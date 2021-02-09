 手机业务放一边 媒体爆华为发展转向 | 科技环境 | DW | 25.05.2021

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科技环境

手机业务放一边 媒体爆华为发展转向

路透社报导，为了应对美国制裁，华为创办人任正非在一份备忘录中有最新指示。

Bildergalerie Persönlichkeiten 2020 | Ren Zhengfei

中国科技巨头华为创办人任正非呼吁公司员工「敢于领导世界」。

(德国之声中文网) 路透社24日报道，根据一份华为内部备忘录，在核心手机业务遭到制裁而面临巨大压力下，华为将转而发展软件。

公司创办人任正非在备忘录中说，华为正专注于软件开发，因为该领域的未来发展从根本上来看「不受美国控制，将有更大的独立性和自主性」。

内容说，由于华为很难在短期内生产先进的硬件，应该专注于建立软件生态系统，如其鸿蒙HarmonyOS操作系统，其云人工智能系统Mindspore，以及其他IT产品。

美国前总统特朗普在2019年将华为列入出口黑名单，并禁止其获得关键的美国原产技术，阻碍其设计自己的芯片和从外部供应商处采购组件的能力。拜登上任之后，没有扭转这个制裁决定。

黑名单还禁止谷歌为华为新的手机型号提供技术支持，并禁止其使用谷歌移动服务，该服务是大多数安卓应用所基于的开发者服务捆绑。

Symbolbild Huawei

华为在2020年的年度报告中没有说明其8914亿元人民币（1387.0亿美元）的收入中有多少是来自其软件。

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美国政府实施的制裁继续影响华为业务。今年一季度，华为实现销售收入1522亿元人民币，同比下降16.5%；净利润率11.1%，同比增长3.8个百分点。

美国商务部先前为了彻底制裁华为，扩大管制华为使用来自美国的芯片设计工具（EDA）。这一次，「华为惨剧」会重演在其他中国企业身上吗？

在美国制裁不减的情况下，华为有意寻找新的业务重点。该集团高层表示，将加强软件能力，投资对先进工艺技术依赖性较低的领域，以及智能汽车部件制造。

开源方式

华为最新的备忘录还显示，软件的推动将取决于找到正确的商业模式，公司应该采取开源的方式，呼吁员工通过开源社区「吸取营养」。

他说该公司的华为云Welink商业通信平台依赖传统的软件许可，不适合云计算，而且不如科技巨头阿里巴巴的竞争对手产品。

考虑到在美国发展的难度，任正非说，公司应该加强在中国的地位，建立起自己的领土，以期能排除美国。

他说：「一旦我们主宰了欧洲、亚太和非洲，如果美国的标准与我们不一致，我们不能进入美国，那么美国也不能进入我们的领土。」

任正非的说明证实了该公司过去公告所暗示从手机硬件转而发展软件的方向。

轮值主席徐直军在4月表示，该公司今年将投资超过10亿美元用于其智能驾驶业务。

消息人士本月稍早告诉路透社，华为还在扩大与国有重庆长安汽车的智能汽车合作，包括设计和开发汽车用半导体。

除了制裁的压力外，华为还以其艰苦的工作文化而闻名，该份备忘录建议软件团队应雇用心理学专业人士，以帮助那些可能发现公司在情绪上遇到挑战的年轻新兵。

任正非说：「现在有些年轻人的智商很高，但他们的情商可能很低，心态也不成熟，很容易生病。」

(路透社)

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