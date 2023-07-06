扎波罗热核电站面临威胁，最坏情况将会怎样？

（德国之声中文网）俄罗斯于2022年初首次占领扎波罗热核电站后，乌克兰核电运营商Energoatom报告称，俄罗斯军队可能已在该核电站内埋设了地雷。今年6月初，附近的卡霍夫卡大坝据称遭到俄罗斯军队摧毁，基辅宣布俄罗斯还在该核电站的冷却池中埋设了地雷。

现在，乌克兰军方警告说，俄罗斯士兵据称还在该核电站的两个反应堆的外部屋顶上放置了 “类似爆炸装置的物体”。

延伸阅读：中国驻乌克兰大使馆转发核事故应对指南

6月下旬，国际原子能机构报告称，在该核电站没有发现地雷或其他爆炸物设置的迹象。目前，国际原子能机构总干事格罗西（Rafael Mariano Grossi ）宣布，该机构专家要求进入该核电站的其他部分进行更彻底的检查并排除任何爆炸物的存在。

冷却系统是扎波罗热最薄弱之处

乌克兰核安全专家科沙纳（Olha Kosharna）强调，在最重要的冷却段埋设地雷对核电站构成直接威胁。她说，冷却池中的水起到了决定性作用，可以冷却反应堆内的燃料棒，从而防止它们因过热而熔化。

扎波罗热核电站由六个反应堆组成，自去年秋天以来一直停止运行。其中五个反应堆处于“冷关闭”，即不再发电的状态。

乌克兰国家核与辐射安全科学技术中心的胡梅纽克（Dmytro Humeniuk）解释说，尽管反应堆仍必须冷却，但由于燃料棒仍在散发热量，水无法蒸发，如果冷却系统被破坏，水可能会外逸，专家估计八天内就会发生核事故。

据专家称，第六座反应堆仍处于“热停堆”状态，其中发电机组产生热电——尽管国际原子能机构四个星期前已下令冷停堆。如果是这种情况，冷却水的温度可能会达到 280 摄氏度，并且在泄漏时会蒸发。这意味着，如果发生意外，专家们只有 27 小时的时间来防止辐射泄露。

科沙纳说：“我认为所有这些勒索和威胁都是为了阻止乌克兰在该地区的反攻。”

乌克兰反攻陷入僵局

类似福岛核事故的灾难有可能发生吗？

专家认为，扎波罗热冷却系统任何部分发生爆炸都可能导致像日本福岛核事故那样的灾难。2011 年，地震和随后的海啸中断了福岛第一核电站三座反应堆的冷却，导致堆芯熔毁并释放出辐射。

“随后，建立了一个疏散区，人们不得不离开。三年后，由于辐射降低，人们才又回来。现在，该地区已缩小到三分之一。” 福岛大学环境放射能研究所客座教授热勒兹尼亚克（Mark Zheleznyak）说。

热勒兹尼亚克认为扎波罗热核电站的潜在风险比福岛核电站要小。他说：“不会发生辐射灾难，因为关闭的反应堆不会释放出放射性碘。”他建议不要屈服于恐慌，同时购买旨在保护甲状腺免受放射性碘侵害的碘片。

周边地区有多大的风险？

乌克兰核与辐射安全中心制定了扎波罗热核电站发生核事故时两种可能的情况。

在第一种情况下，反应堆一米厚的防护外壳保持完好，而其下方的设施则被熔断。如果电源完全断掉或冷却系统损坏，可能会出现这种情况。专家估计，在这种情况下，该核电站周围约2.5公里的区域将受到辐射污染。

该中心在最近的一份声明中表示，“基本上，这只会影响在核电站工作的工作人员”，并说这些人将不得不离开该地区，“没有必要进行碘预防”。

另一种情况是发生保护壳损坏的核事故。“在这种情况下，辐射将影响更广泛的半径，并产生更严重的后果。受污染区域的大小将取决于天气条件。”该中心解释道。

科瓦列茨（Ivan Kovalets）是乌克兰国家科学院的环境建模专家。他计算出，根据风力和风向，核电站周围 20 公里的区域可能会受到严重影响。

科瓦列茨说：“在这种情况下，需要立即疏散。” 即使居住在距离该核电站 550 公里之外的人们也可能面临一定的健康风险。“然而，在这样的距离范围内，没有必要立即采取应对措施或进行疏散。”他补充道。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。