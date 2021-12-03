 所罗门总理挺过不信任案 友台省份酝酿独立公投 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.12.2021

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时政风云

所罗门总理挺过不信任案 友台省份酝酿独立公投

经历了多日骚乱之后，反对派发起的针对所罗门群岛总理索加瓦雷的不信任案投票未获通过。索加瓦雷谴责该国最大省份马莱塔是“台湾代理人”。该省省长苏伊达尼此前曾表示，如果不信任案无法通过，将寻求通过公投寻求独立。

Manasseh Sogavare, Premierminster der Solomon Inseln

所罗门群岛总理索加瓦雷

（德国之声中文网）针对所罗门群岛总理梅纳西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）的国会不信任案未获通过。这个南太平洋岛国此前发生严重骚乱，反对派多次发起抗议活动。索加瓦雷指控该国人口最多的省份充当“台湾代理人”，并指责反政府的抗议者企图发动政变。

在一周前发生的骚乱中，所罗门群岛的首都霍尼亚拉不少建筑被烧毁，店铺被洗劫，其中包括唐人街上的华人商店。有四人在暴力骚乱中死亡。此前总理索加瓦雷拒绝和抗议者进行对话，并且离开了马莱塔省（Malaita）。

Salomonen | Unruhen in Honiara

2019年，所罗门群岛和台湾断交，与中华人民共和国建立了外交关系。这一外交转向使得该国中央政府和马莱塔这个最大省份之间产生了争议，教会领袖曾呼吁双方进行对话。

人们担心，本周一的不信任投票可能会导致更多的暴力骚乱。因此首都霍尼亚拉的港口禁止船只进入，澳大利亚、斐济、新西兰和巴布亚新几内亚派来的200多名军警人员也在随时待命。

根据投票结果，反对派发起的不信任案只获得了15票赞成，有32票反对，另有两票弃权。

DW.COM

与所罗门中央政府不睦的该国最大省马莱塔的省长苏伊达尼3日表示，支持与台湾维繫邦谊，且称「马莱塔省及其人民将必须思考继续留在所罗门群岛有何意义」。外界关心，所罗门群岛是否体现了美中角力已逐渐扩散到世界各国。

所罗门群岛近日爆发大型抗争，和平游行脱序成暴动，而中国与台湾的政治角力被视为主要导火线。所罗门总理索加瓦雷接受澳媒ABC採访时说，抗议背后有外国势力介入。澳大利亚方面已经向所罗门派遣100多名警察和军人协助当地警方控制暴乱。

数日来，所罗门群岛爆发的暴乱中，首都霍尼亚拉中国城内的商铺遭到抗议者抢劫和焚毁。这场暴乱背后的起因究竟是什么呢？中国大陆和台湾为何会被卷入其中？

已经处在第四个总理任期的索加瓦雷驳回了针对他的腐败指控，并且宣称自己不会听从“台湾代理人发出的辞职呼吁”。他说：“这项针对我的辞职动议是在非法政变未遂的背景下提出来的。”

仍与台湾保有密切联系的该国最大省马莱塔省的省长苏伊达尼（Daniel Suidani）12月3日曾表示，假设不信任案无法通过，“马莱塔省及其人民将必须思考继续留在所罗门群岛有何意义”。

台湾方面否认介入该国的骚乱。

索加瓦雷表示，当年他领导的内阁之所以决定和台湾断交，转而和北京建交，是因为中国的经济实力。他指出，地方省份私自和他国开展外交联系是违法的。

他在国会上介绍，中国已经许诺为所罗门群岛升级医院和大学的硬件设备。中国驻所罗门群岛周一也发表声明表示，“任何企图破坏中所关系的行径注定是失败的”，并强调“中所关系必将战胜一切艰难险阻，长久绽放出耀眼的光芒”。

此前，反对派领导人威尔（Matthew Wale）曾在国会指责总理索加瓦雷“为外国势力服务”，并指控他利用中通过国家发展基金（NDF）赞助的资金来在大选前壮大自己的政治势力。他质疑道：“这样的总理怎么能本着服务所罗门群岛利益的宗旨来做出政治决策？”

威尔还强调，民众对于医疗系统不足、土地被外国人占有、伐木公司凌驾于当地利益之上等现象感到愤怒，因而发生骚乱。

马莱塔省的省长苏伊达尼一直与台湾保持密切联系，他下令禁止中国企业在该省开展业务，并且接受了一笔来自美国的援助资金。

据路透社报道，大约1000人聚集在该省省会奥基（Auki ）收听国会不信任案的投票直播。省长办公室一名顾问表示，苏伊达尼预计会在周二宣布有关寻求马莱塔省独立的公投计划。

（路透社、联合早报）

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