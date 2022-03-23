所羅門擬與中國軍安合作 澳大利亞表達憂慮

（德國之聲中文網）根據路透社24日的報導，所羅門群島已與中國簽署警務協議，並將向內閣提交一份涵蓋軍事合作等安全協議的提案，供所羅門群島的內閣審議。根據週四在社交媒體上流傳的安全協議草案副本，該協議將允許中國在所羅門群島建立海軍軍艦基地。德國之聲目前無法證實該文件的真實性。

分析認為，相關發展可能讓美國擔憂。在中國與所羅門群島想建立軍事關係後，有美國官員於上個月表示，美國將在所羅門群島開設大使館。美國過去曾在所羅門群島開設大使館，後因外交關係轉淡，關閉大使館並改設領事館。

此外，所羅門群島於2019年與台灣斷交，轉與中國建交，此舉在一定程度上引發所羅門群島國內部分族群的不滿，使該國首都去年11月爆發騷亂。

澳大利亞官員週四對所羅門群島計劃與中國達成安全協議感到震驚。該國國防部長達頓（Peter Dutto）表示：「我們對中國將在距離澳大利亞海岸線不到2000公里的地方建立任何軍事基地感到擔憂。」

澳大利亞歷來向所羅門群島提供安全支持，並應該國總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）的要求，曾在去年該國首都的暴亂發生後，率領一個治安特派團到所羅門群島協助恢復秩序。

澳大利亞內政部長安德魯斯（Karen Andrews）週四在被問到中國軍隊可能駐點所羅門群島時告訴記者，太平洋是澳大利亞的「後院」。她說：「太平洋地區是我們的後院，太平洋島國是我們的鄰居，我們非常關注在太平洋島嶼發生的任何活動。」

週五（3月25日），澳大利亞反對派的副領導人馬爾斯（Richard Marle）告訴澳大利亞的第九頻道，該協議草案「真的令人擔憂」。馬爾斯呼籲澳大利亞政府採取任何行動來支持太平洋地區，以確保當太平洋島國在選擇安全夥伴時，澳大利亞是他們最直覺的選擇。

澳大利亞國防部長達頓也駁斥了外界稱澳大利亞政府搞砸與太平洋島國關係的說法。他強調，澳大利亞與所羅門群島有著非常好的關係，並說儘管澳大利亞的對外援助被削減，但用於太平洋地區的份額卻有所增加。他說：「我們將向所羅門群島的政府表明，澳大利亞關注任何在該國建立的軍事基地。」

達頓也警告太平洋島國要現實地看待中國的足跡擴張、來自中國的壓力與中國開展業務的方式。他說：「我認為這不符合我們與所羅門群島、東加王國以及我們在該地區的共同價值觀。」

所羅門群島證實與中國討論安全協議

所羅門群島的警察、國家安全和懲教服務部常務秘書加洛卡萊（Karen Galokale）告訴路透社，索羅門群島和中國之間簽署的合作協議涵蓋了警務工作。她也證實雙方正在討論一項更廣泛的協議。她表示：「（中國與所羅門群島）更廣泛安全協議內容都與所羅門群島與澳大利亞的協議相同。我們不得不將草案提交給內閣。」

澳大利亞與所羅門群島有一項雙邊安全協議，涉及警察和武裝部隊的部署，該協議是於2018年簽署的。所羅門群島警察部長維克（Anthony Veke）週四在一份聲明中說，他與中國公安部常務副部長王小洪在3月18日的虛擬會議上簽署了一份關於警務合作的諒解備忘錄。維克說：「這份諒解備忘錄的簽署只是向全球社會表明，我們正在這裡建立有意義的合作，這種合作是以雙邊合作和認真發展所羅門群島而發展出來的。」

加洛卡萊也參加了這次虛擬會議。根據在社交媒體上流傳的安全諒解備忘錄草案內容，該備忘錄將涵蓋中國警察、武警和軍隊在社會秩序、災難應對和保護中國人員和所羅門群島重大項目的安全方面，提供所羅門群島的援助。加洛卡萊說，她知道相關媒體的報道，但不願猜測批准與中國安全合作協議的時程。

她向路透社表示：「我們與澳大利亞有一個廣泛的安全條約和警務合作。如果與中國有什麼合作，那也是一樣的。」

週二，所羅門群島皇家警察部隊在其網站上公布了該國警察使用中國提供的仿真槍訓練的照片。去年11月，來自澳大利亞、新西蘭、斐濟和巴布亞新幾內亞的約200名警察和士兵，在騷亂發生後幾天內抵達所羅門群島首都霍尼亞拉，幫助恢復秩序。

加洛卡萊重申，所羅門群島與中國的警務安排，與所羅門群島與澳大利亞、新西蘭和巴布亞新幾內亞等國已有的安排是相同的。

（路透社等）

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