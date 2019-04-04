所罗门“思变” 台湾邦交再遇挑战

（德国之声中文网）有媒体报道称，太平洋岛国所罗门群岛正在考虑同台湾断交，转而同中华人民共和国建交的可能性。对此台湾官方周四做出回应，台湾外交部表示，所罗门群岛新当选总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）会同联合政府内各派别，包括亲台湾的政府成员协商后，才会做出是否改变外交关系的决定。

据昨天出版的《澳大利亚人》报道，所罗门群岛总理索加瓦雷接受当地媒体采访时表示，新一届政府正在重新考虑同台湾的外交关系，并会在"适当时候宣布新政府在此问题上的立场"。他表示，原则上我们会继续保持同台湾的关系，"但我们当然也会考虑其他因素，如何能从双边关系中获益。"

台湾外交部发言人李宪章周四对中央社表示，所罗门大选中，同台湾的外交关系每次都会成为选举议题，新总理做出上述表态，是考虑到部分执政联盟成员的意见。李宪章表示："相信以索加瓦雷的高度与执政经验，当会与包括友台政要在内的联盟成员相互协调；此为民主制度的运作常态。"

台湾驻索罗门大使罗添宏回覆当地媒体表示，所罗门群岛政府内一直有少数人士支持与中国发展关係，每逢选举这个议题都会浮上台面，新政府组成后就会逐渐消退。总理索加瓦雷及多数国会议员仍然支持台所关係。

东森新闻报道称，台湾总统蔡英文5月2日出席活动期间也对这一最新事态做出回应。她说："外交部已经说明相关情况也有掌握，会做外交上的处置，这段时间面对大陆打压确实是不断的，会尽最大力量跟友邦联系，稳固彼此感情。"

中国官方目前尚未就所罗门群岛可能的"外交转变"做出表态。3月19日，中国外交部例行记者会上，当有人问及中国是否正在同所罗门群岛方面进行接触时，发言人耿爽表示："一个中国原则是国际社会普遍共识。中国政府一贯在一个中国原则和和平共处五项原则的基础上，发展同世界各国的友好合作关系。"

台湾目前只剩下17个邦交国，而所罗门群岛则是六个承认台湾的太平洋国家之一。媒体报道称，前不久台湾刚刚同所罗门群岛签署合作备忘录，台湾承诺向所罗门群岛提供九亿台币"战略贷款"，帮助该国修建国家体育馆，供2023年太平洋运动会使用。