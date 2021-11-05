所罗门爆激烈抗争 为何两岸议题成导火线？

（德国之声中文网）法新社报道，南太平洋岛国所罗门群岛于周三（11月24日）爆发大型抗争活动后，局势急速升温。当局政府已于24日实施宵禁，而澳大利亚也宣布将派维和部队协助控制局势。这次抗议行动的导火线之一，与该国政府2019年与中国建交的决定有关。

所国首都霍尼亚拉警方发言人表示，目前已向抗议群众发射了催泪瓦斯，而抗议人士不仅试图冲进国会大厦，也随之烧毁了警察局和国会附近的一间小屋。当地居民格瓦（Jeremy Gwao）向法新社说，许多人因为事前并不知道会有抗议活动而感到震惊。

「街上有成百上千的人，他们的主要目的是要让总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）下台，」格瓦说。

澳大利亚媒体ABC报道，抗争群众绝大多数来自于所罗门群岛最大省份马莱塔（Malaita）省。马莱塔省近年来与所罗门群岛中央政府间的关係趋于紧张，主要原因在于所罗门群岛于2019年宣布与中国建交、并与台湾断交后，与台湾保有密切联繫的马莱塔省政府拒绝承认中国。

当地媒体所罗门群岛先驱报24日报道，抗议者在霍尼亚拉的中国城抢劫和破坏商店，并向中国大使馆方向游行。当地中国大使馆也已发佈声明，要求所方采取一切必要措施，加强对中国企业和人员保护，维护中国企业和公民的安全和合法权益，并警告中国公民减少不必要的外出。

所国捲入两岸政治风暴

马莱塔省省长、反对党的苏伊达尼（Daniel Suidani）长期以来始终对中央政府与台湾断交的决策感到不满。南太平洋地缘政治研究员卡瓦诺（Ed Cavanough）向ABC表示，该省与台湾之间至今仍存在某种形式的联繫。

卡瓦诺说，在新冠疫情期间，台湾单独向马莱塔省提供了个人防护设备和食品等物资援助，而此举违反了所罗门群岛的法律。苏伊达尼还曾在今年5月前往台湾接受医护治疗。

马莱塔省的执政党议员23日曾呼吁苏伊达尼及其政府敦促他们的支持者不要采取暴力行为。他们在一份声明中说：「行使你们作为领导人的职责和道德义务，无条件地召回我们的人民，我们的兄弟和儿子，不要参与这样一个潜在的危险暴力行动。」

声明中还写道：「我们呼吁善良的马莱塔人民尊重我们作为马莱塔人和所罗门群岛人的地位和血缘关系。请留在你们的村庄和家中，不要被政治机会主义者利用，为自己的目的煽动暴力。」

所罗门群岛记者柯克雅（Gina Kekea）则对苏伊达尼进行了访谈。苏伊达尼称，这场抗议活动是「国家政府不听取人民意见的结果」。

所罗门群岛首任总理的儿子、反对党议员小凯尼洛拉（Peter Kenilorea Jr）上个月在接受印度报纸《星期日卫报》采访时则说，该国的外交政策正在被中国「侵扰」。

小凯尼洛拉说：「我认为最贴切的比喻是，作为太平洋群岛的一份子，我们会说我们处在气候变迁的前线；而作为所罗门群岛的一份子，我们还处在来自中国共产党的侵略的前线。」

「地缘政治的战争前线就在我们所罗门群岛这个小国内，甚至深入到所罗门群岛的各省内，」他说。

德国之声向苏伊达尼的助理提出了置评请求，但截稿前并未得到回复。

澳洲派维和部队「防暴」

ABC报道，2019年所罗门群岛在与中国建交时，北京承诺向该国提供价值约5亿美元的财政援助。索加瓦雷当时表示：「（与中国建交）使我们站在历史正确的一边。」

索加瓦雷并向ABC坦言：「老实说，就经济与政治而言，臺湾于我们根本无用。」

与此同时，另一群资深政治人物则发表了一封公开信，谴责与中国建交的决策。他们认为与北京建立联系恐将使所罗门群岛的土地权利、法治和文化遗产受到「损害」。

公开信也写道：「我们知道，许多包括南太平洋地区在内的国家，在屈服于中国的诱惑后陷入了严重的债务陷阱。」

这并非第一次该国因为两岸关係而爆发严重骚乱。2006年时，霍尼亚拉大部分的中国城被夷为平地，因为有谣言说与北京有关联的企业操纵了当地选举。

25日，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）表示将向所罗门部署维和部队，其中包含23名澳大利亚联邦警察和43名澳大利亚国防军，来协助「防暴」。

他强调，此举并非是要干涉所国内部事务。「我们是试图要平息所罗门群岛的局势，」莫里森说。

（综合报道）

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