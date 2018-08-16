扎西文色二审维持原判 法院：煽动分裂国家  

(德国之声中文网）根据扎西文色辩护律师梁小军8月23日在推特發文，扎西文色二审维持原判，宣判後获准会见家人。

推特内容提到本案二审于13日在玉树市看守所宣判，家人未获旁听。扎西文色本人上诉意见和律师辩护意见均未获采纳，

从梁小军刑事贴出的裁定书内容可以發现, 法院对扎西文色提出刑讯逼供和没有煽动分裂国家意图之上诉理由都一一驳回，认为他歪曲事实，抨击国家对少数民族政策，發表破坏民族团结、国家统一的言论，决定维持原判。

第一次的判决

5月22日，青海一家法院判处提倡扩大藏语教育的扎西文色（Tashi Wangchuk）5年有期徒刑，罪名是「煽动分裂国家罪」。

扎西文色的辩护律师之一梁小军在一审宣判後接受德国之声采访时表示，法庭的判决并不让他感到意外。

他说:「在中国有法律吗？是有法律，但是这种法律是我们所理解的真正的法律吗？所以这个结果也是在意料之中。」

他补充表示，将会安排时间与扎西文色见面，商讨上诉：「我们坚持认为他是无罪的，所以任何有罪的判决都是不能接受的。」

有人权团体谴责这一判决，指出，这名32岁的藏族青年发表的言论没有违反国际法或中国宪法。

国际特赦组织东亚研究部主任罗助华 （Joshua Rosenzweig）在一份声明中指出，对扎西文色的判决极不公正，他应该立即无条件得到释放："他因以和平的方式让人们关注西藏文化遭到系统性侵蚀，因此受到严厉的惩罚。将和平提倡藏语当作'煽动分裂'，这是非常荒谬的做法。"

中国当局禁止外国外交官和记者旁听扎西文色的审判。多名联合国人权专员早些时候曾发表联合声明，要求中国撤销对他的指控。

根据台湾《苹果日报》报道，欧洲议会今年1月做出决议，关切中国处置人权人士的做法。决议点名管住的对象就包括扎西文色，也有台湾人权人士李明哲，文件呼吁中方应无条件释放被拘禁的人权人士、准许家属探视以及有选择律师的权利。

要求释放扎西文色的西藏僧侣

律师梁小军介绍说，扎西文色需要外界的关注："扎西文色自己说过，他的牺牲是值得的，通过他，大家可以看到藏文化消亡的问题，这些人总是需要有人去帮助他们，我们能做的是把他的想法和遭遇告诉世人，让大家关注。"

美联社报道，扎西文色2016年被捕。此前大约两个月，《纽约时报》发布了一段标题为"一名藏人的追求正义之路"的视频，其中记录了扎西文色试图起诉地方官员，希望迫使他们扩大藏语教育。

今年1月初，青海省玉树中级人民法院就扎西文色涉嫌"煽动分裂国家"一案进行了审理。当时，扎西文色在法庭上否认了对他的罪名指控。

该通讯社指出，按照这次的判决，扎西文色应该在2021年被释放。但中国的政治犯往往会受到另外的限制，包括释放后被软禁。