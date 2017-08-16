打入敌人心脏：黑人妙招当上新纳粹党主席

（德国之声中文网）人们很少能从一名黑皮肤的人口中听到这样的话：他仇恨那些"黑老鼠"、那些血管里流的不是"雅利安"血液的人。上世纪70年代，非洲裔的美国刑警斯塔尔沃斯（Ron Stallworth）设法潜入臭名昭著的三K党（Ku-Klux-Klan）。这个真实的故事改编成的电影《黑色党徒》（Blackkklansman）刚刚赢得了一座奥斯卡奖。

一名叫斯特恩（James Hart Stern）的人权活动者是否受到了这一事迹的启发，人们不得而知。但他最近的大胆行动，其戏剧性毫不逊色于好莱坞电影。今年2月初，美联社报道称，斯特恩当上了美国最大的新纳粹组织之一"全国社会主义运动党"（NSM）的主席。

纳粹制服和标志

该组织成员以公开宣扬反犹主义和崇尚希特勒而著称。在该党的年度会议上，常有党员以德国纳粹制服和万字袖标示人。2005年在俄亥俄州托雷多(Toledo) 举行的一次该党集会，最后以与警方的巷战冲突收场。2011年，该党一名领导成员被自己的儿子开枪击中头部死亡。

当时的党主席朔普（Jeffrey Schoep）试图改善该组织的公众形象。首先是告别旧的纳粹标志，力图吸引年轻一代新纳粹人士。不过这可能已经为时过晚。自2017年8月夏洛特维尔（Charlottesville）抗议事件以来，社运党一直处于压力之下。当时，在抗议活动激化为暴力冲突后，一名新纳粹分子驾车冲入对方示威人群，造成一名女性死亡。此后，当局将多个参加示威的"另类右翼"（Alt-Right）团体的领导人告上法庭，其中也包括党主席朔普。

与三K党拉关系

其结果是社运党主席易人，由一名黑人担任。这并不是斯特恩第一次让人"脑洞大开"的神来之举。他已经成功地解散了密歇根州的一个三K党支部，之前，他在监狱里结识了三K党领袖基伦（Edgar Ray Killen）。

斯特恩与基伦不同寻常的关系让社运党主席朔普产生了好奇，并在2014年与斯特恩取得了联系。一个是新纳粹领袖，一个是黑人民权活动人士。尽管立场迥异，两人还是保持着联系。而斯特恩暗中有一个目标："我曾希望能改变他"，他对《华盛顿邮报》表示，一再向对方表达过自己对犹太人大屠杀、希特勒和所谓"白人优越性"的看法，试图引发意见交锋。

这一做法一开始并没有取得效果，后来就发生了夏洛特维尔的抗议浪潮。作为社运党主席，孤家寡人的朔普成了众矢之的，并担心人们会让他对一名年轻示威者之死连带承担责任。带着寻求法律方面建议的心理，他找到了斯特恩。斯特恩则看到了一个巨大的机会，他说服朔普把社运党主席的职务移交给自己。

发生在2017年8月的夏洛特维尔抗议活动造成一人丧生

"我的目标是消灭它们"

斯特恩在网上发布的一段视频清楚地显示了他的意图："我个人的目标是，消灭三K党和社运党，这两个组织在这个国家已经享受了太多的特权，他们根本不配得到的特权。"

他计划利用自己的党主席职权，放弃全国社会主义运动党在法庭上的辩护。他在一封写给法庭的信中表示，该党有意承认对其的所有指控。

"我让他们上了圈套"，斯特恩不久前就社运党的命运表示。该组织原来的一名领导成员海姆巴赫（Matthew Heimbach）则认为该党即将寿终正寝。这个故事是不是完美得几乎让人难以置信？