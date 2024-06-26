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所罗门总理访澳签声明：堪培拉是安全伙伴首选

2024年6月26日

所罗门群岛总理马内莱访问澳大利亚，与该国总理阿尔巴尼斯就安全以及发展事务进行了磋商。阿尔巴尼斯表示，澳大利亚和太平洋国家有能力满足自身的安全需要。马内莱之后将访问中国。

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澳大利亚总理阿尔巴尼斯与所罗门总理马内莱在堪培拉会晤
澳大利亚总理阿尔巴尼斯与所罗门总理马内莱在堪培拉会晤图像来源: Mick Tsikas/AAP/IMAGO

（德国之声中文网）这是所罗门总理马内莱5月就任以来首次出访。访问澳大利亚之后，他还将前往中国和日本。

所罗门前任总理索加雷瓦于2019年与台湾断交，并与北京建交。马内莱曾在所加雷瓦政府任外长。

阿尔巴尼斯：安全是太平洋大家庭的职责

周三（6月26日），澳大利亚总理阿尔巴尼斯在堪培拉与马内莱会晤后，向记者表示：“澳大利亚和太平洋国家有能力满足我们地区的安全需要。我们认为安全是我们这个太平洋大家庭的职责。”

马内莱表示，二人进行了“非常坦率的磋商”，包括关于警察培训和安全。

他向记者表示，所罗门正试图解决国内安全的挑战。“当然我们承认我们的安全伙伴中国和澳大利亚，他们也有安全战略利益。就我们而言，我们是透过发展的眼光来看待安全事务。”

所罗门人口约72万，当地警察1500人。2021年11月，首都霍尼亚拉反政府抗议转向暴力，当地警察看来无法掌控局面，最终至少3人死亡，中国人聚居的城区大部分被毁。

澳大利亚为所罗门警力提供持续支持

在一份共同声明中，阿尔巴尼斯和马内莱表示，澳大利亚是所罗门“安全伙伴的首选”。

所罗门请求澳大利亚提供帮助，在十年内，将该国警力从1500人翻一番到3000人，并在长期实现5000人的目标。双方同意合作采取“接下来的步骤”。

两国的声明中称：“澳大利亚对索罗群岛警力的持续支持，将帮助该国有能力满足自身安全需要，并降低对外部伙伴的依赖。”

2022年，所罗门前任总理索加瓦雷与来访的中国外长王毅合影。索加瓦雷任内与台湾断交
2022年，所罗门前任总理索加瓦雷与来访的中国外长王毅合影。索加瓦雷任内与台湾断交图像来源: Xinhua/AP/picture alliance

马内莱：与中国在共同利益领域合作

与此同时，马内莱办公室表示，他将于7月初访问中国，“重申其政府致力于与中国在共同利益领域合作”。

中国也在为所罗门提供警务支持，包括提供培训和硬件设施。

2022年，所罗门前总理索加瓦雷与北京签署一份秘密安全协定，引起堪培拉和华盛顿的警觉

马内莱在与阿尔巴尼斯的联合记者会上表示，他对澳大利亚和中国的访问聚焦在创造就业岗位上。“我们乐于与所有伙伴合作，与澳大利亚和中国合作，看如何在所罗门群岛开创具有转型意义的项目，来创造就业岗位。”

阿尔巴尼斯表示，澳大利亚为这个太平洋邻邦提供互惠互利的经济支持，而不是交易性的。

分析认为，与其前任相比，马内莱的亲北京路线没有那么激烈，不过，他仍重申对“一个中国”原则的支持，并对中国投资及援助“深表感谢”。

7月16-18日，马内莱将前往东京，参加一次与其他太平洋领导人的会晤。

（法新社、路透社、美联社） 

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