打击新冠疫情「谣言」 300中国公民遭强制拘留

(德国之声中文网) 在对抗这次新冠病毒的疫情中，中国政府除了想出实际的方法来防止病毒扩散外，也积极在网络上布局避免不实谣言四窜。 中国官媒新华社1月27日发表了一篇文章，表示当中国试图全力抑制疫情的同时，中国的「网络上接连出现各种有关新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的谣言」，强调这种现象「突显了维护清朗网络环境的重要性」。

然而，总部位于美国华盛顿的人权组织「中国人权捍卫者」(Chinese Human Rights Defender) 却发现，在1月22日至1月28日期间，至少有325名中国公民因在网络上分享与新冠病毒疫情相关的内容，被中国政府以 「散布谣言」为由，遭受行政拘留、罚金或是教育训诫等处分。

根据「中国人权捍卫者」公布的数据显示，大多数中国公民都是被中国政府以「散布谣言」、「制造恐慌」或「虚构事实扰乱公共秩序」为由，予以数天的行政拘留或是小额罚金。 比如一名住在天津的34岁高姓女子因为在微信上「夸大全国和本市新型冠状病毒感染肺炎人数」，在1月25日遭政府以「虚构信息在微信群散布」为由，给予行政拘留5日的处分。

倡议人士胡佳遭短暂滋扰

受到中国言论审查影响的，也包含中国著名的倡议人士胡佳。 胡佳原订于1月31日晚间透过视频通讯的方式，参与《自由亚洲电台 》的节目「中国热评」，但在节目开播前的几小时，几名国保突然上门，双方迅速产生口角。

胡佳告诉德国之声：「1月31日傍晚时分，国保来敲我家门，问我最近在忙什么，后来又立刻问我是否最近有接受媒体采访。 他们说，我不该在全国人民跟共产党同仇敌忾时，在背后捅刀子。 在我们争执了将近半个小时后，他们警告，如果我坚持上自由亚洲的节目，那他们会在节目录制的那个时段『公事公办』。 」

到了1月31日晚间11点，几名国保再次上门，叫胡佳跟他们下楼一趟。 胡佳表示，下楼之后，双方再度于他住处附近争执，直到自由亚洲的节目结束后，国保才让他回家。 胡佳向德国之声表示：「为了不漏接自由亚洲记者打来的电话，我带着手机下楼。 但国保采取非常强硬的手段，不让我接手机或是碰手机。 他们整个时间都死盯着我，明显表示如果我手机响然后我选择去试图接电话的话，他们便会用非常强硬的手段阻止我。 」

一切都是为了「维稳」

大赦国际的中国研究员潘嘉伟认为，中国政府一如往常的以打压言论自由，来确保他们处理疫情不当的消息不会流传到网络上，因而影响到他们的政权的正当性。 他告诉德国之声：「中国政府的大规模打压，会在中国人民间产生寒蝉效应，不过仍有一些倡议者选择用笔名在网络上继续分享讯息。 然而，对于那些持续分享讯息的人，他们仍必须承担被惩罚、骚扰或关押的风险。 」

胡佳认为，中国政府的做法是为了强化其政权的合法性，但是因为新冠病毒疫情影响了不少中国人的切身利益，所以他相信有些人会开始意识到自己在这样的体制下，只有服从跟被管制的资格。 他告诉德国之声：「这次的疫情，真的会让一些中国人在心中积累不满，不过他们可能敢怒不敢言。 此外，这次疫情也给中国人上了一课。 我们看到，在中共的管治下，中国公民被恐惧主宰后，对同胞的冷漠跟排斥。 」

潘嘉伟说，在中国政府大规模审查与新冠病毒相关讯息的情况下，国际社会必须仰赖中国国内的独立媒体、国际媒体以及国际组织来追踪疫情的发展。 另外，他认为国际卫生专家也应该提供与个案跟整体疫情状况相关的讯息，这样国际社会才能取得最精准的信息来对抗新冠病毒疫情。