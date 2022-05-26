所羅門群島證實 王毅本週到訪簽多项双边协议

（德國之聲中文網）所羅門群島政府證實，中國外交部長王毅將於本週對所羅門群島進行「里程碑式」訪問，預計會簽署多個重要協議。王毅此行正值美國與澳洲密切關注中國在南太平洋的意圖。

所羅門群島政府週一（5月23日）在一份聲明中證實了中國的訪問。聲明中提到，在索羅門歷史的非常關鍵時刻，總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）期盼能與重要的發展夥伴中華人民共和國政府，展開更富有成效的往來。

本次出訪，王毅將率領20個官方代表從北京出發，預計週三（25日）抵達首都霍尼亞拉（Honiara）展開為期一天的訪問。王毅將出席會議並拜訪總理索加瓦雷，隨後與所羅門外交部長馬內勒（Jeremiah Manele）舉行聯合記者會。

「本次訪問的重點是為了與（中國）政府簽署多項雙邊協議，」所羅門政府的聲明提到。當地政界人士表示，本週也可能與中國簽署貿易協定。

美澳擔憂

路透社稱，王毅在所羅門群島訪問期間簽署安全協議，將引起華盛頓和坎培拉疑慮，因為這項安全協議會導致中國在南太平洋地區獲得軍事存在。

根據稍早外流的安全協議草案內容，包括允許中國船艦停靠所羅門群島。而所羅門群島距離澳洲不到2000公里，外界認為這將威脅澳洲國家安全。

所羅門群島與中國簽署的安全協議也是本次澳洲大選重要的議題。澳洲新總理阿爾巴尼斯曾表明，這項協議將「降低澳洲的安全感」。

北京回應這項安全協議不會影響區域安全，目的是在維護內部治安。

與此同時，澳大利亞新任外交部長黃英賢（Penny Wong）週一（23號）在社交媒體上透過影片表示，近期將會訪問太平洋島國。黃英賢承諾澳大利亞會就氣候變遷、深化防務和海事等議題加強合作。

中國出訪所羅門群島的消息，是在今天（24日）美國、日本、澳洲和印度領導人於東京舉行「四方安全對話」（Quad）峰會前公佈。這場峰會的目的是要對抗中國在區域內日益增加的經濟和軍事影響力。

中國雄心勃勃

除了與所羅門群島簽訂協議，《金融時報》也指出，中國正與基里巴斯及「至少一個太平洋島國」簽訂類似的雙邊安全協議。

《金融時報》援引美國與盟國官員說法稱，中國目前把目光投向基里巴斯以及其他太平洋島國，並圍繞著一項協議談判。而該協議與所羅門即將簽署的內容大致相同。這也讓西方國家擔憂北京正試圖在太平洋島國建立「戰略據點」。

不過基里巴斯外交部否認了相關消息，中國則尚未對此予以回應。

（法新社、路透社、金融時報）

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