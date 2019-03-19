所罗门群岛举行大选 中台外交角力再成焦点

(德国之声中文网) 超过300名候选人参与了所罗门群岛周三 (4月3日) 进行的大选，而这也是该国终结长达14年的维和行动以来，首次的全国性选举。 为了防止2006年大选时的民族冲突重演，所国派出超过1千6百名警力在该国各投票所巡逻。 所国的选委会助理专员马内勒谷 (Joseph Manelugu) 告诉法新社: 「根据各地警方汇报的信息，全国的1040个投票所都无重大冲突发生。 」

马内勒谷说所国警方周三严格执行禁酒令，并强调任何试图扰乱秩序或干扰投票箱运送过程的人，都将被严惩。 法新社报导，由于大部分选民住在所国偏远的小岛上，再加上候选人对选民的影响力大过于特定政党对选民的影响力，导致此次选举结果难以预测。 澳大利亚国立大学发展政策中心曾于去年发表的一篇学术文章中指出，所国政治人物的汰换率很高。 数据显示，至少一半的国会议员无法连任成功。

中国与台湾的外交角力

但现任总理何瑞朗 (Rick Houenipwela) 试图破除这个现象，在此次大选中寻求连任。 所国的经济长年因贪污及落后的基础建设而不易发展，而何瑞朗誓言要强化该国经济与财政。 所罗门群岛大约只有50%的人口有电可用，而该国不仅长年仰赖他国援助，也是少数与台湾建交的国家。

虽然之前报导曾指出所国政府可能在大选后，重新检视与台湾的关系，但台湾外交部上个月强调，所罗门执政党是要检讨如何使用台湾提供的援助，而非邦交关系。 此外，外交部次长徐斯俭也在立法院备询时表示，何瑞朗已保证选前双方的邦交关系不会有问题。 然而，近日又有澳大利亚专家表示，有不少所国政治人物在催促该国政府与中国建交。

澳大利亚人报 (The Australian) 报导，一位前澳大利亚驻所罗门群岛官员贝特利 (James Batley) 表示，与中国建交的可能性是新的所国政府必须面对并处理的。 但他也表示这个议题的走向，很难现在立即判定。 贝特利向澳大利亚人报表示: 「与中国建交与否已经不是第一次在所国国内被提起。 目前外界都感受到中国不断在南太平洋扩张势力，而一些教育程度较高的所国人民也一直表示，该国应该考虑与中国建交的可能性。 」

此外，澳大利亚国立大学的学者Denghua Zhang 也向澳大利亚人报表示，中国在南太平洋进行的投资与援助在所罗门群岛官员眼中，都是很诱人的建交条件。 然而，他也表示外界不该小看台湾对所国政治精英阶层的影响力。 贝特利也指出，台湾过往提供给所国的金援，常会被当作选民开发基金 (Constituency development fund)，而这也使不少议员成功连任。

然而，由于外国投资已成为所国此次选举的主要议题，贝特利认为相关的讨论，都会与中国投资者有关。 他表示 : 「经济民族主义是许多选举团队主打的议题，而主要的讨论都围绕着来所罗门群岛投资的外国人，以及他们在所国经济中扮演的角色。 」

贝特利表示，由于此次选举有许多独立候选人，而选后与组织联合政府相关的讨论也会占据许多时间，所以大选结果很难在短时间内明朗化。