打击陆资“挖角” 台湾调查近百家科技公司

（德國之聲中文網）路透社援引調查局一位資深官員說，在這近100家企業中，有27家公司已經被突擊檢查，或其業主已被當局傳喚問話。



作為行業巨頭台積電的所在地，台灣的先進半導體製造產能的佔全球的92%。台灣擁有中國十分需要的東西--芯片專業知識和技術。

北京早已宣布了要實現先進芯片自給自足的目標。全球芯片短缺和中美貿易戰的持續也加劇了對這一領域專業技術人才的爭奪。

作為因應，台灣在2020年12月在司法部調查局內設立了一個工作小組，以應對人才“盜獵”的問題。這位不願透露身份的官員表示，該小組採取了突擊檢查或審訊行動的案例只是 "冰山一角"。法務部調查局對路透社證實了上述判斷。

上個月，該局實施了迄今最大規模的行動，對八家公司進行了突襲檢查，稽查“非法人才挖角和竊密”。

陸企難涉足

中國大陸公司聘用台灣工程師，原則上並不違法。但台灣法律規定禁止中資進入半導體行業供應鏈的部分領域，包括芯片設計，並對如芯片包裝等另一些領域要求嚴格評估。這使得中國芯片公司在台灣合法運營十分困難。

台灣工程師也可以自願到大陸工作，但很多人不願放棄在台灣的生活環境，尤其是在新冠疫情帶來旅行限制的情況下。

一個正在調查的案件涉及一家聲稱是台灣數據分析公司的企業，但調查當局認為這是一家上海芯片公司的分支，將芯片設計方案遞送到中國大陸。今年3月中，在經過近一年的監控後，調查局對公司老闆傳喚聞訊，他後來獲得保釋。

總部位於北京的集成電路（IC）設計公司憶芯科技（Starblaze Technology）被指控在未經批准的情況下在新竹科技園經營一個研發中心。該公司被指控通過Zoom進行招聘面試，並使用一家香港公司來處理工資和保險問題。

另一家中國國有企業通富微電，被指控在台灣擁有一個非法辦公室，其員工通過一家香港子公司的離岸賬戶領取美元工資。被告於1月被裁定有罪。

高薪引專才

總部設在台北的Isaiah Research公司副總裁Lucy Chen說，去年中國的芯片公司以兩到三倍於當地水平的薪酬來招攬台灣人才。最搶手的是集成電路設計師，他們可以遠程工作。

新竹一家芯片公司的主管對路透社稱，由於很難在薪酬上競爭過對手，本地企業只能努力提供更有保障的長期職業發展機會和福利待遇，諸如日託中心、按摩和健身房等。

而那些自願被挖走的人有可能在台灣的科技公司中再難找到工作。有幾位去中國中芯國際工作的台積電高管被台灣媒體打成“叛徒”。

當局還在努力加大對“偷獵”行為的處罰力度。最高刑期將從一年增加到三年，最高罰款從5200美元增加到520525美元。政府還提議將洩露核心芯片技術列為危害國家安全的行為。

但也有人擔心，更嚴厲的規則可能會阻礙蔡英文總統推動建立一個從材料到芯片製造的完整供應鏈。 “如果我們把合法的外國投資者拒之門外，並由於過度嚴格的監管而損害我們的國民經濟，會有什麼後果？”調查局的高級官員說。



（路透社）

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