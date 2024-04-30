所罗门亲中总理宣布不连任 指西方长期施压

太平洋岛国所羅門群岛选举进入总理提名阶段。随著中国扩大影响力，所羅門选举结果受到各国关注。29日，被视为亲北京的现任总理索加瓦雷宣布不角逐连任，这是否代表所羅門即将“变天”？

（德国之声中文网）所羅門群岛4月中旬举行全国选举，盡管总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）所属的政党在国会席次取得些微优势，他也成功当选议员，有望成为首位连续4年执政的总理，但是索加瓦雷週一（4月29日）受访时表示，他不会竞选总理，其政党将支持前外交部长马内莱（Jeremiah Manele）。

索加瓦雷的外交立场被各界视为亲北京派。在他的任期内，中国在所羅門群岛的影响力比其他南太平洋岛国来得明显，这个人口约75万的岛国也被卷入美中两大强权的地缘政治角力战。

索加瓦雷说：“我们在2019年做出了一个非常重要的决定，地缘政治正在发挥作用。”这指的是当时所羅門政府决定与台湾断交并改与中国建交。

他还表示，他的政府一直受到来自“美国和西方盟友的压力”，且面臨很多指控，但“这些指控没有一项得到证实”。

此外，在他任内，住家也被夷为平地，但他称这没有动摇他“继续为人民服务的决心”。2021年，所羅門群岛爆发反政府暴动，首都荷尼阿拉遭破坏，索加瓦雷的住家也被焚毁。有分析指这场暴动跟台海两岸的政治角力有关；最终，澳大利亚政府派遣百名军警至所罗门境内协助恢复秩序。6个月后， 索加瓦雷政府低调与中国签署安全协议，引发澳洲、新西兰及美国关切。

所羅門群岛2021年发生反政府暴动，中国城被严重破坏。（资料照） 图像来源: Piringi Charley/AP/picture alliance

索加瓦雷29日称，他的政府从中国获得了建设援助，打造了7个体育场馆，并获得贷款建设华为行动电信网络，且政府正在进行改革，重点关注大型基础设施项目。

曾前往北京与中国签署建交公约的前外长马内莱表示，如果他当选新任总理，将延续与索加瓦雷政府相同的外交政策基础，“与所有人为友，不与任何人为敌”。

反对党联手拚变天

本届选举为索加瓦雷与中国于2022年签署安全协议以来的首次选举，该协议开放中国警察进驻该国；反对党对该协议持批评态度。由于这场选举可能影响区域安全发展，中国、美国和澳大利亚都密切关注。

当前的选举结果显示没有任何政党取得绝对多数，虽然由索加瓦雷领导的政党已取得50席中的15席，但需获得26个过半席位才有多数优势。

该国有2个主要反对党已达成联合协议，两党共获得20席，将与索加瓦雷所属政党竞争组阁。索加瓦雷则宣称已获得了28个席位的支持。

所羅門群岛于4月17日举办全国选举 图像来源: Saeed Khan/AFP

（路透社、美联社等）

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