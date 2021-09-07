打完疫苗再主动求感染?德国冠状病毒权威学者引争议

(德国之声中文网) 柏林夏里特医院病毒学研究所主任德罗斯滕(Christian Drosten)9月3日在他与北德广播电视台的播客节目Coronavirus Update中说："作为病毒学家，假如我现在想要达到免疫的效果，我就会去打疫苗，然后在有了疫苗的基础上，我还想要经历一次、两次、乃至三次普通的感染。"这位德国冠状病毒研究领域的权威学者解释说，在接种疫苗基础上的自然感染具有免疫增强效果。

德罗斯滕进一步指出，呼吸道黏膜也具备局部免疫力。但是和自然感染相比，仅靠接种疫苗后的呼吸道黏膜局部免疫力消退速度较快。"正是出于这个原因，许多接种过新冠疫苗的人依然被感染，尽管他们的症状通常都极其轻微。"

德罗斯滕说，在接种了疫苗、又再经历了几次自然普通感染后，"我就会知道我的新冠病毒免疫力是持久的，只会每隔几年遇到一次感染，就像被其他冠状病毒感染一样。"

德国疫苗接种工作当前主要关注年轻人

战胜疫情 还是要靠疫苗

"接种疫苗后主动求感染"的说法，很快就在德国社交媒体上引发了争论。许多反疫苗人士引此为据，认为战胜疫情还是要靠自然感染。

不过，在两个小时的播客节目中，德罗斯滕从来没有说过战胜疫情可以不依靠疫苗。这位研究冠状病毒将近二十年的学者更多地是在描述疫情高峰期后人类与病毒长期共存的"新常态"。事实上，德罗斯滕在节目中反复呼吁，尚未施打疫苗的人尽快去接种。"只有疫苗，才能让足够的人群具备免疫力，才能让人在感染病毒时降低发展为重症的概率。当接种率足够高时，病毒的传播速度也会得到抑制。"

他坚信，依靠疫苗接种能够最终战胜此次疫情，不过这需要至少90%的接种率。

社民党籍联邦议员、流行病学教授劳特巴赫(Karl Lauterbach)则在接受《柏林晨邮报》等媒体采访时，对德罗斯滕的表态进行了婉转的批评："完成疫苗接种后的自然感染，确实能够增强免疫力。但是我不会建议任何人去主动寻求感染、主动冒险。即便是完成疫苗接种的人，也并非不可能遭遇重症，也会遭遇长期后遗症。此外，这种做法也会显著增加未接种人士的风险。"

德罗斯滕在播客节目中也承认，完成疫苗接种后的自然感染能持久提高免疫力，这一论断只对免疫系统健全的人群有效；老年人等免疫功能低下的人群，即便在施打了疫苗后，其新冠病毒免疫力也会很快消退，而他们遭遇重症感染的风险又尤其高。

疾控机构：接种率依然不够高

根据德国疾控机构罗伯特-科赫研究所(RKI)的数据，截至9月8日，全国共有5120万人完成了接种，占总人口的61.6%；至少完成一针接种的人群比例则为66%。

德国卫生部长施潘(Jens Spahn)在9月8日的新闻发布会上指出，目前在重症病房内接受治疗的新冠患者中，"90%到95%都未曾打过疫苗，现在已经变成了未接种疫苗人士的疫情。"施潘警告说，当前的疫苗接种率依然不够高，没法保证德尔塔变种的蔓延不会导致今年冬天德国医疗系统的崩溃。"每一个个人的疫苗接种决定，都将作用今年秋冬季的走向。"

RKI所长维勒(Lothar Wieler)也在同一场新闻发布会上表示，目前的重症患者数量已经比一星期前增长了一倍，而且感染人群也呈现年轻化趋势，绝大部分感染者都在35岁~59岁之间。"如果我们现在不能提高接种率，今年秋冬季的第四波疫情就会非常猛烈。"

德国联邦议会9月7日已经表决通过了《防疫法》修正案，今后各地政府防疫参考的最主要指标将不再是"每10万人过去7天新增感染病例数"，而是"每10万人过去7天新增住院病例数"。

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