扑朔迷离谍中谍 中国特工遁南洋

日前，一名向澳大利亚情报机关吐露内幕的中国间谍引发了各大媒体的关注。这名自称参与过在香港多起间谍行动的中国前特工表示，干预台湾2020年总统大选也是北京当前情报工作的重点之一。
(德国之声中文网)据《悉尼先驱晨报》等多家澳大利亚媒体报道，变节的中国特工王立强(音)向澳大利亚安全情报组织(ASIO)坦承，他曾经部分参与过一些中方的间谍行动，其中包括将香港书商李波绑架到中国内地，以及在香港高校中拉拢内地学生等行动。
王立强自称，他此前供职于中国创新投资有限公司(CIIL)，而这家总部位于香港的企业被认为是北京在香港实施政治谍报、经济谍报行动的重要机构。
他还说，2018年他还参与协调了干扰台湾县市选举的行动，在媒体、网络、寺庙等层面展开渗透，试图影响台湾的政治辩论风向，并且取得了不小的成果。王立强表示，针对2020年的台湾总统大选，北京情报部门也制订了相应的计划，试图引导台湾舆论更多地正面报道国民党候选人，从而阻止蔡英文连任。
正是此计划，让王立强萌生了变节的想法。今年5月，正在悉尼看望妻子以及年幼儿子的他收到了新的指令：以伪造的韩国公民身份前往台湾，并且要部分依靠当地的黑社会组织。他担心，这会导致他被台湾情报机关拘捕。几个月后，他与澳大利亚情报部门取得了联系。
申请澳洲政治避难
墨尔本《世纪报》称，王立强还向澳方披露了中国在澳大利亚施展政治影响力的行动细节。目前，他以旅游签证暂居在澳大利亚，并且已经提交了政治避难的申请。王立强表示，如果他现在返回中国，将会面临监禁甚至死刑判决。
澳大利亚财长弗赖登伯格(Josh Frydenberg)周六(11月23日)对媒体表示，这名特工所披露的中国试图扰乱香港、台湾以及澳大利亚民主的情形"非常令人不安"。他呼吁执法机关对此予以关注，并且强调，不论外交政策、外国投资状况如何，"我们将始终捍卫国家利益。"
中国是澳大利亚最重要的外贸伙伴。为了抵御不断渗透到国内的中国影响力，澳大利亚国会此前已经进行了相关的立法。而在周五，澳大利亚安全情报组织前主席刘易斯(Duncan Lewis)也警告说，北京正寻求"接管"澳大利亚的政治体系。总理莫里森(Scott Morrison)则强调，澳大利亚情报机关有能力抵御任何威胁。
民进党借机拉票
台湾总统府周六表示，正在对此案展开调查。民进党发言人李晏榕借此呼吁台湾民众"为了民主自由的生活方式，要用选票杜绝中国在台势力……不要让中国属意的人选改变我们的生活方式"。蔡英文本人则在周六的一次选战活动后对媒体表示，中国影响台湾大选意图非常明确，过去重要选举也都能看见中国介入的影子。
国民党候选人韩国瑜则对此反驳说，"若有拿中共一块钱，将会立刻退出总统大选"。他要求相关单位"应立即专案调查此案，如有必要的话更应亲自到澳洲检查这些证据，不要一到选举，这些抹黑、中伤，便一再上演。"
中国外交部、中国创新投资有限公司暂时未对此事件予以置评。
文山/王凡/(路透社、美联社、悉尼先驱晨报等)