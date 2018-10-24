手机遭窃听？特朗普否认 中俄调侃

（德国之声中文网）美国总统特朗普否认有关其私人电话被窃听的报道，他表示，自己只使用政府提供的电话。特朗普周四发推称：“《纽约时报》所谓的特朗普专家撰写了一篇有关我如何使用手机通讯的又长又无聊的文章，其内容太离谱，我都不想花时间去纠正，我只有一部政府提供的电话，并且我还很少用它。这篇文章太假了！”

此前，《纽约时报》援引一些现任及前任美国政府工作人员报道说，来自中俄两国的间谍破解了特朗普总统未加密的私用手机，特朗普总统同所有朋友的私人通话都是使用这部手机。报道称，中国方面利用窃听到的内容，试图对美国政治施加影响。据称，工作人员曾多次警告特朗普总统，这部电话已被窃听，但他仍坚持使用这部电话。

《纽约时报》报道称，中方试图利用窃听获得的信息，分析特朗普的真实想法，他对什么人言听计从，以及如何对他施加影响等等。中方最重要的目的是避免中美贸易战的进一步升级。《纽约时报》报道称，中国官员利用一些中国商人和其他同北京有关联的人士，向特朗普的朋友们灌输一些观点，希望以此对特朗普施加影响。

今年以来，华盛顿地区数次发生手机遭监控事件加大了有关方面的忧虑。今年三月，国土安全部曾致函数名参议员，通知他们有人试图用IMIC捕捉器监控他们的手机。美国联合通讯委员会一名官员曾在一次会议上表示，移动通讯被监控的问题已经非常严重，有些监控设备有可能被犯罪分子或外国政府所利用。

《华盛顿邮报》今年六月曾报道称，一份联邦层面的调查报告显示，白宫及其他一些敏感地点附近去年曾捕获到窃取手机通讯的信号。

对于中方涉嫌窃听美国总统通话内容的报道，中国媒体周四予以反唇相讥。官媒《环球时报》一篇报道称："美国人挺有意思的。明明他们是世界上情报监听能力最强的国家，并且一直监听外国领导人的勾当。这一点看看斯诺登的棱镜门就知道。但他们怎么老渲染外国"监听威胁"呢?"

中国外交部发言热华春莹周四在例行记者会上表示，“有些人显然是想获得奥斯卡最佳剧本奖”，她甚至采用特朗普惯用的说辞“fake news"，对《纽约时报》提出警告。华春莹还说，若特朗普使用苹果机遭监听，那建议他使用华为手机。而克里姆林宫发言人克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitri S.Peskov)也作出类似回应。他说：“我们目前是带着玩笑的心态看这件事的。”