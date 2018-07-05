扑朔迷离！大马富商畏罪潜逃疑至大陆

(德国之声中文网) 马来西亚警方周三表示，涉嫌贪污、洗钱的马来西亚华裔富商刘特佐现在已经从澳门潜逃，去向不明。刘特佐有时也被一些媒体称为"刘德祖"，他被指控牵涉入一马公司(1MDB)贪污洗钱案件。该公司由马来西亚前总理纳吉·阿都拉萨(Najib bin Abdul Razak)创立，2015年被爆出负有数十亿美元的债务。美国、瑞士等国的司法部门都对该公司展开了调查。

今年，马来西亚新一届政府上台后，重新开启了对此案的调查，刘特佐也因此被列入了警方的缉逃名单中。

马来西亚总警察长弗兹(Mohamad Fuzi Harun)周三(7月11日)对外界表示，澳门当局两天前通知马方，刘特佐已经逃离了澳门，但是没有透露进一步去向。而在周二，马来西亚警方曾经表示，刘特佐此前还曾经在香港逗留，后来乘坐渡轮逃往澳门。

马来西亚当局已经宣布注销刘特佐的护照。但是，弗兹指出，刘特佐很可能拥有多份旅行身份证件，因此很难通过这一途径来追踪其动向。目前，国际刑警组织已经应马方请求发布了针对刘特佐的通缉令。弗兹希望能够借此尽快掌握刘特佐的行踪。

香港《南华早报》援引澳门警方内部消息称，刘特佐从澳门逃往了中国大陆，使用的交通工具则有可能是轿车或者私人飞机。该内部人士表示，刘特佐此前在澳门逗留，其动机之一就是便于继续逃往中国内地。该报还援引匿名消息人士称，香港警方很有可能是有意怠慢国际刑警组织的通缉令。

去年，流亡美国、不断爆出中国政商内幕的中国商人郭文贵还曾声称，刘特佐与中国的一些政要人物有着密切的联系。

来西亚前总理纳吉·阿都拉萨(Najib bin Abdul Razak)

政商勾结

美国的检察机关则指控刘特佐在一马公司贪污洗钱案件中扮演了中心角色，涉案金额据称至少达45亿美元。美国司法部称，作为前总理继子阿齐兹(Riza Aziz)的朋友，刘特佐虽然在一马公司中没有正式职位，但是却对该基金公司的交易运作有着相当大的影响力，并且也时常与前总理纳吉·阿都拉萨本人联系。

瑞士总检察长劳伯(Michael Lauber)则在周二透露，一马公司的涉案金额可能高达70亿美元，远远高于美国方面的估计。他在与马来西亚检方会晤后表示，瑞士已经启动了针对6名个人以及两家私人银行的司法程序，不过其中并不包括马来西亚前总理。

就在上周，前总理纳吉·阿都拉萨被指控犯有违背信任、滥用职权罪名。他的执政联盟(巫统)此前掌权多年，但是在今年5月初输掉了大选。这也是1957年马来西亚独立以来的首次政权更迭。分析人士认为，一马公司丑闻是导致巫统败选的重要因素。

纳吉·阿都拉萨目前否认一切指控，并且指责新一届政府对他进行打击报复。而警方则已经从与他有关的地产中搜出了大量金银珠宝，价值超过2.73亿美元。

就在下周，马来西亚新总理马哈蒂尔(Mahathir Mohamad)将访问中国，重点商讨双边投资问题。

文山/达扬/(美联社、路透社、南华早报)