 打油诗被指影射习近平 中国记者微博遭禁言 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2022

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时政风云

打油诗被指影射习近平 中国记者微博遭禁言

一名上海记者近日在私人微博发表一首《致知了》打油诗，却被认为影射中国国家主席习近平，目前他的微博遭到禁言。

Screenshot der Seite Xuankejiong bei Weibo

宣克炅的微博显示：因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态。

（德国之声中文网）上海广播电视台SMG融媒体中心旗下记者宣克炅7月15日在私人微博帐号发表一首《致知了》打油诗，并且附上一张绿树成荫的照片，诗的内容如下：

「闭嘴！说你呢，高高在上，一片聒噪声，平添几分燥热。自以为聪明，肥头大耳。

土堆里，蛰伏，5年以上，才爬出阴间，却只会用屁股，唱夏日里的赞歌，不知人间疾苦酷暑。」

「违反法律」被禁言

不过，这首短诗却被认为是在指桑骂槐，影射中国国家主席习近平。该则信息发布大约30分钟后，便被宣克炅删除了。目前他的个人微博状态则显示：因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态。

宣克炅是名拥有近166万微博粉丝的知名媒体人，根据一张网上流传的截图（德国之声无法核实该截图的真实性）显示，他所工作的上海融媒体中心高层对该首打油诗「高度重视」。在收到相关通报之后，中心立刻致电要求宣克炅删除该篇微博，而他本人也在接到电话前就将微博删除了。

中心引述宣克炅所言，称他在晨跑时「因头顶知了大叫扰乱心绪，近日天气又闷热高温，于是写了一首以鸣叫的知了为主题的『打油诗』，发布在其个人微博账号」。发布后，「对网友的联想和舆情扩散始料未及，遂在该微博发布30多分钟后予以删除。中心已对当事记者宣克炅进行了严肃批评教育，宣克炅本人也认识到错误，对自己因敏锐度不足、把关意识不够，冲动之下发布的微博言论作了深刻反思。」

过去也曾在微博批评知了

事实上，宣克炅在2013年就曾经在微博抒发对知了的不满。他写道，「该死的知了居然在树上撒了泡尿，淋了我一脸！谁说大树底下好乘凉的。它却早金蝉脱壳了，还在树顶一片戏谑尖叫！站在底下果然日子不好过，哪天我也把知了炒来吃吃！」

当时的帖子并未遭到删除或引起「指桑骂槐」的说法。有网民质疑：「13年写的还在，为什么22年就不能写知了了呢？」也有人表示：「不就是写个诗都紧张成这样，这不是坐实了此地无银三百两吗？」

（综合报导）

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