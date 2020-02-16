 手滑误操作？反习推文被“华春莹”点赞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2020

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时政风云

手滑误操作？反习推文被“华春莹”点赞

中国外交部发言人华春莹几天前开通推特账号后，这位新用户竟然对一则呼吁“习近平下台”的推文点赞，引起网络上一片哗然。

Die Sprecherin des chinesischen Aussenministeriums Hua (picture-alliance/dpa/Kyodo)

外交部发言人华春莹（资料图片）

（德国之声中文网）2月16日，有推特网友发现，中国外交部发言人华春莹的推特账号点赞了一条要求"习近平下台"的推文，在华语推特用户圈里引起诸多疑问。

推文由推特用户"@tangbaiqiao唐柏桥"发出，作者贴出了一张将习近平的头像与伊拉克前总统萨达姆·侯赛因被处决的照片并排合成的图片，并发贴文称，"习近平，请你下台，向天下苍生谢罪！"唐柏桥是流亡美国的民运人士，前六四学运领袖。

华春莹的账户在收到推友转发来的这条推文后点了赞。据"中国数字时代"查证，转发者@了华春莹（意味着可以在本人的"通知"中看到）。还有推友及时录制了视频备份，证明"点赞不假"。

上周，中国多家媒体报道，中国外交部发言人华春莹启动了个人推特账号 @SpokespersonCHN 。《环球时报》还专门刊发报道称："这是第一个由中国新闻发言人开通的推特账号"。

华春莹的推特帐号2月14日发出的第一条推文是，"No winter lasts forever, every spring is sure to follow.（没有一个冬天是没有尽头的，春天一定会到来）"显然是在应和新冠肺炎疫情阴影下，网络间相互鼓励的声音。此外，该账号近期所发消息均是有关中国外交部长王毅外事活动的，而且几乎全部是用英文发布。

新手不熟？

目前，该账号的所有Like（喜欢）推文已全部清空。"中国数字时代"的报道指出，目前无法知道华春莹的推特账号是否由本人所操作，而点赞"反习"是出于"真心但无知"（以为该功能隐藏）还是不熟推特机制的"误操作"，也不得而知。

而网友的评论也透露出一种兴奋："华春莹实名打响倒习第一枪！""华春莹女士亲自点赞，亲自喜欢。"有人认为"估计手滑了点错了，第一次玩推特"，"对推特的透明度习慣性不了解"。还有人认为，华春莹作为外交部新闻发言人注册开通推特，也算是一件好事，"以后，国保找你麻烦说不能上推特，则可拉出华春莹做一下挡箭牌"。

华春莹并不是中国外交界最早开设推特账户的官员。据德广联今年一月报道，拥有推特账户的中国外交官目前大约有三十人，他们主要是派驻各国的大使。其中最活跃的推特用户包括驻美大使崔天凯和驻英大使刘晓明，还有外交部新闻司副司长赵立坚。去年十月，中国外交部也正式注册了推特官方账户。

DW.COM

高墙挡不住 中国外交官频繁发推

十多年前，中国审查机构就封锁了推特。然而，过去几个月来，越来越多的中国高级外交官却成了活跃的推特用户。他们要么转发官方宣传机构的内容，要么亲自操刀回应国际社会对中国领导层的批评。 (13.01.2020)  

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