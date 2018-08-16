手机扫描设备？中国警方标配！

（德国之声中文网）北京31岁的编程员Filip刘前不久去地处西北边陲的新疆旅行。他刚一下大巴，就被警察拉到了一边。警官拿走他的手机，然后将它接到一个平板电脑般的手提设备上。警官告诉他，现在要检查一下"手机上是否有非法内容。"

刘在新疆首府乌鲁木齐的经历，这里的人已经习以为常。毕竟这里经历过分裂主义的暴力，和国家武装力量的强力镇压。

不过，这种严密的监控技术，经过在新疆的试验之后，正在慢慢地被推广到整个中国。

路透社收集到的政府公开招标文件以及少数知情官员透露的信息显示，刘在新疆所经历过的监控技术，正在北京和上海等城市被采用。

相关的数据显示，几乎所有省份的警察部门都从2016年年初开始，试图购置能够从智能手机中提取数据的设备。从时间轴来看，这同中国内部维稳经费增加以及加强打压反对派力度的时间是吻合的。

中国警方的数字化速度飞快

这些文件也展示了一些不为外界所知的内幕，即中国以高科技监控设备武装其警察力量，以加强对反对派力量的控制。

负责中国高科技监控项目的中国工业和信息化部以及中国公安部均没有就路透社的相关质询作出回应。

这些手持式或台式扫描仪能够破解智能手机，以获取及分析手机中的通讯录、照片、社交媒体文字以及通信记录。

手提便携设备能够方便警方在街头检查手机的内容。来自北京的刘姓编程员表示，警方当时确实审查了他手机里的数据，但他们似乎没有发现可疑内容，所以也就没有逮捕他。

路透社所分析的数据，包含171个警察部门添置设备的请求，这些警察机构遍布中国总计33个省市自治区中的32个。而这些数据很可能只是警方全部支出的一部分。

路透社收集到的文件显示，上海两个地区分别拨款约60万人民币购买手机扫描仪和数据抓取工具。 北京铁路警方在手机资讯采集系统方面的预算也接近这个数字。

中科荣辉安防科技有限公司一名销售代表透露："据我所知，现在全国只有两个省份不使用这种工具……几乎每个派出所都配备了这种设备"。这家企业总部位于陕西，生产XDH-5200A，在几份警方的采购清单上都可以看到这种手机扫描仪。

今年早些时候举行的警用装备博览会上， 本土制造的小型设备价钱大约1万元左右，科技含量更高的设备价格高达数十万元。

扫描仪并未立即出现在像上海和北京这样的城市。最近，在北京公交车站，或者是戒备森严的天安门广场，都没有看到这种设备的迹象。但北京铁路的一名警官证实，他们可以"在需要时获取"智能手机取证技术。

美国等国家也会使用这些扫描仪，但仍然存在争议。安全力量必须经过漫长的过程才能拿到嫌犯的手机信息。

在中国，虽然许多公司表示他们有能力破解手机，不过有专家指出，警方一般都能够让用户交出密码。

虽然脸书在中国被禁 但警察叔叔还是可以查你有没有翻墙上脸

采购文件显示，一些警察局询问可以从手机中提取推特、Facebook、WhatsApp，以及谷歌Chrome浏览器和Line消息平台信息的工具。文件上写道："基本内容收集功能"必须包括"智能手机密码、通讯录、通话记录、短信记录、动图、音频和视频数据，还有日历、备忘录和APP数据"。

北京一家科技公司工程师吴旺伟（音）给提供培训课程，教他们使用手机扫描仪，他说，这种设备已经非常普遍："智能手机已经成为最重要的证据来源"如果案件需要，警方往往会用到这种设备。

去年，中国在国土安全方面的支出约为1.24万亿元，占政府总支出的约6.1％，超过军费支出。包括监控技术在内的内部安全预算在新疆和北京等地区翻了一番。

长年研究中国少数民族政策的德国学者阿德里安·岑茨（Adrian Zenz）说："其中安全支出占比不少、包括各种科技。"

中国的高科技监控设备，有时也会被称为"黑科技"也受到各大媒体的关注，这些技术包括有面部识别功能的眼镜、分析人们行走方式的摄像头、无人机和人工智能机器人。

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北京军达成科技有限公司的培训中心工程师向路透社展示了一架灰色的设备：它有鞋盒大小，据称可以从三星智能手机中提取数据。

这台扫描仪是以色列公司Cellebrite生产的。不过一些中国本土公司，比如厦门美亚柏科，海鑫科金等等的产品也得到了广泛的使用。

中国扫描仪生产商往往表示有能力破解智能手机的安全系统，包括iPhone，不过业内人士承认这并不代表可以破解最新型号。北京军达成科技有限公司负责数字取证培训的张百政（音）告诉路透社："我只能恢复老型号iPhone数据，最新的iPhone不行。"

苹果公司正在采取措施试图阻止中国警方这种破解手机的做法。 新版本iOS操作平台的功能包括，如果用户在过去一小时内没有解锁过设备，那在设备连接到USB 配件时就不会与配件或电脑通讯。

中国工业和信息化部的一名技术官员指出，这种安全措施不会有效。他说，在中国，大多数人都会按照警方的要求去解锁："在中国，拒绝是不明智的。"

达扬、文木／任琛（路透社）