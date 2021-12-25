才发防核战声明 北京称继续核武现代化

（德国之声中文网）中国外交部军控司司长傅聪周二 (1月4日)告诉记者，「中国将继续对其核武库进行现代化改造，以解决可靠性和安全性问题」。

不过，一天前，美、俄、中、法、英5个核大国才发表联合声明表示，「我们坚信必须防止核武器进一步扩散」，「我们确认，核战争打不赢、也不能打。」

傅聪在记者会中强调，「美国和俄罗斯仍然拥有地球上90%的核弹头，他们必须以不可逆转和具有法律约束力的方式削减其核武库」。

他也反击华盛顿的指控，说「关于美国提出中国正在大幅提高其核能力的说法是不真实的」，他表示，「中国一直采取不首先使用的政策，我们的核能力保持在国家安全所需的最低水平」。

法新社报道，全球对中国的军事现代化越来越关注，特别是中国武装部队在去年宣布已经开发了一种高超音速导弹，可以以超音速5倍的速度飞行。美国还表示，中国正在扩大其核武库，到2027年将有多达700枚弹头，到2030年可能有1000枚。

有记者问到关于在台湾海峡附近部署核武器的可能性，傅聪说：「核武器是最终的威慑力，它们不是为了战争或战斗。」

「核战争打不赢、也不能打」

美、俄、中、法、英５个核大国在1月3日发表的联合声明全称是《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》。法新社评论认为，同时拥有联合国安理会常任理事国身份的这５国联合发表联合声明的举动十分罕见。这一声明发表在今年将举行的核不扩散条约审查会议之前。会议将由法国协调。签署于1968 年的《核不扩散条约》（NPT）旨在禁止核武器扩散。

根据白宫发布的英语声明文本，这世界5强撇开目前导致中、俄与西方国家关系紧张的分歧，明确表示："避免核武器国家之间发生战争和降低战略风险是我们的首要责任"。声明称，"鉴于使用核武器将造成影响深远的后果，我们还确认，核武器--只要它们继续存在--就应用于防御目的、慑止侵略和防止战争。"

5国在声明中还表示："我们愿保持并进一步增强各自国家的措施，以防止未经授权或意外使用核武器。"

俄罗斯为此次声明发出动议。克里姆林宫表示，欢迎５国声明的签署，并称希望此举有助于缓解全球紧张局势。 俄外交部在一份声明中说："我们希望，在当前国际安全局势严峻背景下，同意发表这样的政治声明能有助于缓和国际紧张局势。"

克里姆林宫发言人佩斯科夫对俄新社表示，莫斯科仍认为核国家之间"有必要"举行峰会。

中国方面称，该声明能够在5个核大国当中增加相互信任。周一当天，中国外交部副部长马朝旭接受媒体采访，称这是五国领导人首次就核武器问题发表声明，体现了五国防止核战争的政治意愿，也发出了维护全球战略稳定、减少核冲突风险的共同声音。

法国政府也表示，将继续推动双边以及多边的核武控制。

该联合声明发表之际，亦正值世界大国就重启与伊朗核协议有望达成共识。有争议的该协议签署于 2015 年，因 2018 年美国退出，该协议奄奄一息。

（法新社，路透社）

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