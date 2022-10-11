打击中国芯片业 美国恐会伤及自身

（德国之声中文网）美国拜登政府不久前出台了力度前所未有的针对中国的芯片禁令，禁止任何使用美国设备制造的先进芯片出口给中国，被视为90年代以来美国对华技术出口政策的最大转变。路透社最新援引知情人士报道称，如今美国正在努力处理新的出口禁令带来的意外后果，防止抑制中国芯片行业的新措施可能会在无意中损害美国自身的半导体供应链。

韩国内存芯片制造商SK海力士(SK Hynix Inc)表示，在新的限制措施生效前几个小时，它得到了美国的授权，可以为其在中国的芯片生产设施接收货物而不需要额外的许可。

日经亚洲周四报道称，台湾中芯国际集成电路制造有限公司获得了为期一年的许可，可以继续订购美国的芯片制造设备，用于其在中国的扩张。

美国政府向台积电保证，它将能够运送设备到中国南京的一个制造厂，日经新闻援引熟悉此事的人士报道称。台积电没有立即回应路透社的评论请求。

拜登政府曾计划放过在中国经营的外国公司，如SK海力士和三星电子公司免受新限制措施的冲击。但上周五公布的规则并没有豁免这些公司。

根据公布的规则，为了减缓中国的技术和军事进步，美国的出口产品需要获得许可证，才能将其运往中国的先进芯片生产设施。

而截至周二午夜，如果美国公司或人员参与了相关产品的生产，在没有许可证的情况下，供应商也不能为中国的工厂提供支持、服务和发送非美国的物资。

因此，在供应商获得许可证之前，即使是像灯泡、弹簧和维持工具运转的螺栓这样的基本物品，也可能无法运送。而且，芯片制造厂如果无法获得即时的技术支持，他们可能就无法维持生产。

SK海力士在一份声明中表示，我们与美国商务部的讨论导致批准我们向中国的生产设施提供开发和生产动态随机存取内存（DRAM）芯片所需的设备和物品，而不需要额外的许可。该公司表示，这一变化将有助于避免供应链的中断，而且授权期为一年。

三星电子拒绝发表评论。

另一个消息来源说，在找到长期解决方案之前，临时性的补救措施是暂时的解决方法，直到可以制定出更长期的解决方案。

美国商务部的一位发言人没有直接对有关授权的评论请求做出回应，但表示该部门希望从利益相关者那里获得关于该规则的意见，并可能考虑进行修改细则。

白宫发言人也没有回应路透社的评论请求。

中国的芯片产业 已经成为习近平个人的关注重点（图片摄于2018年4月28日武汉新芯集成电路制造有限公司）

中国芯片产业承受打击最大

一位消息人士向路透社表示，除非获得授权，否则各种设备和其他供应商将不得不从中国的工厂撤出其人员。

英特尔公司也在中国经营芯片工厂。美国计划对受到新规限制的中国工厂的许可证进行逐案审查。但即使获得批准，也可能造成发货延迟。中国自身芯片工厂的许可证申请很有可能会被拒绝。

专家们预计，新规则将产生广泛的影响。减缓中国发展自主芯片产业的努力和推动商业和国家研究，包括军事武器、人工智能、数据中心和许多其他由超级计算机和高端芯片驱动的领域。

美国新的限制措施也是在后新冠时期，全球芯片行业已经面临需求下降的重大阻力的时候出台的。之前已经有警告称芯片产业的收入将呈现疲软。

他们说，受到最直接影响可能是中国的芯片制造商。

“美国的限制措施可能会使中国先进的芯片技术的发展更具挑战性”花旗银行的分析师在一份报告中说。

行业观察人士认为，长江存储（YMTC）和长鑫储存（CXMT）是中国闯入全球存储芯片市场的最大希望。与三星电子和美光科技等存储芯片巨头齐头并进。

分析师说，新法规现在将对这两家中国存储芯片制造商构成非常大的障碍。

“内存的进步将受到限制，因为没有机会升级工艺设备，没有机会扩大生产，市场也将失去”，总部设在上海的咨询公司——芯谋研究（ICWise）的负责人顾文军在一份报告中写道。

花旗银行分析师在另一份报告中说，由于获得芯片设备和美国技术支持的机会有限。中芯国际将发现渗透到更先进的应用领域会变得更具挑战。新的规则还包括阻碍一系列用于中国超级计算机的芯片的供应。这类芯片用于开发核武器和其他军事技术。

一些行业专家说，该禁令还可能打击中国科技巨头的商业数据中心。广泛依赖数据中心的电商公司阿里巴巴和社交媒体及游戏公司腾讯的股票在美国政府10月7日公布新规以来已经分别下跌了约10%和8%。

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中国芯片产业的那些美籍华人

另据香港《南华早报》报道，中国顶级芯片设备制造商在华盛顿施加限制后正在从产品研发部门中调离美国员工。该报援引消息人士报道称，中国顶级半导体设备制造商北方华创科技集团股份有限公司已经告诉其在中国的美国籍员工，停止参与组件和机器的开发，以遵守华盛顿对美国公民参与大陆关键设施的限制。在深圳上市的北方华创没有立即回复《南华早报》周四上午的评论请求。

该报报道称：纵观中国上市芯片公司发布的管理层简介，会发现中国半导体行业的许多重量级人物都有美国公民身份。他们大多是在中国出生但在美国大学习或在美国芯片行业工作的美国归化公民。然而，没有一家中国公司公布其薪酬统计列表上美国雇员的数量或比例。

根据北方华创披露的数据，其所有高级管理人员都是中国公民。但目前还不清楚有多少美国雇员在该公司工作，该公司主营半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件业务，为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案。

（路透社、南华早报等）

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