扑朔迷离谍中谍 中国特工遁南洋

(德国之声中文网)据《悉尼先驱晨报》等多家澳大利亚媒体报道，变节的中国特工王立强(音)向澳大利亚安全情报组织(ASIO)坦承，他曾经部分参与过一些中方的间谍行动，其中包括将香港书商李波绑架到中国内地，以及在香港高校中拉拢内地学生等行动。

王立强自称，他此前供职于中国创新投资有限公司(CIIL)，而这家总部位于香港的企业被认为是北京在香港实施政治谍报、经济谍报行动的重要机构。

他还说，2018年他还参与协调了干扰台湾县市选举的行动，在媒体、网络、寺庙等层面展开渗透，试图影响台湾的政治辩论风向，并且取得了不小的成果。王立强表示，针对2020年的台湾总统大选，北京情报部门也制订了相应的计划，试图引导台湾舆论更多地正面报道国民党候选人，从而阻止蔡英文连任。

正是此计划，让王立强萌生了变节的想法。今年5月，正在悉尼看望妻子以及年幼儿子的他收到了新的指令：以伪造的韩国公民身份前往台湾，并且要部分依靠当地的黑社会组织。他担心，这会导致他被台湾情报机关拘捕。几个月后，他与澳大利亚情报部门取得了联系。

申请澳洲政治避难

墨尔本《世纪报》称，王立强还向澳方披露了中国在澳大利亚施展政治影响力的行动细节。目前，他以旅游签证暂居在澳大利亚，并且已经提交了政治避难的申请。王立强表示，如果他现在返回中国，将会面临监禁甚至死刑判决。

澳大利亚财长弗赖登伯格(Josh Frydenberg)周六(11月23日)对媒体表示，这名特工所披露的中国试图扰乱香港、台湾以及澳大利亚民主的情形"非常令人不安"。他呼吁执法机关对此予以关注，并且强调，不论外交政策、外国投资状况如何，"我们将始终捍卫国家利益。"

中国是澳大利亚最重要的外贸伙伴。为了抵御不断渗透到国内的中国影响力，澳大利亚国会此前已经进行了相关的立法。而在周五，澳大利亚安全情报组织前主席刘易斯(Duncan Lewis)也警告说，北京正寻求"接管"澳大利亚的政治体系。总理莫里森(Scott Morrison)则强调，澳大利亚情报机关有能力抵御任何威胁。

民进党借机拉票

台湾总统府周六表示，正在对此案展开调查。民进党发言人李晏榕借此呼吁台湾民众"为了民主自由的生活方式，要用选票杜绝中国在台势力……不要让中国属意的人选改变我们的生活方式"。蔡英文本人则在周六的一次选战活动后对媒体表示，中国影响台湾大选意图非常明确，过去重要选举也都能看见中国介入的影子。

国民党候选人韩国瑜则对此反驳说，"若有拿中共一块钱，将会立刻退出总统大选"。他要求相关单位"应立即专案调查此案，如有必要的话更应亲自到澳洲检查这些证据，不要一到选举，这些抹黑、中伤，便一再上演。"

中国外交部、中国创新投资有限公司暂时未对此事件予以置评。

文山/王凡/(路透社、美联社、悉尼先驱晨报等)