打击接二连三 香港十年来经济首次衰退

（德国之声中文网）去年香港经济发展交出了2009年以来最差的一份成绩单。根据周一公布的官方统计数字，香港国民生产总值2019年缩水1.2%。而示威者与警方暴力冲突最为激励的第四季度，经济衰退更是达到2.9个百分点，也是连续第三个季度经济出现下滑。

十年前的衰退是由于全球金融危机爆发，对金融业为主的香港造成严重打击。十年后的今天，情况更为复杂。

起初，因为美国和中国之间爆发贸易战，作为出口导向的经济体，香港自然受到波及。而此后因为修订引渡条例而引发大规模政治动荡，以及随之而来的部分带有暴力性质的抗议活动，更是让本已处于困境之中的香港经济雪上加霜。

许多香港民众通过抗争行动要求获得更多民主权利，并对警方过度暴力表达不满。而在2020年年初，中国内地爆发新型冠状病毒疫情，与内地经济来往密切的香港面临又一场经济危机。

香港特区政府在周一发布的声明中表示："该季度本地发生带有暴力成分的社会事件让经济氛围和消费及旅游相关产业都付出进一步的沉重代价……在外部环境艰困的条件下，商品出口总量继续走低，尽管衰退幅度相对较小。"

去年下半年，示威者的砖块与汽油弹和警方的催泪瓦斯和橡皮子弹之间的对垒几乎每周都在香港街头上演。尽管最近两个月抗议势头有所减弱，但其根源问题仍未解决。

许多香港市民认为，北京对香港干涉日益增加，威胁到这座城市的自由。



石涛/达扬（法新社）