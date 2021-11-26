 所罗门群岛发生暴乱 责任在中国吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

所罗门群岛发生暴乱 责任在中国吗？

数日来，所罗门群岛爆发的暴乱中，首都霍尼亚拉中国城内的商铺遭到抗议者抢劫和焚毁。这场暴乱背后的起因究竟是什么呢？中国大陆和台湾为何会被卷入其中？

所罗门首都霍尼亚拉中国城一带遭受损失严重，大多数商店被抢劫和烧毁，超过100家由中国公民拥有的商店被毁。

所罗门首都霍尼亚拉中国城一带遭受损失严重，大多数商店被抢劫和烧毁，超过100家由中国公民拥有的商店被毁。

（德国之声中文网）

族群不合重新揭开历史伤疤

所罗门群岛曾是二战中的重要战场。在该国瓜达尔卡纳尔岛进行的瓜达尔卡纳尔岛战役是继中途岛海战之后日军在太平洋战场的又一次战略性的巨大失败，也是日军从战略优势走向劣势的转折点。现如今，所罗门首都霍尼亚拉就位于瓜达尔卡纳尔岛北部海岸。

1978年7月7日所罗门群岛获得独立，成为英联邦成员国。该国人口数量约为70万，以美拉尼西亚人为主，但也有波利尼西亚人、密克罗尼西亚人、华人和欧洲人居住在那里。所罗门群岛西南距澳大利亚1600公里。澳大利亚也是该国最大的援助国。

此次暴乱中的绝大多数抗议者来自于所罗门群岛最大省份马莱塔（Malaita）省。马莱塔是该国第二大岛屿，也是人口数量最多的岛屿。马莱塔省一些人前往瓜达尔卡纳尔岛和首都霍尼亚拉寻找就业机会激起族群间的紧张关系，并最终引发了动乱。

20世纪90年代后期，瓜达尔卡纳尔岛土著居民发起了一场暴力和恐吓运动，要把马莱塔移民赶出该岛。在这场冲突中，马莱塔移人组建了反叛组织马莱塔鹰部队(Malaita Eagle Force)保护自己，最终导致霍尼亚拉政府在1999年宣布了为期4个月的紧急状态。

澳大利亚和新西兰拒绝了所罗门政府的救援请求。随着所罗门警察内部的族群分裂，瓜达尔卡纳尔岛的法律和秩序崩溃了。

2000年马莱塔鹰部队反叛分子曾绑架过所罗门总理巴塞洛缪·乌卢法阿卢（Bartholomew Ulufa'alu）。乌卢法阿卢虽然也是马莱塔人，但是反叛分子们认为，他为马莱塔人做得不够。

乌卢法阿卢最终宣布辞职以换取人身自由。梅纳西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）还是出任总理。

2019年，中国和所罗门群岛建交。

2019年，中国和所罗门群岛建交。

中国在所罗门群岛最新一轮动乱中扮演了什么角色？

中国是造成所罗门群岛社会分裂的另一个诱因。所罗门现政府支持北京政府，而马莱塔省的领导人则支持台湾。

但是洛伊国际政策研究所（Lowy Institute international policy）太平洋岛国外交政策专家普莱克（Jonathan Pryke）分析指出，所罗门群岛动荡的根本原因是几十年来社会结构遭到破坏所导致的：岛屿间、族群间的紧张关系，瓜达尔卡纳尔岛和马莱塔之间缺乏资源共享，普遍存在的贫困现象和青年人当中的高失业率。

他说：“地缘政治紧张局势是导火索，但这并不是主要动因。”

他补充说：“我相信，马莱塔人肯定对台湾有着一定程度的感情，但是这只是他们表达对所罗门政府不满的一种方式。”

普莱克说，2019年所罗门转为同北京建立邦交关系是否能在经济上受益，现在下结论还为时过早。

因为新冠疫情的缘故，所罗门群岛关闭了边境，这也限制了中国在该国的投资和其它经济活动。

2006年4月15日，所罗门群岛举行议会选举，反对派认为选举舞弊，最终引发抗议骚乱。首都霍尼亚拉街面出现多起打砸抢事件，多数华人店铺均被焚毁，华裔侨民亦遭受严重暴力袭击。

普莱克说：“所罗门华人社区非常脆弱，因为他们缺少传统意义上的支持基础。华人在所罗门没有部族和家族，没有办法让他们同这种社会动荡之间实现一定程度的文化隔离。”

澳大利亚已经向所罗门派出100多名警察和军人协助当地平息暴乱维持治安。

澳大利亚已经向所罗门派出100多名警察和军人协助当地平息暴乱维持治安。

澳大利亚如何被卷入其中？

2017年，澳大利亚和所罗门群岛签署双边安全条约。这份条约为在所罗门发生重大安全挑战时，澳大利亚快速向其派遣警察、军队和相关文职人员提供了法律依据。

周四（11月25日），澳大利亚利用军用运输机向所罗门派出100多名警察和军人协助当地平息暴乱维持治安。

另外，澳大利亚领导的维和部队从2003年到2017年间一直驻守在所罗门群岛。

维和部队到来前，所罗门群岛在族群和内乱冲突中深陷5年，国家近乎崩溃。

澳大利亚和所罗门群岛签署双边安全条约时双方都认识到，造成所罗门国内动乱的因素依旧存在并对为未来的发展构成挑战。

（美联社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

两岸冲突点燃所罗门抗争 所总理：「外国势力介入」

所罗门群岛近日爆发大型抗争，和平游行脱序成暴动，而中国与台湾的政治角力成主要导火线。所罗门总理索加瓦雷接受澳媒ABC採访时说，抗议背后有外国势力介入。澳大利亚方面已经向所罗门派遣100多名警察和军人协助当地警方控制暴乱。  

不满政府与中国建交 所罗门最大岛推独立公投

马莱塔省拥有所罗门群岛约四分之一的人口，与美国结盟的马莱塔省长期以来一直抱有建国的雄心壮志。这次会成功吗?  

中企所罗门租岛   合约违法无效

所罗门群岛政府表示，中国森田集团与所罗门地方政府签署的岛屿租赁合同不符合法律程序，协议无效。美国对此表示欢迎。  

相关内容

Smoke is seen coming from a burning store in Honiara, Solomon Islands, November 24, 2021, in this screen grab obtained by Reuters from social media video. Georgina Kekea via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

两岸冲突点燃所罗门抗争 所总理：「外国势力介入」 26.11.2021

所罗门群岛近日爆发大型抗争，和平游行脱序成暴动，而中国与台湾的政治角力成主要导火线。所罗门总理索加瓦雷接受澳媒ABC採访时说，抗议背后有外国势力介入。澳大利亚方面已经向所罗门派遣100多名警察和军人协助当地警方控制暴乱。

Protestors gather outside the parliament building in Honiara, Solomon Islands, November 24, 2021, in this screen grab obtained by Reuters, from a social media video. Georgina Kekea via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

所罗门爆激烈抗争 为何两岸议题成导火线？ 25.11.2021

随着台海局势升温，两岸议题也在一些国家成了焦点。2019年与中国建交的所罗门群岛24日爆发激烈抗争，导火线就来自中央政府与该国最大省之间对两岸的不同立场。为什么？

18.11.2021, Vilnius, Litauen, Von Taiwan ensendete Botschafts-Angehörige in der neuen Aussenstalle in Litauen. // The Taiwanese Representative Office in Lithuania commences operation, exchanges and cooperation between Taiwan and Lithuania chartering a new and promising course Dear DW, the photo we published can be used in your report. No problem. Best regards, The Taiwanese Representative Office in Lithuania

驻立陶宛台湾代表处揭牌 中国怒批“性质恶劣” 18.11.2021

中国对台湾设立“驻立陶宛台湾代表处”表达强烈抗议。中国外交部发言人赵立坚怒批立陶宛“损害中国主权和领土完整，粗暴干涉中国内政”，并警告由此产生的一切后果必须由立陶宛负责。

广告

媒体看中国

Jamie Dimon JP Morgan

德语媒体：中国禁得起开玩笑吗？

《法兰克福汇报》关注摩根大通的首席执行官戴蒙的失言风波；《慕尼黑信使报》分析台湾受邀参与美国民主峰会背后的意义。  