扑朔迷离？德国艺术大师作品在中国“失踪”

（德国之声中文网）据媒体报道，马库斯·吕佩尔兹（Markus Lüpertz）、安瑟尔姆·基弗（Anselm Kiefer）等德国著名艺术家的近250幅作品在中国下落不明。

吕佩尔兹为此出席了在北京举行的一个新闻发布会。《南德意志报》援引他的话说："我们不知道这些作品在哪里，它们被如何存放，是否受到必要的保护和维护。"据吕佩尔兹说，由于极其担心自己的作品，他专门去了中国。

吕佩尔兹和其他艺术家的作品归台湾裔的德国百万富翁郑涂（Maria Chen-Tu）所有。郑涂从收藏中拿出了342幅艺术品借给中国商人马跃。

画家吕佩尔茨

后者的汉堡贝尔艺术有限公司（Bell Art GmbH）已申请破产，现在显然拒绝将作品退还给所有者。郑涂于是对其提起了诉讼。据说这些作品在中国多个城市的展览中展出过。而现在，显然没有人确切知道这些作品在哪里。吕佩尔兹对此感到愤怒。

"实际上人们一无所知"

艺术史学家斯默尔林（Walter Smerling）在接受德国之声采访时表示，《南德意志报》报道中的内容"对我来说，缺少透明度"。他说，这个故事听起来很惊悚，但在仔细推敲了报道后发现，"实际上人们一无所知"。马跃可疑的商业行为、富豪收藏家郑涂的盲目轻信，以及中国当局的无动于衷，仅从所描述的所谓艺术犯罪的规模来看，斯默尔林对所有这一切都持极大的怀疑态度。

斯默尔林是波恩艺术与文化基金会的理事会主席兼杜伊斯堡现代艺术博物馆的馆长。作为策展人，他发起并组织了近年来最大的德中展览项目-2015年的"中国8"艺术展览，以及两年后的"德国8"艺术展。

"我们都需要艺术"

两年前，当以"德国8"为题，由55名德国艺术家创作的320多幅作品在北京的七个博物馆展出，斯默尔林是这一展览的推手。他说："中国人是可靠的合作伙伴，从清关、运输、组织、遵守协议到控制陈列室的湿度都一丝不苟。"与在德国展出了数百名中国艺术家作品的"中国8"展览一样，"德国8"展览也在中国文化界和政界引起相当大的关注。在北京观展的第一个著名访客是当时的德国外长加布里尔（Sigmar Gabriel）。

多年来，西方艺术品在中国始终有着巨大市场。在发生"丢画"事件后，斯默尔林强调不应忘记艺术的"桥梁作用"。他说："艺术将很多人汇集在一起，这就是为什么我们在德国和中国都需要它！"