打工人有力量 “公司作息表”走红中国网络

（德国之声中文网）一个名为《公司作息表》的网络共享表格正在迅速传播，它被视为中国打工一族对加班文化的反击。

本次活动的名称为"Worker Lives Matter! 打工人也需要生活！"，由四名刚毕业的大学生发起，他们呼吁科技公司的员工们在一份GitHub共享表格上填写各自公司的名称、职位以及每天的工作时间。

截至周四早上，已有四千多人注册分享了他们的数据。而他们就职的公司包括大名鼎鼎的阿里巴巴、百度、腾讯以及字节跳动等高科技网络公司。

共享表格中登陆的信息显示，大多数企业按规定实行每周五天工作制，但员工每天的实际工作时间却介于10到12个小时。网络调查发起人之一发帖称，他们希望这份表格能够给求职者提供一个有用的参考。

网络调查发起者发表的另一份贴文中写道，在互联网企业中，"996"工作模式（即每天上午九点至晚上九点，每周工作六天）仍相当普遍，而且员工的具体工作时间缺乏透明度。发起者称:"我们希望能够为抵制996, 普及955做出贡献。"所谓955是指每天从九点工作至五点，每周工作五天。这份发表在知乎网站上的贴文已经被点击了六百万次。

迄今为止，阿里巴巴、腾讯、百度以及字节跳动等网络公司尚未就路透社的置评请求做出回应。

在中国的高科技企业以及其他白领职业中，工作时间过长一直是一个引起热议的话题。2019年，科技公司员工曾发起类似的网络行动，使996工作模式首次引起公众社会的大规模关注。

近几个月以来，对超时工作的批评呼声引起了更多的共鸣。政府新近对高科技企业的整治行动中，也开始关注这些企业的员工待遇问题。

今年，字节跳动、快手以及美团等互联网公司已经开始削减其强制性的周末加班。今年八月，中国最高法院裁定996工作模式为非法行为。

(路透社等)

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