 所罗门群岛断交引余震 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.09.2019

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时政风云

所罗门群岛断交引余震

所罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）或将缺席联合国大会。美国副总统彭斯已宣布取消与苏嘉瓦瑞的会面计划。美国国际开发署的一位高级官员周三表示，华盛顿正在重新评估对所罗门群岛的援助计划。

Salomonen Honiara (imago/robertharding)

所罗门群岛首都霍尼亚拉

DW.COM

据媒体报道，在所罗门群岛宣布与台湾断交之后，美国副总统彭斯取消了与该国总理会面的计划，以显示华盛顿对此的不满。 (18.09.2019)

所罗门群岛9月16日宣布与台湾断交，同时和中国建交。这让台湾的邦交国数量减少至16个。这场断交风云不只是两岸之间的竞争，更让中美澳间的区域角力浮上檯面。 (17.09.2019)

（德国之声中文网）所罗门群岛与台湾断交的举动招致美国的直接批评。

所罗门群岛总理办公室在给路透社的一份声明中表示尚无法确定谁将代表所罗门参加联合国大会。

议会的消息来源透露，所罗门群岛外交暨国际贸易部长马内列（Jeremiah Manele）将会率团前往纽约，而"政府内部局势不够稳定，他（苏嘉瓦瑞总理）离不开"。

代表团计划最早星期五启程。联合国大会已于9月17日拉开帷幕，一般性辩论将于9月24日开始。

Vizepräsident Mike Pence (Getty Images/W. McNamee)

彭斯取消与苏嘉瓦瑞会面

美国副总统彭斯(Mike Pence)最近几月曾直接与苏嘉瓦瑞沟通。台湾支持者希望所罗门在联合国会会议结束后再宣布新的外交决定，本次联合国大会上所罗门群岛本希望能与美国建立更为紧密的关系。

彭斯在获悉所罗门群岛与台湾断交后，周一宣布取消与苏嘉瓦瑞的会面计划。

美国重新评估对所罗门群岛的援助

美国国际开发署(USAID)的一位高级官员周三表示，美国政府正在重新评估对所罗门群岛的援助计划。

出席联邦众议院外交委员会的预算听证会时，该机构亚洲局代理局长斯蒂尔(Gloria Steele)回应2020年预算是否会给所罗门群岛拨援助款项时表示："我们正在重新评估向所罗门群岛提供的援助。"

斯蒂尔并没有进一步详细说明，美国国际开发署也没有立即回复置评请求。

Taiwans Präsidentin Tsai besucht die Marshall Inseln, Tuvalu und Solomon Inseln mit Transit in Honolulu und Guam (Taiwan President Office)

2017年，蔡英文曾访问所罗门群岛，与该国总统苏嘉瓦瑞参观农业

根据美国国务院的资料显示，为了因应气候变化的冲击，包括减少灾害风险，国际开发总署去年给所罗门群岛等12个太平洋岛国进行了援助。

美国海岸警卫队和军队还给所罗门群岛的安全力量提供培训。美国国务院的官员也表示，2013年所罗门群岛爆发疫情，为了帮助当地对抗登革热疫情，美国曾提供了5万美元的援助。一年后当地遭受洪灾，华盛顿也拨了25万援助资金。

北京政府周二表示，与台湾切断外交关系后，所罗门群岛将会迎来前所未有的发展机遇。

文木 / 李鱼（路透社）

 

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