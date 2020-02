手滑误操作？反习推文被“华春莹”点赞

(德国之声中文网)2月16日,有推特网友发现,中国外交部发言人华春莹的推特账号点赞了一条要求"习近平下台"的推文,在华语推特用户圈里引起诸多疑问。

推文由推特用户"@tangbaiqiao唐柏桥"发出,作者贴出了一张将习近平的头像与伊拉克前总统萨达姆·侯赛因被处决的照片并排合成的图片,并发贴文称,"习近平,请你下台,向天下苍生谢罪!"唐柏桥是流亡美国的民运人士,前六四学运领袖。

华春莹的账户在收到推友转发来的这条推文后点了赞。据"中国数字时代"查证,转发者@了华春莹(意味着可以在本人的"通知"中看到)。还有推友及时录制了视频备份,证明"点赞不假"。

上周,中国多家媒体报道,中国外交部发言人华春莹启动了个人推特账号 @SpokespersonCHN 。《环球时报》还专门刊发报道称:"这是第一个由中国新闻发言人开通的推特账号"。

华春莹的推特帐号2月14日发出的第一条推文是,"No winter lasts forever, every spring is sure to follow.(没有一个冬天是没有尽头的,春天一定会到来)"显然是在应和新冠肺炎疫情阴影下,网络间相互鼓励的声音。此外,该账号近期所发消息均是有关中国外交部长王毅外事活动的,而且几乎全部是用英文发布。

新手不熟?

目前,该账号的所有Like(喜欢)推文已全部清空。"中国数字时代"的报道指出,目前无法知道华春莹的推特账号是否由本人所操作,而点赞"反习"是出于"真心但无知"(以为该功能隐藏)还是不熟推特机制的"误操作",也不得而知。

而网友的评论也透露出一种兴奋:"华春莹实名打响倒习第一枪!""华春莹女士亲自点赞,亲自喜欢。"有人认为"估计手滑了点错了,第一次玩推特","对推特的透明度习慣性不了解"。还有人认为,华春莹作为外交部新闻发言人注册开通推特,也算是一件好事,"以后,国保找你麻烦说不能上推特,则可拉出华春莹做一下挡箭牌"。

华春莹并不是中国外交界最早开设推特账户的官员。据德广联今年一月报道,拥有推特账户的中国外交官目前大约有三十人,他们主要是派驻各国的大使。其中最活跃的推特用户包括驻美大使崔天凯和驻英大使刘晓明,还有外交部新闻司副司长赵立坚。去年十月,中国外交部也正式注册了推特官方账户。