打工人有力量 “公司作息表”走红中国网络

一项针对中国高科技及其他知名企业员工工作时间的网络调查最近在中国网络上迅速传播，掀起了一场就所谓“加班文化”的讨论。Worker Lives Matter!成为了此次行动名称。
（德国之声中文网）一个名为《公司作息表》的网络共享表格正在迅速传播，它被视为中国打工一族对加班文化的反击。
本次活动的名称为"Worker Lives Matter! 打工人也需要生活！"，由四名刚毕业的大学生发起，他们呼吁科技公司的员工们在一份GitHub共享表格上填写各自公司的名称、职位以及每天的工作时间。
截至周四早上，已有四千多人注册分享了他们的数据。而他们就职的公司包括大名鼎鼎的阿里巴巴、百度、腾讯以及字节跳动等高科技网络公司。
共享表格中登陆的信息显示，大多数企业按规定实行每周五天工作制，但员工每天的实际工作时间却介于10到12个小时。网络调查发起人之一发帖称，他们希望这份表格能够给求职者提供一个有用的参考。
网络调查发起者发表的另一份贴文中写道，在互联网企业中，"996"工作模式（即每天上午九点至晚上九点，每周工作六天）仍相当普遍，而且员工的具体工作时间缺乏透明度。发起者称:"我们希望能够为抵制996, 普及955做出贡献。"所谓955是指每天从九点工作至五点，每周工作五天。这份发表在知乎网站上的贴文已经被点击了六百万次。
迄今为止，阿里巴巴、腾讯、百度以及字节跳动等网络公司尚未就路透社的置评请求做出回应。
在中国的高科技企业以及其他白领职业中，工作时间过长一直是一个引起热议的话题。2019年，科技公司员工曾发起类似的网络行动，使996工作模式首次引起公众社会的大规模关注。
近几个月以来，对超时工作的批评呼声引起了更多的共鸣。政府新近对高科技企业的整治行动中，也开始关注这些企业的员工待遇问题。
今年，字节跳动、快手以及美团等互联网公司已经开始削减其强制性的周末加班。今年八月，中国最高法院裁定996工作模式为非法行为。
(路透社等)
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