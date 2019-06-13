打击网络交友诈骗 台北寻求与中港合作

（德国之声中文网）台湾媒体援引刑事局发布的信息指，警方通过大数据分析，发现自去年1月至今年4月，遭假交友投资诈骗而汇入香港金融帐户之被害案件，财产损失金额高达新台币9亿余元（合3000万美元）。

打击这种新型的跨境诈骗需要中、港、台有关部门的合作。而目前两岸关系的紧张以及香港民众抗议运动的持续震荡给台湾警方寻求合作的努力造成很大障碍。

据台湾刑事局公布的信息，作案者以中国大陆和香港为基地，通过社交媒体、交友平台将台湾居民加为"好友"，进而引诱被害人落入网路虚构爱情的圈套，逐步赢得其信任与感情投入，然后骗取受害人投资所谓的金融生意。有台湾媒体将典型的套路形容为针对"多金熟女"的交友诈骗。

据中时电子报报道，诈骗者通常谎称任职香港的金融或博弈公司，有股票，外汇，黄金，期货等金融商品或博彩的内线消息。同时又诓称，因自己是内线人员无法投资，诱骗被害人出资，再不断用各种理由怂恿被害人加码，并指示被害人将投资款项汇入台湾或大陆人士于香港金融机构开立的帐户。

受害人款项多汇入香港银行账户

诈骗集团还通过伪造公司网页，展示所谓的业绩和盈利，刺激受害人继续投入。若被害人欲取回投资获利款项，诈欺集团即以缴交手续费，保证金，税金等各种名目，要求被害人再汇款，若被害人察觉异状，对方旋即失联或封锁通讯软体。

刑事局称，自去年以来，已有500多名台湾人成为交友诈骗的受害者，被骗金额超过9亿新台币（合3000万美元）。其中一名受害人就被骗200万美元。

两岸三地合作

台湾刑事局长黄明昭表示，台湾警方在寻求与香港和中国大陆警方合作。他说在五月份，台湾方面分别向中港警方提出成立联合专案小组。中方很快回应称，已把要求向上呈报，等候批示，但香港方面尚无回应。有媒体分析认为，目前，香港警方忙于应付"返送中"示威，无暇顾及。

据法新社报道，在马英九执政期间，中国和台湾于2009年签署了联合打击刑事犯罪及司法协助的协议 。但自从2016年蔡英文上任总统以来，两岸关系急剧恶化，北京中断了与台湾的官方交流。

修法与"返送中"

今年早些时候，因香港人陈同佳涉嫌在台湾谋杀女友一案，台湾检方对陈发布了通缉令。在此背景下，香港政府推动《逃犯条例》修订，以便为向多个国家、地区引渡嫌疑人打开绿灯。但由于这一修例法案同时允许向台湾、澳门和中国大陆引渡逃犯，在香港引起强烈反弹，发展成为主权移交以来最大规模的抗议运动。

在巨大的民意压力下，7月9日，香港特首林郑月娥宣布修例计划"寿终正寝"。但抗议浪潮至今难以平息，也使香港警方一直处在高压状态下。台湾刑事警察局第七大队长黄壬聪说，寻求和香港合作目前稍有停顿，"速度会比较慢一点，因为最近香港也很忙"。