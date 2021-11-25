所罗门省长支持台湾 美中角力成隐忧

（德国之声中文网）所罗门群岛上周三（11月24日）爆发大型抗争活动，后演变成长达3天的暴乱，首都霍尼亚拉的中国城有多个商家遭纵火打劫，造成至少4人死亡。总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）称抗议群众「受外国势力煽动」，将抗议原因归咎于群众不满他于2019年选择与中国建交、并与台湾断交的决定。

该国反对党否定此说法，认为经济发展不均、自然资源遭剥削、政治腐败等内政问题才是主因。反对党并对索加瓦雷提出不信任案，所罗门国会将于6日处理这项动议。

其中，仍与台湾保有密切联繫的该国最大省马莱塔省（Malaita）的省长苏伊达尼（Daniel Suidani）3日在一视频记者会上表示，假设不信任案无法通过，「马莱塔省及其人民将必须思考继续留在所罗门群岛有何意义」。

马莱塔省长望恢復与台关係

苏伊达尼表示，自2019年以来，马莱塔省的需求被所罗门中央政府所阻挡，「越来越多所罗门的土地和自然资源被外国人以很低的代价夺取」。他说，唯有更多的自治权利，才能确保土地、自然资源及原住民福利等议题能有效地被处理。

针对这次抗争背后的两岸议题，苏伊达尼称2019年的外交转向使当地人感到疑惑，「 一切在人民没有充分理解的状况下就发生了」。与此同时，苏伊达尼认为所罗门中央政府在中国可能带来的建设上给了很大的期望，但他至今没有看到实际的发展。

苏伊达尼认为，对于这个中国与所罗门之间的新邦谊，以及中方确切要在所罗门群岛做的建设细节，当地人都了解甚少。「这就是为什麽，我不让中国共产党进入我们马莱塔省，」他说。

当被问及若索加瓦雷下台，所罗门群岛是否会恢復与台湾的邦交？苏伊达尼表示「很有可能」。他说，作为民主国家，「与享有共同价值的国家建立联繫对我们的国家更好」。

提到周一不信任案的后续行动，苏伊达尼的答复较为含蓄。他说，他将在马莱塔人认同的情况下，在「合法框架」下寻求合适的「治理模式」。

所罗门成中美角力前线？

随着马莱塔省与所罗门中央政府间的嫌隙扩大，美中之间的地缘角力似乎也浮上檯面。2020年10月，在所罗门与中国建交一个月后，马莱塔省曾收到来自美国国际开发署的2500万美元资助——这笔金额是往年的50倍。

澳大利亚洛伊国际政策研究所太平洋岛屿项目研究员索拉（Mihai Sora）在该智库的出版刊物《解释者》（The Interpreter）中写道：「大国在试图拢络在地人士时采取的行动并未停下来考虑更深层次的社会和政治暗流。这对所罗门群岛等脆弱国家的社会凝聚力产生了不稳定的影响，因为这些国家在多年的内乱后，仍拼命在维持其得来不易的脆弱和平。」

苏伊达尼称这项资金有经过中央政府批准。《外交家》去年10月报道，美国驻巴布亚新几内亚大使馆的公共事务官员莫里斯（Chad Morris）否认这项援助是出于政治动机，并强调该计划已进行了两年。他说：「这笔资金的公布时间只是正常的业务过程。」

此外，马莱塔省也在所罗门与台湾断交后，接收过台湾赠送的防疫物资。苏伊达尼也曾在今年5月前往台湾接受医护治疗。

中国也对所罗门群岛做出了庞大的金援承诺。当两国于2019年正式中国建交时，北京许诺向该国提供价值约5亿美元的财政援助。总理索加瓦雷当时表示：「（与中国建交）使我们站在历史正确的一边。」

与此同时，另一群资深政治人物则发表了一封公开信，谴责与中国建交的决策。他们认为与北京建立联系恐将使所罗门群岛的土地权利、法治和文化遗产受到「损害」。

所罗门媒体《所罗门群岛先驱报》（The Solomon Islands Herald）8月报道，索加瓦雷签署了一份文件，称支持他的50名议员中的39名将获得国家发展基金（NDF）贊助的选区建设资金，而中国政府直接透过这项基金资助这39名议员每人20万所罗门币（约25000美元）。

这项基金是由台北发起的，并由北京继续承接，但据报道，在以前所有议员都能得到资助。苏伊达尼进一步质疑这项资助，认为选区内的建设「应该由相关部门直接负责」。

德国之声向所罗门政府请求置评，然截稿前未获回复。

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