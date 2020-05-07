扎克伯格：我担心中国模式在世界扩散

（德国之声中文网），本周一（5月18日），Facebook创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）在与欧盟产业主管布雷顿(Thierry Breton)进行的视频讨论中说："我认为，现在很多国家正在看着中国……说：'嘿，这种模式看起来可行哦，也许它能让我们的政府更有控制力？'"

扎克伯格说，在中国模式中，"社会运作方式不必那么尊重人权。"在欧洲监管中心（Centre on Regulation in Europe）组织的这场对谈中说："我认为这的确很危险，我担心，这种模式会扩散到其他国家。"

他说："我认为，最好的解决方法是建立一个清晰的监管框架，而且该框架出自西方民主国家，然后成为全球标准。"

扎克伯格说："欧洲制定的政策通常会成为全球标准。"他列举了已得到广泛效仿的欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）。

欧盟产业主管布雷顿表示，Facebook和其他大型科技公司也必须遵循一定的价值观。他说，如果要制定正确的法规，"必须要有一套明确的价值观。在欧洲，我们拥有这些价值观。"他暗示Facebook有时做得不够，特别是在控制非法内容或公平纳税方面。他说："说到底，如果找不到其他办法，我们当然会立法监管。"

布雷顿对扎克伯格说："至关重要的是，你是首席执行官，是最终承担责任的那个人。"

他说： "首席执行官的任务就是倾听所有人的意见，然后拍板做出决定。最终，马克你将对Facebook负责，不是其他人。"

这场辩论的背景是，Facebook启动了在欧洲游说活动。

欧洲委员会正在加紧制定《数字服务法案》（Digital Services Act）。这是欧盟目前的一个立法重点，旨在遏制美国大型科技公司的权力。

该法规将涵盖数字空间的方方面面，包括打击仇恨言论、保护用户数据以及防范大公司滥用市场主导地位。

美国硅谷企业正在全力进行游说，以减少新法对它们的限制。

如果这些限制不被删减，该法规可以强制Facebook、谷歌、亚马逊或者苹果公司拆分业务，允许竞争对手访问其数据，并更多地充当公用事业而非追求利润的创新公司。

该法规还将要求这些科技大鳄对发布非法内容承担责任，诸如仇恨言论或盗版音乐。这将改变被认为是推动互联网革命的放任自由政策。

张平/ 乐然（法新社）