中文网）自年初以来在参议院占据多数的美国民主党试图逼迫特朗普公开其税务资料，但是遭到总统的抵制。特朗普的律师已经为其提交抵制公布税务资料的诉讼状。

此前，美国众议院监督委员会主席，民主党人卡明斯（Elijah Cummings）要求特朗普提交他在"Mazars USA"公司的税务报表。特朗普及其公司与这家会计公司有过多年的财务合作。卡明斯还发出了一张传票，称他可以强迫"Mazars USA"公司交出税务报表，否则该公司将受到司法惩处。

特朗普的律师称，这一步骤是不可接受的。他们指责民主党人对他的当事人打政治战。特朗普的律师在诉讼状中指责民主党人不但不配合总统的工作，反而"鸡蛋里面挑骨头"，全然不顾可能给总统带来的伤害。

特朗普无视最后期限

民主党还希望通过美国财政部下属的美国税务局（IRS）强迫特朗普公布税务报表。众议院筹款委员会主席，民主党人尼尔（Richard Neal）已于4月初正式要求交出特朗普最近6年的个人和公司税务资料。根据他给税务机关的信函，尼尔希望澄清税务局对总统税务资料的审查范围和严格程度。尼尔当时要求交出税务资料的截止日期为4月10日。但是特朗普并没有遵守规定的期限。

反对派认为特朗普有所隐瞒

在2016年的竞选活动中，特朗普因打破总统候选人的长期传统，没有公开其税务记录而受到公众的指责。 此前所有总统候选人都公开其税务报表，以便公众可以了解他们的经济状况和财政来源。 但是从法律的角度而言，候选人不公布个人税务资料不属于违法。

特朗普多次强调，他拒绝公布税务资料的原因是他的纳税申报表非常复杂，人们难以看懂。反对派人士则认为，特朗普拒绝公布财务报表必有隐情。

李京慧/凝炼 (德新社、路透社)

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