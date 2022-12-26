打新冠疫苗落下重疾，在德国到底有多少？

(德国之声中文网)根据官方统计，在德国，已有6400万人至少接种了一剂新冠疫苗，迄今总共施打了1.92亿剂。尽管被认为具有较高的安全性，但同其它大部分疫苗一样，新冠疫苗在极少数人身上引起的不良反应也造成了严重的健康损害。

对此，医学界和医疗卫生部门从来没有否认过，媒体也不时有所报道。不过在疫苗推广的初期，官方宣传强调，尤其是mRNA疫苗"非常安全"，给民众留下深刻印象。因而，疫苗导致健康受损的案例一再引发问责索赔的问题。

跟谁“要说法”？

根据德国的《传染病防治法》，如果接种疫苗（不只是新冠疫苗）出现不良反应造成严重健康后果的，经有关部门认定为"疫苗受损"（Impfschaden），当事人有权申请最高可达每月854欧元的抚恤金。每个个案须经专家鉴定，以确认有关健康问题确由接种疫苗引起。根据罗伯特·科赫研究所的定义，只有"程度超出一般的疫苗接种反应"、并持续6个月以上的健康问题，才可能被列入考量范围。

医生出身的德国卫生部长劳特巴赫2021年12月在一个疫苗接种中心为居民接种

在目前被认可新冠疫苗损伤个案中，主要涉及心肌炎、心脏功能失调、脑静脉窦血栓及其他神经系统损伤；少量涉及凝血障碍、麻痹、血栓等病症。在极少的个例中，有关损害--例如脑静脉窦血栓，甚至造成死亡。迄今德国官方承认的疫苗损伤致死的有不到20例。

据《南德意志报》调查报道，截至目前，认为接种新冠疫苗导致自己健康严重受损而向德国社会福利部门申请认可及相关补助的案例共有6682宗。其中仅有285人的申请获得批准，2075件已被驳回，成功率约为1比7。其余的申请或仍在审核中，或申请人本人已不再继续追究。

285个获批个案，相对6400万接种人口，就是说，每21万名接种者中仅有一人被确认"受损"。

北威州社会福利局一位发言人对《法兰克福汇报》表示，尚有大量申请等待处理的一个原因是，对接种疫苗和其后出现病症之间的关联，医学界迄今掌握的可靠认知还不充分。此外，审批个案需要专家出具检定，有此类资格的人员数量不足，也是处理滞后的原因之一。

《南德意志报》报道称，至少有一千名申请被拒者已提出上诉，其中129宗已被行政部门受理。此外也有受害人对疫苗生产商提出起诉，要求其赔偿损失。

新冠疫苗是怎样升级的？

德国卫生部长：药企应一起担责

在采购新冠疫苗之初，所有欧盟国家政府都签约同意，一旦出现求偿诉讼，药企可免于赔偿义务，一切责任由政府承担。法律专业人士分析指出，这意味着，如果药企败诉，被判向受损者支付赔偿，最终也将由政府买单。

德国卫生部长劳特巴赫日前接受媒体采访时表示，药企通过新冠疫苗获得了"超乎寻常"的盈利，因此有理由期待企业参与承担对疫苗受害者的赔付责任。他还主张加快处理疫苗受损者的申请，并有针对性地推动相关研究和改善治疗，以帮助患者。

但对那些因打疫苗而丧失了健康的人来说，卫生部长的话"远水解不了近渴"。 "每一个疫苗造成的受损个案都令人痛心，但这必须放在大的范围看"， 德国免疫学会秘书长瓦策尔（Carsten Watzl）对《南德意志报》说，德国有近6500万人接种了疫苗，这挽救了数万人的生命，让数百万人免于重症之苦。

此外，卫生部门曾根据对疫苗副作用的观察多次调整不同疫苗的接种方案，以提高安全系数。例如阿斯利康的腺病毒载体疫苗，在使用不久后被发现在会部分人群中引起较高的脑凝血或出血风险。德国卫生部门因此改变了不同年龄段的接种指导，并在2021年12月后停止使用该疫苗。

（法兰克福汇报、南德意志报、时代周报）

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