所罗门总理访澳签声明：堪培拉是安全伙伴首选

所罗门群岛总理马内莱访问澳大利亚，与该国总理阿尔巴尼斯就安全以及发展事务进行了磋商。阿尔巴尼斯表示，澳大利亚和太平洋国家有能力满足自身的安全需要。马内莱之后将访问中国。

（德国之声中文网）这是所罗门总理马内莱5月就任以来首次出访。访问澳大利亚之后，他还将前往中国和日本。

所罗门前任总理索加雷瓦于2019年与台湾断交，并与北京建交。马内莱曾在所加雷瓦政府任外长。

阿尔巴尼斯：安全是太平洋大家庭的职责

周三（6月26日），澳大利亚总理阿尔巴尼斯在堪培拉与马内莱会晤后，向记者表示：“澳大利亚和太平洋国家有能力满足我们地区的安全需要。我们认为安全是我们这个太平洋大家庭的职责。”

马内莱表示，二人进行了“非常坦率的磋商”，包括关于警察培训和安全。

他向记者表示，所罗门正试图解决国内安全的挑战。“当然我们承认我们的安全伙伴中国和澳大利亚，他们也有安全战略利益。就我们而言，我们是透过发展的眼光来看待安全事务。”

所罗门人口约72万，当地警察1500人。2021年11月，首都霍尼亚拉反政府抗议转向暴力，当地警察看来无法掌控局面，最终至少3人死亡，中国人聚居的城区大部分被毁。

澳大利亚为所罗门警力提供持续支持

在一份共同声明中，阿尔巴尼斯和马内莱表示，澳大利亚是所罗门“安全伙伴的首选”。

所罗门请求澳大利亚提供帮助，在十年内，将该国警力从1500人翻一番到3000人，并在长期实现5000人的目标。双方同意合作采取“接下来的步骤”。

两国的声明中称：“澳大利亚对索罗群岛警力的持续支持，将帮助该国有能力满足自身安全需要，并降低对外部伙伴的依赖。”

2022年，所罗门前任总理索加瓦雷与来访的中国外长王毅合影。索加瓦雷任内与台湾断交 图像来源: Xinhua/AP/picture alliance

马内莱：与中国在共同利益领域合作

与此同时，马内莱办公室表示，他将于7月初访问中国，“重申其政府致力于与中国在共同利益领域合作”。

中国也在为所罗门提供警务支持，包括提供培训和硬件设施。

2022年，所罗门前总理索加瓦雷与北京签署一份秘密安全协定，引起堪培拉和华盛顿的警觉。

马内莱在与阿尔巴尼斯的联合记者会上表示，他对澳大利亚和中国的访问聚焦在创造就业岗位上。“我们乐于与所有伙伴合作，与澳大利亚和中国合作，看如何在所罗门群岛开创具有转型意义的项目，来创造就业岗位。”

阿尔巴尼斯表示，澳大利亚为这个太平洋邻邦提供互惠互利的经济支持，而不是交易性的。

分析认为，与其前任相比，马内莱的亲北京路线没有那么激烈，不过，他仍重申对“一个中国”原则的支持，并对中国投资及援助“深表感谢”。

7月16-18日，马内莱将前往东京，参加一次与其他太平洋领导人的会晤。

（法新社、路透社、美联社）

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