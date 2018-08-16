(德国之声中文网)每年夏天，德国北部石勒苏益格-荷尔斯泰因州的瓦肯镇(Wacken)都会举行重金属户外音乐节─瓦肯音乐季(Wacken Open Air)，每年吸引成千上万的人潮前来狂欢。2010年的瓦肯音乐季上，一名穿着超短上衣与迷你短裙的女子被底下好几十名醉酒狂欢的男子高举着。过程中，他们有意或无心的碰触那名女子的私密部位。最后，该名女子再被放下来时，已不见贴身衣裤。此事随后在瓦肯音乐论坛引起一片哗然。

2018年的瓦肯音乐季

谁有意？

“看她的样子，就知道她是故意的”。这番针对上述事件的言论引发许多人的不满。对此有人回应：“女性没有理由要像一块肉一样来被对待，只因为有人酒后乱性！”另一名女性写下这段话：“醉汉们可能忘了，穿比基尼和热裤的人只是一个普通人而已。但值得思考的一点是，是不是应该穿得合适点。”



不管活动规模大小和播放着什麽类型的音乐，总是能在各个节庆活动上看到上述的画面。大家对这样的事情也早就见怪不怪了，直到2017年在瑞典Bråvalla音乐节上发生的多起性犯罪案件，其中有三起为强暴案，当中甚至有一名15岁少女受到众人性侵。筹办者为此取消接下来的其它瑞典音乐节庆。

至于是不是真的“只有”三起强暴案，没有人能确定。有许多受害者因为觉得羞耻，不愿指出犯案者。不过，还是有一些受害者直接作出反击。2017年的瓦肯音乐季上，一名酒醉的男子闯入女性卫生间，结果遭到一名女子痛打。

原本应当是代表自由、彼此享乐的节庆活动，却因为这些性犯罪案件蒙上阴影。甚至有人提出要不就乾脆“不要有女性参与”，好让大家能尽情畅饮、通宵狂欢、喝啤酒当早餐、无拘无束地做些疯狂的事。不过话也不能这麽说，轻鬆不代表随便，不可以因此滥用自由，对其他人做出不轨的事。

非节日性问题

活动策划FKP Scorpio负责举办德国飓风节(Hurricane-Festival)，这是一个规模8万人的音乐活动。FKP Scorpio首席执行官坦施艾德特(Stephan Thanscheidt)认为，问题不在于节日，而是个别肇事者本身有意识地越轨，而这在其他场合也会发生。 坦施艾德特在2018年的“Festivalguide”杂志中说道：“性暴力不仅仅是针对节日活动，而是一个社会问题。”

对大型公开活动期间的违法现象没有系统的统计。 英国民意研究机构YouGov询问了1000多名会参加节庆的女性和男性在过去五年裡所遇到的经验。 结果显示，有五分之一的受访者，无论男女，都曾被骚扰过。 在40岁以下的女性中，受到骚扰的比例甚至达43％。英国格拉斯顿伯里 当代表演艺术节（Glastonbury Festival）自2016年起，在舞台前设置女性专区，此举饱受好评。

"巴拿马在哪裡？"

与此同时，德国正广传一个小而有效的技巧：受到侵犯的人可以在节庆活动上跟工作人员打暗号。这样的方式相对来说更简单，但也可能会被以为是在开笑。“必须尽可能降低受害者的心理顾虑，才能得到她们的信任。” 坦施艾德特说。 他在策划2017年度的FSK Scorpio时开启了“巴拿马”行动，即任何向他们的工作人员说出暗号“巴拿马在哪裡？(Wo geht's nach Panama?)”的受到骚扰的人，会在保护下离开现场，并被带到安全的地方。然后活动组织方和受害方一起决定，看怎麽样才能向她们提供最好的协助。