扎克伯格战略奏效 脸书正式进军中国

(德国之声中文网) 根据中国政府上市消息，脸书经过十年向北京当局示好，最终通过註册，正式进入中国。

脸书在中国东部城市杭州投资3000万美元注册，子公司取名Facebook Tech。杭州也是中国电子商务巨头阿里巴巴的所在地。

儘管如此，週二中国中央政府网站上有关脸书公司的註册消息还是被拿下来了，显示公司要顺利成立可能仍有阻碍。

最初的公告是由中国官方媒体报导的，并且仍然出现在收集中国企业公共信息的私营公司「启信宝」的网站上。

脸书创办人扎克伯格曾试图以各种方式吸引中国政府，不过中国对互联网管制严密，禁止外国社交媒体平台，包括脸书、推特和Instagram。

脸书发言人弗罗斯特 (Debbie Frost) 告诉纽约时报，这家杭州注册子公司将作为中国开发商和创业公司的创新中心。 脸书在巴西、法国、印度和韩国也设有类似的中心，专注于举办培训和研讨会。

但是，脸书想要在中国推出主要的服务，包括社交媒体平台或通讯应用程式，还有很长的路要走。就算真要向7.72亿中国互联网用户开放，北京也很有可能要求某种形式的自我审查。

夏立民/李芊 (德新社、美联社)