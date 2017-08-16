打入敌人心脏：黑人妙招当上新纳粹党主席

（德国之声中文网）人们很少能从一名黑皮肤的人口中听到这样的话：他仇恨那些"黑老鼠"、那些血管里流的不是"雅利安"血液的人。上世纪70年代，非洲裔的美国刑警斯塔尔沃斯（Ron Stallworth）设法潜入臭名昭著的三K党（Ku-Klux-Klan）。这个真实的故事改编成的电影《黑色党徒》（Blackkklansman）刚刚赢得了一座奥斯卡奖。
一名叫斯特恩（James Hart Stern）的人权活动者是否受到了这一事迹的启发，人们不得而知。但他最近的大胆行动，其戏剧性毫不逊色于好莱坞电影。今年2月初，美联社报道称，斯特恩当上了美国最大的新纳粹组织之一"全国社会主义运动党"（NSM）的主席。
纳粹制服和标志
该组织成员以公开宣扬反犹主义和崇尚希特勒而著称。在该党的年度会议上，常有党员以德国纳粹制服和万字袖标示人。2005年在俄亥俄州托雷多(Toledo) 举行的一次该党集会，最后以与警方的巷战冲突收场。2011年，该党一名领导成员被自己的儿子开枪击中头部死亡。
资料照片：NSM的集会活动
当时的党主席朔普（Jeffrey Schoep）试图改善该组织的公众形象。首先是告别旧的纳粹标志，力图吸引年轻一代新纳粹人士。不过这可能已经为时过晚。自2017年8月夏洛特维尔（Charlottesville）抗议事件以来，社运党一直处于压力之下。当时，在抗议活动激化为暴力冲突后，一名新纳粹分子驾车冲入对方示威人群，造成一名女性死亡。此后，当局将多个参加示威的"另类右翼"（Alt-Right）团体的领导人告上法庭，其中也包括党主席朔普。
与三K党拉关系
其结果是社运党主席易人，由一名黑人担任。这并不是斯特恩第一次让人"脑洞大开"的神来之举。他已经成功地解散了密歇根州的一个三K党支部，之前，他在监狱里结识了三K党领袖基伦（Edgar Ray Killen）。
斯特恩与基伦不同寻常的关系让社运党主席朔普产生了好奇，并在2014年与斯特恩取得了联系。一个是新纳粹领袖，一个是黑人民权活动人士。尽管立场迥异，两人还是保持着联系。而斯特恩暗中有一个目标："我曾希望能改变他"，他对《华盛顿邮报》表示，一再向对方表达过自己对犹太人大屠杀、希特勒和所谓"白人优越性"的看法，试图引发意见交锋。
这一做法一开始并没有取得效果，后来就发生了夏洛特维尔的抗议浪潮。作为社运党主席，孤家寡人的朔普成了众矢之的，并担心人们会让他对一名年轻示威者之死连带承担责任。带着寻求法律方面建议的心理，他找到了斯特恩。斯特恩则看到了一个巨大的机会，他说服朔普把社运党主席的职务移交给自己。
发生在2017年8月的夏洛特维尔抗议活动造成一人丧生
"我的目标是消灭它们"
斯特恩在网上发布的一段视频清楚地显示了他的意图："我个人的目标是，消灭三K党和社运党，这两个组织在这个国家已经享受了太多的特权，他们根本不配得到的特权。"
他计划利用自己的党主席职权，放弃全国社会主义运动党在法庭上的辩护。他在一封写给法庭的信中表示，该党有意承认对其的所有指控。
"我让他们上了圈套"，斯特恩不久前就社运党的命运表示。该组织原来的一名领导成员海姆巴赫（Matthew Heimbach）则认为该党即将寿终正寝。这个故事是不是完美得几乎让人难以置信？
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“布朗一家”
德国电视剧“布朗一家”（Familie Braun）在2017年度艾美奖短篇连续剧单元中获奖。这部电视剧取材于新时期下德国的新纳粹，最终打败来自加拿大、阿根廷和巴西的竞争对手，赢得了艾美奖。
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“从海底出击”
“从海底出击”（Das Boot）被很多人认为是德国最伟大的电影之一。这部电影描述了第二次世界大战纳粹德国在大西洋海域对英国、美国舰队发动的潜水艇海战。本片获得6个奥斯卡奖提名，分别为：最佳导演、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳剪辑、最佳音效和最佳音效剪辑。
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“我们的父辈”
“我们的父辈”（Unsere Mütter, unsere Väter）是一部2013年上映的以二战为题材的德国迷你电视剧，长度只有三集。该剧从德国人的角度冷静客观描绘了第二次世界大战中苏德战争与犹太人大屠杀等情节。
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“铁皮鼓”
德国著名作家君特·格拉斯写就的“但泽三部曲”的第一部《铁皮鼓》于1978年被改编成同名电影。1980年，这部电影荣获奥斯卡最佳外语片。
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“伪钞制造者”
“伪钞制造者”（Die Fälscher）是2007年由德国和奥地利共同拍摄的一部电影。故事是根据二战中纳粹的伯赫德行动改编，该秘密行动试图通过伪造英镑来扰乱英国金融秩序。影片入围柏林电影节主竞赛单元，2008年获第80届奥斯卡金像奖最佳外语片奖。
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“何处是我家”
德国电影“何处是我家”（Nirgendwo in Afrika）改编自德国作家史戴芬妮·茨威格（Stefanie Zweig）于1999年写的半自传小说。以1930年代纳粹德国为背景，描述了一个德籍犹太裔家庭为了逃避纳粹党而移居肯亚的遭遇。这部电影获得第75届奥斯卡金像奖最佳外语片。
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“帝国的毁灭”
“帝国的毁灭”（Der Untergang）可能是近些年来最出名的德国电影。曾有影评人评价说，长久以来，对纳粹高层尤其是希特勒的直接描写一直是德国文化界的禁忌。尤其是从未有过一名说德语的演员饰演过希特勒。本片算是对这些禁忌的一次全面打破。电影罕见的以纳粹高层为视角的描写引起了巨大的争议。
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“战火中的伊甸园”
“战火中的伊甸园”（Aimée & Jaguar）是1999年在德国上映的一部同性恋题材的电影。该片讲述了1943年的柏林，为一家纳粹报纸工作一名犹太女子在夜间派对结识了一名党卫军妻子之后发生的故事。
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“撒谎者雅格布”
“撒谎者雅格布”（Jakob, der Lügner）是70年代东德拍摄的一部电影。影片讲述的故事发生在1943年德国占领期间的波兰。一个叫雅格布的中年犹太人每天都向身边的人散发着盟军的推进和德军败退的消息，大家都以为这些美好的消息是他从自己私藏的收音机电台广播中听到的，但实际上雅格布却编造着一个个天大的谎言来鼓舞同胞们坚持下去。
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“凶手就在我们中间”
“凶手就在我们中间”（Die Mörder sind unter uns）拍摄于1946年，当时战争刚刚结束。影片充分利用了光线的明暗对比手法，反映出主人公的复杂心理，回顾了德国的“昨天”，探讨了人与历史的关系和生活的意义，并作为战后东德第一部故事片奠定了德发公司影片的主题方向。
作者: Jochen Kürten