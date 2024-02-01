扎卢日内: 享有崇高地位的将军 – 也是泽连斯基的竞争对手？

（德国之声中文网）据称，泽连斯基总统建议乌克兰最受欢迎的将军、武装部队总司令扎卢日内（Valery Salushny）辞职，但被扎卢日内拒绝。关于这一决定的原因，目前没有进一步的信息或正式文件。但乌克兰媒体本周一援引匿名消息来源的报道令整个国家震惊。泽连斯基办公室其后表示，扎卢日内并未被解职。尽管社交网络上掀起了声援扎卢日内的热潮，但人们并未走上街头抗议游行。

一方面来说，关于乌克兰武装部队总司令可能辞职的消息在两个层面上引起了轰动：无论是从内容上，还是从国家领导层不透明且矛盾的沟通政策这一层面上。但从另一方面来说，这一消息并不令人太过惊讶。

总统和总司令之间关系出现裂痕

有关总统和总司令之间关系出现裂痕的猜测早在俄罗斯入侵乌克兰的头几个月，即2022年春季，就已经存在。同年夏天，这种猜测愈演愈烈，有关总统或其身边可能出现对总司令嫉妒的传言四起 -- 没人确切知道发生了什么。当时泽连斯基通过发布与扎卢日内的合影等方式消除了人们的疑虑。

不和传言在其后很长一段时间内平息了下来。然而去年11月，分歧再次出现。当时，扎卢日内在接受英国《经济学人》杂志采访时表示战争进入胶着状态，承认乌克兰军队反攻失败。泽连斯基则部分反驳了其观点，表示前线并未陷入僵局。矛盾冲突变得愈加明显。

在未征求总司令意见的情况下，总统撤换了军队高级军官，并绕过扎卢日内与将军们进行了沟通。总司令批评了总统更换所有军事委员以打击动员活动中的腐败的决定。此外，他还与总统宣布的、据称是军方要求的50万人参军动员保持距离。泽连斯基在年终新闻发布会上表示，他与扎卢日内是 "工作上的关系"，并暗示了对后者言论的不满。

目前尚不清楚是什么最终导致泽连斯基建议扎卢日内辞职。去年11月底，总统所属的"人民公仆"党议员贝苏赫拉（Marjana Besuhla）已公开要求扎卢日内辞职。她指责扎卢日内没有为2024年制定战争计划。导致总统和总司令之间关系紧张的事件还包括一项新的动员法。草案初稿引发公众争议而不得不进行修改。近日，一架俄罗斯伊尔-76军用运输机在俄罗斯别尔哥罗德地区发生坠毁。俄罗斯称机上载有数十名待交换的乌克兰战俘。有消息称该飞机是被乌克兰武装军队击落。泽连斯基总统要求对该事件进行国际调查。

乌克兰士兵是如何阻挡俄军攻势的？

享有空前信任的将军

现年50岁的扎卢日内出生于乌克兰瑟托米尔地区斯夸赫尔市的一个军人家庭。从许多方面来说，他的经历都"非典型"。扎卢日内是第一位没有在苏联军事学校学习，而是毕业于乌克兰敖德萨陆军学院的武装部队总司令。2014年之后，他升任顿巴斯地区副司令，并于2021年被泽连斯基任命为总司令。扎卢日内本人也表示，升任是出乎意料的。他强调自己与总统之间关系良好。

俄罗斯入侵后，扎卢日内迅速成为乌克兰成功抵御俄罗斯军队的象征。作为乌克兰武装部队总司令，他所享有的信任度比泽连斯基还高，泽连斯基显然已经过了人气巅峰。2023年12月最新民意调查显示，88%到94%的乌克兰人信任扎卢日内。四分之三的人表示反对其辞职。对泽连斯基的支持则在62%到77%之间波动。

扎卢日内在2021年10月被任命为乌克兰武装部队总司令

肖像上了T恤衫和《时代周刊》杂志封面

人们把扎卢日内绘制在墙上，有人为他创作歌曲，他的肖像还被印在了T恤上。在一次采访中，扎卢日内提到小时候想成为喜剧演员。由此，一些人将他与前职业演员泽连斯基相提并论。他常在交流和穿着上体现幽默，比如他的将军制服上时不时会出现星球大战角色"尤达宝宝"（Baby Yoda）的形象。扎卢日内在一次采访中透露自己喜欢听上世纪80年代的迪斯科音乐和德国乐队 "Rammstein"的歌。

扎卢日内并不是一个非常公众化的的人。他很少接受采访，主要接受西方媒体的采访。尽管如此，扎卢日内也不被认为是一个内向封闭的人。俄罗斯入侵前，他活跃在社交网络，并发布了家人照片 --这 对一名将军来说相当不寻常。战争爆发后，其上传了孩子照片的Instagram账户据称被俄罗斯人入侵。对此，扎卢日内对俄罗斯军方做出了强烈回应："我们会杀死他们所有人。"

乌克兰的西方盟友认可其军事才能。扎卢日内也因此登上了美国《时代周刊》杂志封面。但他对华盛顿并非只有感谢之词。2022年秋季，时任美军参谋长联席会议主席米利将军（Mark Milley）建议乌克兰考虑与俄罗斯进行谈判，扎卢日内公开回应说，乌克兰军队不会同意。媒体称，2023年夏天乌克兰展开反攻时，美国军事人员无法联络到他。

扎卢日内想当总统吗？

扎卢日内在为《经济学人》撰写的文章里进行了自我批评 - 这对乌克兰领导层来说非常罕见。他说，他对战争并未因俄罗斯遭受惨重损失而结束感到惊讶。

在乌克兰，扎卢日内虽然备受崇拜，但他也遭遇过失败。对俄罗斯迅速占领乌克兰南部的调查尚未结束。为什么尽管已经预料到会从克里米亚推进攻势，乌克兰军队在2022年2月却无法遏制俄罗斯在赫尔松和萨波尔日涅地区发起的进攻呢？据媒体报道，调查人员也与扎卢日内就这一问题进行了交谈。

这位总司令是否想当总统呢？有迹象表明不排除这种可能性。因此，潜在的政治竞争可能是其与泽连斯基产生意见分歧的主要原因。尽管扎卢日内从未公开展示过政治野心。但如果情况发生变化，他可能会得到乌克兰社会相当大一部分人的支持。

乌克兰反攻陷入僵局

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