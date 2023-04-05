打擊芬太尼 美國制裁中國13個實體與個人

（德國之聲中文網）美國政府打擊毒品芬太尼（Fentanyl）又有新動作，美國財政部週二（5月30日）指控中國和墨西哥的17個實體和個人協助生產假冒的含芬太尼藥丸，並宣布對其實施制裁。

路透社報導，美國財政部表示已對總部設在中國的7個實體和6個人，以及總部設在墨西哥的1個企業和3個個人實施了制裁。

美國財政部指責上述對象參與銷售壓丸機等設備，這些設備用於將假冒商標印在非法生產的藥丸上，且藥丸通常含有芬太尼並運往美國。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）本月發布的一份報告，從2016年到2021年，美國涉及合成阿片類藥物芬太尼的藥物過量致死率，增加了2倍多。

芬太尼的效果比海洛因強50倍，比嗎啡強100倍，並且越來越常與其他非法藥物混合使用，往往會導致致命後果。

根據美國政府的估計，隨著2021年美國與藥物有關的過量死亡人數超過10萬人，拜登政府一直在推動採取行動。

與墨西哥毒梟有關

美聯社報導，被制裁者包括位於中國惠州的壓丸機供應商尤里科技發展有限公司和3名中國公民。美國財政部表示，該公司將壓丸機運送到美國，給參與製造假藥的人。

美國的制裁還針對位於中國深圳的關聯企業亞新通用機械和亞新電子科技。據其稱，亞新曾與一家總部位於墨西哥的藥丸設備供應商合作，該供應商曾提供設備給一名與墨西哥錫那羅亞販毒集團有關聯的人。

「這個人使用這些機器在墨西哥創建了超級實驗室，每週可以生產數百萬顆含有芬太尼的藥丸」，美國財政部表示。

美國檢察官今年4月宣布，對錫那羅亞販毒集團的成員提出起訴，指控其生產和販運芬太尼。近年來，合成阿片類藥物被認為是造成美國每年數萬人死亡的罪魁禍首。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）實施這項的制裁，已凍結了這些公司和個人在美國的資產，也禁止任何美國公民和企業，與遭到制裁的對象進行任何交易。

中國譴責制裁

路透社報導，針對這項議題，華盛頓一直在尋求北京方面的更大幫助，以阻止來自中國的芬太尼「前體」化學品的非法流動，但美國官員告訴路透社，由於兩國關係惡化，中國有關單位一直不願合作。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇譴責美國財政部此舉，稱華盛頓「公然制裁中國個人和實體」，這將「給中美禁毒合作增加更多障礙」。

劉鵬宇稱，這「嚴重侵犯了有關公司和個人的合法權益」，並表示華盛頓試圖推卸責任，而不是努力減少需求和加強對處方藥的管理。

（美聯社、路透社）

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