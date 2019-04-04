 所罗门“思变” 台湾邦交再遇挑战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

所罗门“思变” 台湾邦交再遇挑战

2016年蔡英文就任总统以来，台湾的外交空间更为缩减，邦交国数量已减至17国。日前有消息传出，所罗门群岛也在考虑与台湾断交的可能性。

Tasi Hallway (Office of President, Taiwan)

台湾总统蔡英文：会尽力维护友邦联系。

（德国之声中文网）有媒体报道称，太平洋岛国所罗门群岛正在考虑同台湾断交，转而同中华人民共和国建交的可能性。对此台湾官方周四做出回应，台湾外交部表示，所罗门群岛新当选总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）会同联合政府内各派别，包括亲台湾的政府成员协商后，才会做出是否改变外交关系的决定。

据昨天出版的《澳大利亚人》报道，所罗门群岛总理索加瓦雷接受当地媒体采访时表示，新一届政府正在重新考虑同台湾的外交关系，并会在"适当时候宣布新政府在此问题上的立场"。他表示，原则上我们会继续保持同台湾的关系，"但我们当然也会考虑其他因素，如何能从双边关系中获益。"

Salomonen Honiara (imago/robertharding)

太平洋岛国所罗门是台湾仅存17个邦交国之一。

台湾外交部发言人李宪章周四对中央社表示，所罗门大选中，同台湾的外交关系每次都会成为选举议题，新总理做出上述表态，是考虑到部分执政联盟成员的意见。李宪章表示："相信以索加瓦雷的高度与执政经验，当会与包括友台政要在内的联盟成员相互协调；此为民主制度的运作常态。"

台湾驻索罗门大使罗添宏回覆当地媒体表示，所罗门群岛政府内一直有少数人士支持与中国发展关係，每逢选举这个议题都会浮上台面，新政府组成后就会逐渐消退。总理索加瓦雷及多数国会议员仍然支持台所关係。

东森新闻报道称，台湾总统蔡英文5月2日出席活动期间也对这一最新事态做出回应。她说："外交部已经说明相关情况也有掌握，会做外交上的处置，这段时间面对大陆打压确实是不断的，会尽最大力量跟友邦联系，稳固彼此感情。"

中国官方目前尚未就所罗门群岛可能的"外交转变"做出表态。3月19日，中国外交部例行记者会上，当有人问及中国是否正在同所罗门群岛方面进行接触时，发言人耿爽表示："一个中国原则是国际社会普遍共识。中国政府一贯在一个中国原则和和平共处五项原则的基础上，发展同世界各国的友好合作关系。"

台湾目前只剩下17个邦交国，而所罗门群岛则是六个承认台湾的太平洋国家之一。媒体报道称，前不久台湾刚刚同所罗门群岛签署合作备忘录，台湾承诺向所罗门群岛提供九亿台币"战略贷款"，帮助该国修建国家体育馆，供2023年太平洋运动会使用。

相关内容

Salomonen Honiara

所罗门群岛举行大选 中台外交角力再成焦点 04.04.2019

所罗门群岛周三举行了大选，当地警方形容投票过程和平且有秩序。 然而，所国与台湾跟中国之间的外交关系，再度成为此次选举的焦点之一。 前澳大利亚驻所国官员分析，有些所国政治人物在催促该国政府与中国建交。

Taiwan Nationalfeiertag - PräsidentinTsai Ing-wen

蔡英文访太平洋友邦 斷交警報再響 19.03.2019

台湾总统蔡英文即将于周四出访三个位于南太平洋的友邦，并出席首届太平洋妇女领袖联盟会议。然而，有专家指出，台湾在这个区域六个邦交国之一的所罗门群岛有松动的危机。

Tsai Ing Wen

女神驾到﹕台湾的妈祖政治学 16.04.2019

妈祖是台湾汉人信仰中香火最鼎盛的女神。每年農曆三月的妈祖绕境號稱是「台湾最大規模人口迁移活动」，也成为政治人物最佳曝光场合。中国更是自1980年代以来，就试图用妈祖信仰拉近与台湾人的距离。从信仰、社会组织到政治权力，妈祖信仰是百年来流行不退的显学。

广告

媒体看中国

China Hongkong - Protest gegen Auslieferungsgesetz (DW/V. Wong )

德语媒体：北京的法律长手

刚刚过去的周日，香港再度爆发大规模示威游行。香港立法会拟议中的《逃犯条例》修正方案，引起一些人对香港司法独立性的担忧。  