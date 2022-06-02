打擊中國芯片產業 美國施壓ASML擴大出口禁令

（德國之聲中文網）彭博社週三（7月6日）報導，根據知情人士透露，美國正在推動荷蘭半導體製造設備大廠ASML限制向中國出售製造全球大部分芯片的主流技術，以遏制該國的崛起。

報導稱，華府提議的禁售措施，是把限制範圍進一步擴大到略為舊型、卻能生產大量芯片所需的關鍵設備，目的是不讓中國成為全球芯片生產的領導者。倘若荷蘭政府同意，針對中國芯片製造設備的禁售範圍和類別將會增加，可能會打擊中芯國際和華虹半導體等中國主要芯片製造商。

知情人士告訴彭博社，美國官員正在遊說荷蘭當局禁止ASML出售舊款的深紫外線光刻機（DUV）。這款設備雖然比當前先進的技術落後一代，但仍然是製造汽車、手機、電腦以及機器人所需的非先進芯片的主要設備。

彭博社引述知情人士說法，美國商務部副部長格雷夫斯（Don Graves）於今年5月底到6月初訪問荷蘭和比利時，討論供應鏈問題時提出了這一要求。格雷夫斯當時還拜訪了ASML位於荷蘭維爾多芬（Veldhoven）的總部，並會見該公司執行長温彼得（Peter Wennink）。

知情人士說，荷蘭政府尚未同意對ASML向中國芯片製造商的出口，實施任何額外限制，因為這有可能會破壞該國與中國的貿易關係。基於與美國達成的協議，荷蘭政府自2019年以來，已限制ASML向中國出口最先進、每台售價約1.6億歐元的極紫外線光刻機（EUV）。

對此，美國商務部和荷蘭外交部均拒絕彭博社的置評請求。

ASML股價跌

美國政府希望限制該公司向中國出售設備的消息曝光後，ASML股價在週二（7月5日）隨之下跌。ADR下挫3.87%，收在432.40美元，盤中跌幅一度超過8%，創下2020年3月以來最大盤中跌幅。

ASML發言人回應外界猜測時說：「相關討論早已不是新聞，尚未作出任何決定，我們不希望對傳言進行猜測或發表評論。」

此一消息也波及其他芯片設備股的股價，科林研發（Lam Research）收跌1.53%，盤中一度跌3.6%，應用材料（Applied Materials）跌0.31%，盤中一度跌2.4%。

路透社報導稱，中國是ASML的全球第三大市場，僅次於台灣和韓國，2021年對中出口佔銷售額的16%，約21億歐元。

ASML幾乎壟斷了光刻系統的製造，這些機器對英特爾、台積電和三星等芯片製造商至關重要。光刻系統每台花費數億美元，並使用聚焦光束來創建計算機芯片的電路。

路透社報稱目前全球大部分芯片製造都是採用DUV光刻技術，意味一旦美國政府將出口禁令擴大到DUV光刻機，勢必重挫中國芯片產業，進一步惡化全球半導體芯片短缺的問題。

花旗分析師過去曾經表示，他們認為全面禁止DUV設備「極不可能」，但對設備製造商的進一步限制可能與中國外交政策「與俄羅斯升級或入侵台灣」有關。

（彭博社、路透社）

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