所罗门群岛发生暴乱 责任在中国吗？

（德国之声中文网）

族群不合重新揭开历史伤疤

所罗门群岛曾是二战中的重要战场。在该国瓜达尔卡纳尔岛进行的瓜达尔卡纳尔岛战役是继中途岛海战之后日军在太平洋战场的又一次战略性的巨大失败，也是日军从战略优势走向劣势的转折点。现如今，所罗门首都霍尼亚拉就位于瓜达尔卡纳尔岛北部海岸。

1978年7月7日所罗门群岛获得独立，成为英联邦成员国。该国人口数量约为70万，以美拉尼西亚人为主，但也有波利尼西亚人、密克罗尼西亚人、华人和欧洲人居住在那里。所罗门群岛西南距澳大利亚1600公里。澳大利亚也是该国最大的援助国。

此次暴乱中的绝大多数抗议者来自于所罗门群岛最大省份马莱塔（Malaita）省。马莱塔是该国第二大岛屿，也是人口数量最多的岛屿。马莱塔省一些人前往瓜达尔卡纳尔岛和首都霍尼亚拉寻找就业机会激起族群间的紧张关系，并最终引发了动乱。

20世纪90年代后期，瓜达尔卡纳尔岛土著居民发起了一场暴力和恐吓运动，要把马莱塔移民赶出该岛。在这场冲突中，马莱塔移人组建了反叛组织马莱塔鹰部队(Malaita Eagle Force)保护自己，最终导致霍尼亚拉政府在1999年宣布了为期4个月的紧急状态。

澳大利亚和新西兰拒绝了所罗门政府的救援请求。随着所罗门警察内部的族群分裂，瓜达尔卡纳尔岛的法律和秩序崩溃了。

2000年马莱塔鹰部队反叛分子曾绑架过所罗门总理巴塞洛缪·乌卢法阿卢（Bartholomew Ulufa'alu）。乌卢法阿卢虽然也是马莱塔人，但是反叛分子们认为，他为马莱塔人做得不够。

乌卢法阿卢最终宣布辞职以换取人身自由。梅纳西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）还是出任总理。

中国在所罗门群岛最新一轮动乱中扮演了什么角色？

中国是造成所罗门群岛社会分裂的另一个诱因。所罗门现政府支持北京政府，而马莱塔省的领导人则支持台湾。

但是洛伊国际政策研究所（Lowy Institute international policy）太平洋岛国外交政策专家普莱克（Jonathan Pryke）分析指出，所罗门群岛动荡的根本原因是几十年来社会结构遭到破坏所导致的：岛屿间、族群间的紧张关系，瓜达尔卡纳尔岛和马莱塔之间缺乏资源共享，普遍存在的贫困现象和青年人当中的高失业率。

他说：“地缘政治紧张局势是导火索，但这并不是主要动因。”

他补充说：“我相信，马莱塔人肯定对台湾有着一定程度的感情，但是这只是他们表达对所罗门政府不满的一种方式。”

普莱克说，2019年所罗门转为同北京建立邦交关系是否能在经济上受益，现在下结论还为时过早。

因为新冠疫情的缘故，所罗门群岛关闭了边境，这也限制了中国在该国的投资和其它经济活动。

2006年4月15日，所罗门群岛举行议会选举，反对派认为选举舞弊，最终引发抗议骚乱。首都霍尼亚拉街面出现多起打砸抢事件，多数华人店铺均被焚毁，华裔侨民亦遭受严重暴力袭击。

普莱克说：“所罗门华人社区非常脆弱，因为他们缺少传统意义上的支持基础。华人在所罗门没有部族和家族，没有办法让他们同这种社会动荡之间实现一定程度的文化隔离。”

澳大利亚如何被卷入其中？

2017年，澳大利亚和所罗门群岛签署双边安全条约。这份条约为在所罗门发生重大安全挑战时，澳大利亚快速向其派遣警察、军队和相关文职人员提供了法律依据。

周四（11月25日），澳大利亚利用军用运输机向所罗门派出100多名警察和军人协助当地平息暴乱维持治安。

另外，澳大利亚领导的维和部队从2003年到2017年间一直驻守在所罗门群岛。

维和部队到来前，所罗门群岛在族群和内乱冲突中深陷5年，国家近乎崩溃。

澳大利亚和所罗门群岛签署双边安全条约时双方都认识到，造成所罗门国内动乱的因素依旧存在并对为未来的发展构成挑战。

（美联社）

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