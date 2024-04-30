所罗门再选出亲中新总理 欧美观望

太平洋岛国所羅門群岛选举结果出炉，由曾与中国签署建交公报的前外长马内莱成为下届领袖。马内莱曾表示将维持“与各方为友”的外交策略，而在美中持续在太平洋竞逐的背景之下，所羅門新政府的态度也格外引发关注。

（德国之声中文网）亲中国的所羅門群岛前外长马内莱（Jeremiah Manele）週四（5月2日）获新国会推选为下一届总理，赢得49位议员之中的31人支持；主张遏制中国在太平洋影响力的反对派领袖瓦尔（Matthew Wale）得到18票，败给马内莱。

马内莱称“人民表达了他们的声音”，同时也呼吁群众保持冷静。在过去的选举之中，所羅門群岛曾多次发生暴力事件；这次国会表决的时候，有大批军警在场外镇守巡逻。

马内莱曾表示会延续现有的外交政策基础，也就是“与所有人为友，不与任何人为敌”。专家分析指出，马内莱应会继续坚持现任总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）政府拥抱中国的立场，但不会像索加瓦雷那样高调。

在索加瓦雷任内，中国的影响力在所羅門群岛迅速扩张。2019年，所羅門群岛转向中国、与台湾断交时，当时马内莱担任外长。3年后，所羅門群岛与中国签订安全协议，引发澳大利亚、新西兰及美国关切。

所羅門群岛现任总理索加瓦雷去年7月访北京与中国总理李强会晤。（资料照） 图像来源: Andy Wong/AFP/Getty Images

分析认为，盡管马内莱的对中政策将依循前政府的方针，但澳大利亚、美国等国可能会觉得他是一个更容易合作的对象。

澳大利亚国立大学太平洋事务专家史密斯（Graeme Smith）指出，“现在的疑问是，索加瓦雷是否会寻求在幕后施加影响力……马内莱性格并不像索加瓦雷那么强势”。

澳大利亚洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）太平洋岛国项目研究员索拉（Mihai Sora）认为，马内莱跟索加瓦雷这样“制造两极对立”的人物相比，前者在跟各个国际伙伴合作上，有良好的纪录。洛伊研究所另一位研究员基恩（Meg Keen）亦指出，马内莱是“经验老道的外交官”，对于跟联合国、西方国家接触并不陌生。

马内莱当选后，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）透过社交媒體平台X表示，澳大利亚与所罗门是亲密的朋友，期待未來与马内莱密切合作。新西兰总理彼得斯（Winston Peters）則說，他很高兴继续维持与所罗门之间“强有力的伙伴关系”。

主张“抗中”的反对派失利

本届选举是2022年所罗门与中国签署安全协议以来的首次选举，该协议开放中国警察进驻该国；反对党对该协议持批评态度，主张应重新与澳大利亚建立紧密关系，并接受美国的基础建设援助。

反對派领袖瓦尔週三（1日）在所罗门群岛国立大学的活动上批评，当前的政府未能创造更多就业机会，而且该国的经济仍由伐木、采矿企业主导，这些企业把天然资源运往中国。他进一步指控道，在这次选举表决前，有许多“要钱、要职位的人”在进行政治游说。

这次所罗门的选举结果并没有任何政党取得绝对多数。马内莱所属的政党取得50席中的15席，但若要顺利组阁，仍须获得其他小党及无党籍议员支持。

所羅門群岛于4月17日举办全国选举 图像来源: Saeed Khan/AFP

现任亲中总理将下台

所罗门群岛的全国选举4月中旬举办，由民众投票选出议员，再由议员推选总理。盡管现任总理索加瓦雷所属的政党在国会席次取得些微优势，他也成功当选议员，但是他週一（4月29日）宣布不会角逐连任，改支持马内莱。

索加瓦雷说：“我们在2019年做出了一个非常重要的决定，地缘政治正在發挥作用。”这指的是当时所罗门政府决定与台湾断交并改与中国建交。

他还表示，他的政府一直受到来自“美国和西方盟友的压力”，且面臨很多指控，但“这些指控没有一项得到证实”。

此外，在他任内，住家也被夷为平地，但他称这没有动摇他“继续为人民服務的决心”。2021年，所罗门群岛爆发反政府暴动，首都荷尼阿拉遭破坏，索加瓦雷的住家也被焚毁。有分析指这场暴动跟台海两岸的政治角力有关；最終，澳大利亚政府派遣百名军警至所罗门境内协助恢复秩序。

所羅門群岛2021年发生反政府暴动，中国城被严重破坏。（资料照） 图像来源: Piringi Charley/AP/picture alliance

索加瓦雷29日称，他的政府从中国获得了建设援助，打造了7个体育场馆，并获得贷款建设华为行动电信网络，且政府正在进行改革，重点关注大型基础设施项目。

（路透社、美联社、法新社等）

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