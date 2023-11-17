打击芬太尼：中美成立工作组 专家称不足以解决危机

（德国之声中文网）美国总统拜登与中国国家主席习近平周三（11月15日）在加州举行会晤后，美国驻华大使馆发布会谈纪要，称双方在"关键问题"上取得进展：二人"欢迎恢复双边合作，以在全球范围内打击非法药物制造和贩运，包括芬太尼等合成药物，并成立工作组就禁毒问题进行持续沟通和执法协调。"拜登强调，这一新举措将推动美国政府各部门"应对不断变化的非法合成药物威胁，阻止前体化学品和压片机落入贩毒集团之手"。

习近平：同情对青年人的毒害 中国禁毒委：防范"钓鱼执法"

据美联社报道，中国正在告知本国化工公司限制向拉美等地出口用于生产芬太尼的材料。目前芬太尼主要在墨西哥完成加工，走私进入美国。此外，中国还恢复了与一个国际数据库共享对犯罪嫌疑人的追踪信息。

习近平周三在"美国友好团体联合欢迎宴会"上的演讲中也提及："我要告诉大家，中方对芬太尼对美国人民尤其是青年人的毒害深表同情，我和拜登总统已同意成立禁毒工作组，进一步开展合作，以协助应对毒品的滥用。"

中国国家禁毒委员会周五（11月7日）发布通告，引述现有法律法规，提醒相关企业：涉及美国管制化学品，相关企业应"谨慎对待来自美国和墨西哥等相关国家的订单，警惕出口物品被用于制造毒品和可能面临的'长臂管辖'甚至'钓鱼执法'的危险"。

拜习会晤谈毒品军事合作 台湾议题各说各话

专家：不足以解决美国芬太尼危机

但专家分析认为，尽管这些步骤是必要的，仍不足以解决美国的芬太尼危机。纽约的约翰杰刑事司法学院公共政策副教授万特（Adam Wandt）表示，为减少芬太尼造成的死亡，美国有责任采取这一必要的外交步骤。他同时表示，此次达成的步骤也将减少芬太尼在美国的数量。但这一变化何时发生，则取决于墨西哥贩毒集团手中已经掌握了多少制造芬太尼的化学前体。事实上，他认为，即便芬太尼被彻底扫除，"他们也会转向另一种毒品，我想，会更加致命"。

非营利组织Shatterproof公共政策负责人罗伊（Kevin Roy）也表示，此次美中宣布的措施是关键的，但还须落实，并且"这还仅仅是整个大问题的一部分"。他同时也对双方没有就毒品洗钱问题达成一致表示忧虑。

美国解除对中国公安部鉴定中心"涉疆"制裁

拜登政府周四还确认，作为达成协议的一部分，解除对中国公安部鉴定中心（含国家毒品实验室地址）的制裁。美国商务部2020年将该机构列入制裁清单，称之为"中国对维吾尔人、哈萨克族等其它穆斯林少数族群成员进行压制、大规模任意拘禁、强制劳动和高科技监控这些侵犯人权行为的同谋"。

美国国务院发言人米勒表示，继续将中国公安部鉴定中心列在制裁清单上，对于促成中国在芬太尼问题上的合作是一个阻碍。"最终我们决定，鉴于中国愿意采取措施打击相关化学前品的走私，解除制裁是一个恰当的步骤。"

合成毒品成严重问题

芬太尼在美国成为一个广泛的问题是在大约十年前。据美联社报道，初期，芬太尼主要来自中国，用信封或小包装简易封存。由于是实验室合成化学品，不需要像海洛因、可卡因或大麻那样依靠种植，因此对毒贩颇具吸引力。

在美国前总统特朗普的施压下，中国2018年底同意打击芬太尼成品以及前体化学品的出口。随后，芬太尼的生产更多转移向墨西哥，--原材料仍主要来自中国。

吸食合成毒品导致大量人员死亡。2014年美国与过量吸食毒品有关的死亡人数近5万人。到去年，这一人数已超过10万人，--这意味着每天超过200人。据美国疾病防控中心的数据，其中三分之二与芬太尼或类似合成毒品有关。

中美打击芬太尼有起落 专家：还须其它国家合作

今年早些时候，中国还就打击芬太尼发出不同的声调。4月，中国外交部发言人汪文斌批评美国对中国的指责，称所谓芬太尼前体是"普通化学品"。汪文斌称，美方"执意以所谓新疆人权问题为由，无理制裁中国公安部物证鉴定中心、国家毒品实验室等机构，现在又反复制裁中国企业和个人"，"严重破坏双方禁毒合作基础"。

美国国家毒品控制政策办公室执行主任拉贝尔（Regina LaBelle）表示，中美之间如今就芬太尼达成的协议是重要的，但这一问题的解决还需要其它国家的合作。

美国总统拜登周五将与墨西哥总统洛佩斯会晤，二人除移民、经济合作之外，也将谈及芬太尼走私问题。

（美联社、法新社、路透社）

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