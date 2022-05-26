 所羅門群島證實 王毅本週到訪簽多项双边协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

所羅門群島證實 王毅本週到訪簽多项双边协议

中國外交部長王毅將在本週訪問所羅門群島，兩國將簽署安全協議。根據目前流出的協議草案內容，將允許中國的船艦停靠在所羅門群島。路透社指出，華盛頓與坎培拉擔心，這將會增加中國在南太平洋的軍事存在。

Manasseh Sogavare, Jeremiah Manele, Li Keqiang und Wang Yi

中國和所羅門群島均早前證實兩國簽署安全協議。（資料照片）

DW.COM

中国同所罗门群岛签署安全协定的消息，在西方世界引起了极大的不安。种种迹象显示，二战后，美国及其盟友在太平洋海域建立起的主导地位正在受到来自北京的挑战。

澳大利亞選舉進入倒數階段，中國與索羅門群島的安全協議也成為該國選戰中，外交領域的主導話題。澳大利亞總理莫里森8日重申，該國會與盟友合作，阻止中國在索羅門群島建立軍事基地。

在所罗门群岛与中国签署安全协议引发美澳担忧后，澳大利亚及所罗门群岛外长首次会面。

索羅門群島與中國簽署安全協議持續引發外界憂慮。一名上週出訪索國的美國高官坦言，目前應該僅有非常少數的人看過該協議的最終版本。美國國務卿布林肯重申，華府將持續關注相關發展。

（德國之聲中文網）所羅門群島政府證實，中國外交部長王毅將於本週對所羅門群島進行「里程碑式」訪問，預計會簽署多個重要協議。王毅此行正值美國與澳洲密切關注中國在南太平洋的意圖。

所羅門群島政府週一（5月23日）在一份聲明中證實了中國的訪問。聲明中提到，在索羅門歷史的非常關鍵時刻，總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）期盼能與重要的發展夥伴中華人民共和國政府，展開更富有成效的往來。

本次出訪，王毅將率領20個官方代表從北京出發，預計週三（25日）抵達首都霍尼亞拉（Honiara）展開為期一天的訪問。王毅將出席會議並拜訪總理索加瓦雷，隨後與所羅門外交部長馬內勒（Jeremiah Manele）舉行聯合記者會。

「本次訪問的重點是為了與（中國）政府簽署多項雙邊協議，」所羅門政府的聲明提到。當地政界人士表示，本週也可能與中國簽署貿易協定。

美澳擔憂

路透社稱，王毅在所羅門群島訪問期間簽署安全協議，將引起華盛頓和坎培拉疑慮，因為這項安全協議會導致中國在南太平洋地區獲得軍事存在。

根據稍早外流的安全協議草案內容，包括允許中國船艦停靠所羅門群島。而所羅門群島距離澳洲不到2000公里，外界認為這將威脅澳洲國家安全。

所羅門群島與中國簽署的安全協議也是本次澳洲大選重要的議題。澳洲新總理阿爾巴尼斯曾表明，這項協議將「降低澳洲的安全感」。

北京回應這項安全協議不會影響區域安全，目的是在維護內部治安。

與此同時，澳大利亞新任外交部長黃英賢（Penny Wong）週一（23號）在社交媒體上透過影片表示，近期將會訪問太平洋島國。黃英賢承諾澳大利亞會就氣候變遷、深化防務和海事等議題加強合作。

中國出訪所羅門群島的消息，是在今天（24日）美國、日本、澳洲和印度領導人於東京舉行「四方安全對話」（Quad）峰會前公佈。這場峰會的目的是要對抗中國在區域內日益增加的經濟和軍事影響力。

中國雄心勃勃

除了與所羅門群島簽訂協議，《金融時報》也指出，中國正與基里巴斯及「至少一個太平洋島國」簽訂類似的雙邊安全協議。

《金融時報》援引美國與盟國官員說法稱，中國目前把目光投向基里巴斯以及其他太平洋島國，並圍繞著一項協議談判。而該協議與所羅門即將簽署的內容大致相同。這也讓西方國家擔憂北京正試圖在太平洋島國建立「戰略據點」。

不過基里巴斯外交部否認了相關消息，中國則尚未對此予以回應。

（法新社、路透社、金融時報）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

26.05.2022 China's Foreign Minister Wang Yi, left, and his counterpart from the Solomon Islands, Jeremiah Manele hold a joint press conference in Honiara, Solomon Islands, early Thursday, May 26, 2022. Wang and a 20-strong delegation have arrived in the Solomon Islands at the start of an eight-nation Pacific tour that comes amid growing concerns about Beijing's military and financial ambitions in the region. (AP Photo)

王毅开启南太平洋8国访问之旅 中澳争夺影响力 26.05.2022

本周四，中国外交部部长王毅带领一个由20人组成的代表团抵达所罗门群岛，开启了对南太平洋8国的访问之旅。与此同时，澳大利亚新上任的外长黄英贤火速访问斐济。《澳大利亚人报》指出，黄英贤“开始了一场太平洋闪电战，以对抗中国争取澳大利亚传统伙伴的努力”。

FILE PHOTO: (L-R) Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare, Solomon Islands Foreign Minister Jeremiah Manele, Chinese Premier Li Keqiang and Chinese State Councillor and Foreign Minister Wang Yi attend a signing ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China October 9, 2019. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

德语媒体：太平洋 - 中国和西方没有硝烟的战场 18.05.2022

中国同所罗门群岛签署安全协定的消息，在西方世界引起了极大的不安。种种迹象显示，二战后，美国及其盟友在太平洋海域建立起的主导地位正在受到来自北京的挑战。

Workers in protective suits prepare to disinfect a residential compound in Huangpu district, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Shanghai, China April 20, 2022. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY

德语媒体：中国高层的政策不再理性？ 10.05.2022

中国政府迄今坚持以“清零”为目标的防疫政策，近日领导层更强调“不容怀疑”，让经济界人士感叹理性何在。同时中国与所罗门群岛的安全协议也引起德国舆论的注意。

广告

媒体看中国

Japan | Joe Biden in Tokio

德语媒体：拜登向北京发出明确信号

本周一，美国总统拜登在东京明确表示，一旦北京武力犯台，美国必将出手相助，尽管白宫随后立即出面澄清，强调华盛顿的对华立场并无变化。但拜登的表态仍引起了各方的揣测。  